История
Создатель легендарных "Анов". 120 лет Олегу Антонову
7 февраля 1906 году появился на свет авиаконструктор Олег Константинович Антонов. Говоря об украинском самолетостроении, чаще всего вспоминают именно марку "Ан", хотя сам Антонов, в отличие от пионеров воздухоплавания и конструирования Степана Гризодубова и Игоря Сикорского, не являлся местным уроженцем. Он переехал в Киев только в 1952 году
Родился Олег Константинович в деревне Троица (сейчас входит в Новую Москву), в дворянской семье потомственного инженера. Ему шёл четвёртый год, когда из Москвы приехал его двоюродный брат и начал рассказывать о фантастическом перелёте через Ла-Манш, совершённым Луи Блерио. На малыша этот рассказ произвёл сильное впечатление, и он стал мечтать о полетах.Бабушка подарила Антонову модель аэроплана с резиномотором. Сначала ему было приятно её рассматривать и запускать, а дальше он стал строить модели сам. Благодаря тому, что отец Олега имел хорошую библиотеку по инженерному делу, будущий конструктор ещё с детства был знаком с техникой и расчётами.Когда ему было шесть лет, родители переехали в Саратов, где он поступил в реальное училище. Антонов рано осиротел – после начала I мировой войны его мать стала сестрой милосердия в военном госпитале, поранила руку и умерла от заражения крови.Статьи и картинки о полетах и пилотах Олег вырезал из газет и журналов, составляя своего рода справочник. "Это собрание сослужило мне огромную службу, – писал он много лет спустя, – приучив рассматривать летательные аппараты под углом зрения их развития". Вместе со сверстниками, гимназистами и реалистами Олег создал "Клуб любителей авиации", выпускал рукописный авиационный журнал.Когда в городе в первые советские годы появился военный аэродром, ребята знакомились с конструкцией самолетов, изучая их обломки на окраинах летного поля. Они перепахивали вдоль и поперек книжный рынок в поисках случайных изданий по авиации.С 1923 года Олег состоял в "Обществе друзей Воздушного флота", создавая планеры собственной конструкции. Там он с товарищем создал свой первый планер* и в следующем году отправился с ним через всю страну в Мекку воздухоплавателей – крымский Коктебель. Там Антонов познакомился со знаменитым харьковским авиатором Гризодубовым, одним из организаторов советского планеризма, а также будущими лидерами советской авиации и космонавтики: Яковлевым, Ильюшиным, Королёвым. За свой первый учебный аппарат под названием "Голубь" Антонов был награжден грамотой.Только в 1925 году будущий великий авиаконструктор начал обучение по специальности. Будучи студентом отделения гидроавиации корабельного факультета Ленинградского политехнического института, Антонов создаёт учебные планеры ОКА-3, "Стандарт-1", "Стандарт-2", ОКА-7, ОКА-8 и первый рекордный планер "Город Ленина".В конце 1930 года после окончания института Олега Антонова направили в Москву для организации Центрального конструкторского бюро по планерам. В Тушино, тогда пригороде Москвы, строился планерный завод Осоавиахима. А в 1933 году, когда строительство завода завершилось, 27-летнего Антонова назначили его главным конструктором.В конце 1930-х постановлением СНК завод было решено перепрофилировать, что совпало с волной репрессий, и Антонов перебрался в КБ Яковлева. В 1940-1941 годах он – главный конструктор завода в Ленинграде. В 1941 году Антонов получил задание по организации производства планеров в Каунасе на базе бывшего трамвайного завода, однако начало войны сорвало эти планы, и авиаконструктор с супругой чудом ускользнули от наступающих немцев. Олег Константинович был назначен главным инженером планерного управления наркомата авиационной промышленности СССР, а с 1943 года он – первый заместитель главного конструктора А.С. Яковлева.В 1945-м Антонов стал начальником филиала этого ОКБ в Новосибирске, которое год спустя было преобразовано в ОКБ-153 по гражданским и транспортным самолётам, а Олег Константинович назначен главным конструктором. Первым заданием ОКБ стал сельскохозяйственный самолёт СХА-1, позднее переименованный в Ан-2.31 августа 1947 года лётчик-испытатель П.Н. Володин впервые поднял в небо первый прототип "Аннушки". 23 августа 1948 года самолёт под обозначением Ан-2 был принят на вооружение ВВС и на снабжение гражданского воздушного флота. А в 1952 году за Ан-2 конструктор был удостоен Сталинской премии.АН-2 не зря в народе получил название "кукурузник". Именно Хрущёв, тогдашний руководитель Советской Украины, был инициатором создания авиазавода в столице республики. Первоначально он именовался просто завод №473. Здесь было организовано серийное производство машины, которая оказалась столь успешной, что выпускается и эксплуатируется в разных странах по сей день.С 1952 года Антонов руководил киевским ГСОКБ-473 (с 1966 года – Киевский механический завод, с 1984 года – ОКБ имени О. К. Антонова, с 1989 года – Авиационный научно-технический комплекс "Антонов").В Киеве он руководил созданием многих моделей самолетов. Наиболее успешными из них были транспортные Ан-12, Ан-22 ("Антей"), Ан-124 ("Руслан") и, наконец, легендарный Ан-225 "Мрія". Три последних ставили мировые рекорды грузоподъёмности. На среднемагистральных трассах был востребован пассажирский Ан-24. Именно на нём он еженедельно летал из Жулян читать лекции в Харьковском авиационном институте.В 1957 году под руководством Антонова построили первый турбовинтовой четырёхдвигательный пассажирский самолёт Ан-10. Аналогичный ему самолёт "Электра" американская фирма Локхид создавала 28 месяцев. У Олега Константиновича на машину ушло 15. При средних размерах выпускавшийся в Воронеже Ан-10 имел большую грузоподъёмность и взлетал из грунтовых аэродромов. Кстати, такую особенность имеют все без исключения антоновские самолёты с турбовинтовыми двигателями.В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе самолет был удостоен большой Золотой медали и диплома. Однако судьба его не была столь успешной и блестящей, как у других Анов. К 1971 году самолёты Ан-10 перевезли свыше 35 млн пассажиров и 1,2 млн тонн грузов и тем самым вышли на первое место в СССР по пассажирообороту. За время эксплуатации по разным причинам произошло 12 аварий и катастроф, в которых погибли 370 человек. При этом с разработанным и эксплуатировавшимся в это же время (с 1959 по 1973 год) Ил-18 — 51 авария или катастрофа и погибло 1359 человек, однако он эксплуатируется по сей день, а АН-10 в 1973 году был снят с эксплуатации. Почему?В 1972 году под Харьковом самолет этой модели потерпел аварию. На борту находилось много известных всей стране людей, среди которых, например, популярный в то время пародист Виктор Чистяков. Во время снижения с высоты 4500 до 1500 метров на высоте 1700 метров лайнер рассыпался на части и рухнул на землю. Обломки самолёта были обнаружены в 24 километрах от аэропорта Харькова, в районе между населенными пунктами Борщевая и Русская Лозовая Дергачёвского района Харьковской области. Все 122 человека (115 пассажиров и 7 членов экипажа) погибли. Комиссия установила, что причиной катастрофы стало разрушение центроплана крыла в воздухе из-за разрыва нижней панели центроплана, вызванного усталостными трещинами стрингеров и обшивки. После проведённого расследования и установления причин авиакатастрофы под Харьковом было принято решение о приостановке эксплуатации Ан-10 и Ан-10А.Несмотря на отдельные неудачи КБ Антонова продолжало успешно развиваться. Сам Олег Константинович пользовался признанием на государственном уровне. Он был награжден звездой Героя Социалистического Труда, стал кавалером множества других отечественных и зарубежных наград, лауреатом Ленинской премии, академиком АН СССР, членом ЦК КП УССР, депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР (член Комиссии по транспорту и связи этой палаты).По воспоминаниям знавших его людей, этот обласканный властью деятель ничего не боялся. Олег Антонов оказывал помощь семье политзаключенного Василия Стуса (помог с трудоустройством его супруги), писал письма в поддержку поэтессы Лины Костенко. В ноябре 1965 года Антонов подписал открытое письмо в ЦК КПСС (так называемое письмо 78) с протестом против политических репрессий в отношении представителей творческой интеллигенции УССР.Антонов увлекался живописью (выставки его картин проходят по сей день), писал стихи. Умер Олег Константинович 4 апреля 1984 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.Созданное им предприятие в независимой Украине ждала тяжелая судьба. Если в начале 1990-х по инерции еще выпускалось свыше полусотни самолетов в год, то с 1993 года произошёл обвал – до 10-15 машин в год. Но и эти цифры с 1998 года выглядят заоблачными, когда даже несколько новых АНов было уже событием. На настоящий момент государственное предприятие "Антонов" производит беспилотники.* Интересно, что в русском языке есть два способа написания этого слова – планёр и пла́нер. Обозначают они одно и то же – безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха.
7 февраля 1906 году появился на свет авиаконструктор Олег Константинович Антонов. Говоря об украинском самолетостроении, чаще всего вспоминают именно марку "Ан", хотя сам Антонов, в отличие от пионеров воздухоплавания и конструирования Степана Гризодубова и Игоря Сикорского, не являлся местным уроженцем. Он переехал в Киев только в 1952 году
Родился Олег Константинович в деревне Троица (сейчас входит в Новую Москву), в дворянской семье потомственного инженера. Ему шёл четвёртый год, когда из Москвы приехал его двоюродный брат и начал рассказывать о фантастическом перелёте через Ла-Манш, совершённым Луи Блерио. На малыша этот рассказ произвёл сильное впечатление, и он стал мечтать о полетах.
Бабушка подарила Антонову модель аэроплана с резиномотором. Сначала ему было приятно её рассматривать и запускать, а дальше он стал строить модели сам. Благодаря тому, что отец Олега имел хорошую библиотеку по инженерному делу, будущий конструктор ещё с детства был знаком с техникой и расчётами.
Когда ему было шесть лет, родители переехали в Саратов, где он поступил в реальное училище. Антонов рано осиротел – после начала I мировой войны его мать стала сестрой милосердия в военном госпитале, поранила руку и умерла от заражения крови.
Статьи и картинки о полетах и пилотах Олег вырезал из газет и журналов, составляя своего рода справочник. "Это собрание сослужило мне огромную службу, – писал он много лет спустя, – приучив рассматривать летательные аппараты под углом зрения их развития". Вместе со сверстниками, гимназистами и реалистами Олег создал "Клуб любителей авиации", выпускал рукописный авиационный журнал.
Когда в городе в первые советские годы появился военный аэродром, ребята знакомились с конструкцией самолетов, изучая их обломки на окраинах летного поля. Они перепахивали вдоль и поперек книжный рынок в поисках случайных изданий по авиации.
22 октября 2023, 08:00
История
Конструктор Калинин: смерть от Жар-птицы
В СССР было не так много толковых учёных и инженеров-конструкторов, поэтому ими, в основном, не разбрасывались. Если уж сажали, как это было с Туполевым, Бартини или Королёвым, то старались приспособить к какому-то общественно-полезному труду по основной специальности. А вот Константину Калинину не повезло – он был расстрелян 22 октября 1938 года
С 1923 года Олег состоял в "Обществе друзей Воздушного флота", создавая планеры собственной конструкции. Там он с товарищем создал свой первый планер* и в следующем году отправился с ним через всю страну в Мекку воздухоплавателей – крымский Коктебель. Там Антонов познакомился со знаменитым харьковским авиатором Гризодубовым, одним из организаторов советского планеризма, а также будущими лидерами советской авиации и космонавтики: Яковлевым, Ильюшиным, Королёвым. За свой первый учебный аппарат под названием "Голубь" Антонов был награжден грамотой.
Только в 1925 году будущий великий авиаконструктор начал обучение по специальности. Будучи студентом отделения гидроавиации корабельного факультета Ленинградского политехнического института, Антонов создаёт учебные планеры ОКА-3, "Стандарт-1", "Стандарт-2", ОКА-7, ОКА-8 и первый рекордный планер "Город Ленина".
В конце 1930 года после окончания института Олега Антонова направили в Москву для организации Центрального конструкторского бюро по планерам. В Тушино, тогда пригороде Москвы, строился планерный завод Осоавиахима. А в 1933 году, когда строительство завода завершилось, 27-летнего Антонова назначили его главным конструктором.
В конце 1930-х постановлением СНК завод было решено перепрофилировать, что совпало с волной репрессий, и Антонов перебрался в КБ Яковлева. В 1940-1941 годах он – главный конструктор завода в Ленинграде. В 1941 году Антонов получил задание по организации производства планеров в Каунасе на базе бывшего трамвайного завода, однако начало войны сорвало эти планы, и авиаконструктор с супругой чудом ускользнули от наступающих немцев. Олег Константинович был назначен главным инженером планерного управления наркомата авиационной промышленности СССР, а с 1943 года он – первый заместитель главного конструктора А.С. Яковлева.
В 1945-м Антонов стал начальником филиала этого ОКБ в Новосибирске, которое год спустя было преобразовано в ОКБ-153 по гражданским и транспортным самолётам, а Олег Константинович назначен главным конструктором. Первым заданием ОКБ стал сельскохозяйственный самолёт СХА-1, позднее переименованный в Ан-2.
31 августа 1947 года лётчик-испытатель П.Н. Володин впервые поднял в небо первый прототип "Аннушки". 23 августа 1948 года самолёт под обозначением Ан-2 был принят на вооружение ВВС и на снабжение гражданского воздушного флота. А в 1952 году за Ан-2 конструктор был удостоен Сталинской премии.
30 августа 2023, 18:00
История
"Аннушка" с бидоном кукурузного масла
Почётное прозвище "кукурузник" самолёт Ан-2 получил в наследство от своего великого предшественника – универсального самолёта 20-40-х годов У-2/По-2. Последний освоил массу специальностей – от машины первоначального обучения до грозного ночного бомбардировщика. Антоновский самолёт мало в чём уступил поликарповскому
АН-2 не зря в народе получил название "кукурузник". Именно Хрущёв, тогдашний руководитель Советской Украины, был инициатором создания авиазавода в столице республики. Первоначально он именовался просто завод №473. Здесь было организовано серийное производство машины, которая оказалась столь успешной, что выпускается и эксплуатируется в разных странах по сей день.
С 1952 года Антонов руководил киевским ГСОКБ-473 (с 1966 года – Киевский механический завод, с 1984 года – ОКБ имени О. К. Антонова, с 1989 года – Авиационный научно-технический комплекс "Антонов").
В Киеве он руководил созданием многих моделей самолетов. Наиболее успешными из них были транспортные Ан-12, Ан-22 ("Антей"), Ан-124 ("Руслан") и, наконец, легендарный Ан-225 "Мрія". Три последних ставили мировые рекорды грузоподъёмности. На среднемагистральных трассах был востребован пассажирский Ан-24. Именно на нём он еженедельно летал из Жулян читать лекции в Харьковском авиационном институте.
В 1957 году под руководством Антонова построили первый турбовинтовой четырёхдвигательный пассажирский самолёт Ан-10. Аналогичный ему самолёт "Электра" американская фирма Локхид создавала 28 месяцев. У Олега Константиновича на машину ушло 15. При средних размерах выпускавшийся в Воронеже Ан-10 имел большую грузоподъёмность и взлетал из грунтовых аэродромов. Кстати, такую особенность имеют все без исключения антоновские самолёты с турбовинтовыми двигателями.
В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе самолет был удостоен большой Золотой медали и диплома. Однако судьба его не была столь успешной и блестящей, как у других Анов. К 1971 году самолёты Ан-10 перевезли свыше 35 млн пассажиров и 1,2 млн тонн грузов и тем самым вышли на первое место в СССР по пассажирообороту. За время эксплуатации по разным причинам произошло 12 аварий и катастроф, в которых погибли 370 человек. При этом с разработанным и эксплуатировавшимся в это же время (с 1959 по 1973 год) Ил-18 — 51 авария или катастрофа и погибло 1359 человек, однако он эксплуатируется по сей день, а АН-10 в 1973 году был снят с эксплуатации. Почему?
В 1972 году под Харьковом самолет этой модели потерпел аварию. На борту находилось много известных всей стране людей, среди которых, например, популярный в то время пародист Виктор Чистяков. Во время снижения с высоты 4500 до 1500 метров на высоте 1700 метров лайнер рассыпался на части и рухнул на землю. Обломки самолёта были обнаружены в 24 километрах от аэропорта Харькова, в районе между населенными пунктами Борщевая и Русская Лозовая Дергачёвского района Харьковской области. Все 122 человека (115 пассажиров и 7 членов экипажа) погибли. Комиссия установила, что причиной катастрофы стало разрушение центроплана крыла в воздухе из-за разрыва нижней панели центроплана, вызванного усталостными трещинами стрингеров и обшивки. После проведённого расследования и установления причин авиакатастрофы под Харьковом было принято решение о приостановке эксплуатации Ан-10 и Ан-10А.
7 марта 2025, 07:59
История
Ан-10: история самолёта бывшего символом Советской Украины
В этот день в 1957 г. в Киеве состоялся первый полет нового самолета КБ Антонова, получившего наименование АН-10 «Украина». Этой машине предстояло стать лидером по перевозкам пассажиров в СССР, однако череда катастроф подвела под этими впечатляющими успехами черту.
Несмотря на отдельные неудачи КБ Антонова продолжало успешно развиваться. Сам Олег Константинович пользовался признанием на государственном уровне. Он был награжден звездой Героя Социалистического Труда, стал кавалером множества других отечественных и зарубежных наград, лауреатом Ленинской премии, академиком АН СССР, членом ЦК КП УССР, депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР (член Комиссии по транспорту и связи этой палаты).
По воспоминаниям знавших его людей, этот обласканный властью деятель ничего не боялся. Олег Антонов оказывал помощь семье политзаключенного Василия Стуса (помог с трудоустройством его супруги), писал письма в поддержку поэтессы Лины Костенко. В ноябре 1965 года Антонов подписал открытое письмо в ЦК КПСС (так называемое письмо 78) с протестом против политических репрессий в отношении представителей творческой интеллигенции УССР.
Антонов увлекался живописью (выставки его картин проходят по сей день), писал стихи. Умер Олег Константинович 4 апреля 1984 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.
Созданное им предприятие в независимой Украине ждала тяжелая судьба. Если в начале 1990-х по инерции еще выпускалось свыше полусотни самолетов в год, то с 1993 года произошёл обвал – до 10-15 машин в год. Но и эти цифры с 1998 года выглядят заоблачными, когда даже несколько новых АНов было уже событием. На настоящий момент государственное предприятие "Антонов" производит беспилотники.
* Интересно, что в русском языке есть два способа написания этого слова – планёр и пла́нер. Обозначают они одно и то же – безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха.
