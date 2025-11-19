Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/uscherb-rostovskogo-podshipnikovogo-zavoda-ot-khischeniya-na-oboronzakaze-otsenili-v-milliardy--1071855772.html
Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды
Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды - 19.11.2025 Украина.ру
Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды
Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей, сообщает 19 ноября УФСБ России по Ростовской области
2025-11-19T13:55
2025-11-19T13:55
новости
россия
ростов-на-дону
ростовская область
владимир зеленский
тимур миндич
минобороны
ск рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101350/23/1013502380_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_894d97426a6183cedbe8b6f3403f713a.jpg
Собственники предприятия (в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны РФ) организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз."В результате экспертизы установлена сумма ущерба, которая составила 2,2 миллиарда рублей", - указали в службе безопасности.По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Ранее против фигурантов были возбуждены уголовные дела также по статье "Мошенничество", а в отношении руководителя военного представительства - по статье "Получение взятки".В середине января СК РФ сообщал о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10-ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.В феврале УФСБ информировало, что уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10-ГПЗ".Подробнее о преступлениях - в материале Зеленский фигурирует в обвинительном заключении Миндичу по делу о коррупции на сайте Украина.ру.
россия
ростов-на-дону
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101350/23/1013502380_170:0:2891:2041_1920x0_80_0_0_a5a47ce0ee8c36cd16a75830d0ccf73f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростов-на-дону, ростовская область, владимир зеленский, тимур миндич, минобороны, ск рф, украина.ру
Новости, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Минобороны, СК РФ, Украина.ру

Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды

13:55 19.11.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПресс-конференция на тему: "Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах"
Пресс-конференция на тему: Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей, сообщает 19 ноября УФСБ России по Ростовской области
Собственники предприятия (в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны РФ) организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз.
"В результате экспертизы установлена сумма ущерба, которая составила 2,2 миллиарда рублей", - указали в службе безопасности.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.
Ранее против фигурантов были возбуждены уголовные дела также по статье "Мошенничество", а в отношении руководителя военного представительства - по статье "Получение взятки".
В середине января СК РФ сообщал о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10-ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.
В феврале УФСБ информировало, что уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10-ГПЗ".
Подробнее о преступлениях - в материале Зеленский фигурирует в обвинительном заключении Миндичу по делу о коррупции на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьВладимир ЗеленскийТимур МиндичМинобороныСК РФУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Наступление российских войск на Гуляйпольском направлении развивается: Подоляка о крахе обороны ВСУ
14:53Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко
14:40Газ из США обойдётся украинским потребителям в 10 раз дороже, чем до Майдана
14:39ВС России наносят ВСУ тотальное поражение прямо сейчас. Признание катастрофы в эксклюзиве The Economist
14:36Военный священник о. Олег: На СВО есть и верующие, и неверующие, но я просто должен помогать людям
14:31Армия России наступает на Богуславском направлении
14:25Киевский режим вновь бьёт по мирным жителям: как ПВО ВСУ наносит удар по Тернополю
14:25НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе" Украины - Гончаренко*
14:18Точечные удары по ВСУ: во Львове и Тернополе уничтожены ключевые объекты ВПК. Видео
14:06Итоги "независимости" и наследие Януковича: крах украинской экономики начался задолго до 2022 года
13:55Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды
13:54Президенты России и Египта одобрили установку реактора АЭС, Госдума расширила льготы. Новости к 14.00
13:32"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон
13:25Польша закроет последнее российское консульство - Сикорский
13:20Русские идут! Они везде!
13:18ВСУ оказались под угрозой "котла" на гуляйпольском направлении
13:14Обидеть бразильцев, дискриминировать русских, сделать причёску Мерцу. Чем заняты немецкие власти
13:12Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим
13:01Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября
13:00Минобороны рассказало о массированном ударе ВС РФ по объектам ВПК Украины
Лента новостейМолния