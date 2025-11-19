https://ukraina.ru/20251119/uscherb-rostovskogo-podshipnikovogo-zavoda-ot-khischeniya-na-oboronzakaze-otsenili-v-milliardy--1071855772.html
Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды
Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды - 19.11.2025 Украина.ру
Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды
Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей, сообщает 19 ноября УФСБ России по Ростовской области
2025-11-19T13:55
2025-11-19T13:55
2025-11-19T13:55
новости
россия
ростов-на-дону
ростовская область
владимир зеленский
тимур миндич
минобороны
ск рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101350/23/1013502380_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_894d97426a6183cedbe8b6f3403f713a.jpg
Собственники предприятия (в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны РФ) организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз."В результате экспертизы установлена сумма ущерба, которая составила 2,2 миллиарда рублей", - указали в службе безопасности.По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Ранее против фигурантов были возбуждены уголовные дела также по статье "Мошенничество", а в отношении руководителя военного представительства - по статье "Получение взятки".В середине января СК РФ сообщал о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10-ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.В феврале УФСБ информировало, что уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10-ГПЗ".Подробнее о преступлениях - в материале Зеленский фигурирует в обвинительном заключении Миндичу по делу о коррупции на сайте Украина.ру.
россия
ростов-на-дону
ростовская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101350/23/1013502380_170:0:2891:2041_1920x0_80_0_0_a5a47ce0ee8c36cd16a75830d0ccf73f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростов-на-дону, ростовская область, владимир зеленский, тимур миндич, минобороны, ск рф, украина.ру
Новости, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Минобороны, СК РФ, Украина.ру
Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды
Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей, сообщает 19 ноября УФСБ России по Ростовской области
Собственники предприятия (в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны РФ) организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз.
"В результате экспертизы установлена сумма ущерба, которая составила 2,2 миллиарда рублей", - указали в службе безопасности.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.
Ранее против фигурантов были возбуждены уголовные дела также по статье "Мошенничество", а в отношении руководителя военного представительства - по статье "Получение взятки".
В середине января СК РФ сообщал о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10-ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.
В феврале УФСБ информировало, что уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10-ГПЗ".