Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды

Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей, сообщает 19 ноября УФСБ России по Ростовской области

Собственники предприятия (в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны РФ) организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз."В результате экспертизы установлена сумма ущерба, которая составила 2,2 миллиарда рублей", - указали в службе безопасности.По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Ранее против фигурантов были возбуждены уголовные дела также по статье "Мошенничество", а в отношении руководителя военного представительства - по статье "Получение взятки".В середине января СК РФ сообщал о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10-ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.В феврале УФСБ информировало, что уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10-ГПЗ".Подробнее о преступлениях - в материале Зеленский фигурирует в обвинительном заключении Миндичу по делу о коррупции на сайте Украина.ру.

