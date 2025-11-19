https://ukraina.ru/20251119/tsugtsvang-zelenskogo-vybor-mezhdu-ochen-plokhim-i-uzhasnym-dlya-figurantov-plnok-mindicha-1071853903.html

Цугцванг Зеленского. Выбор между очень плохим и ужасным для фигурантов "плёнок Миндича"

Цугцванг Зеленского. Выбор между очень плохим и ужасным для фигурантов "плёнок Миндича" - 19.11.2025 Украина.ру

Цугцванг Зеленского. Выбор между очень плохим и ужасным для фигурантов "плёнок Миндича"

На Украине продолжает разворачиваться и набирать обороты грандиозный скандал вокруг плёнок Миндича и сейчас становятся видны первые прямые его последствия.

2025-11-19T15:30

И речь идёт не о медленных и вязких тектонических подвижках внутри украинской власти, не о трещинах в парламентской фракции "Слуга народа", не о брожении в их полуформальном оппозиционном крыле и не о попытках собрать под одной крышей разрозненные антизеленские силы (а проявились это и в "Голосе", и у Порошенко, и даже у "бабушки украинской политики" Юлии Тимошенко, которая испровещалась). Речь о кое чем более предметном и конкретном, что гораздо ближе к реальной цели, ради которой, по всей видимости, и запускалась нынешняя волна активности НАБУ против верхушки киевского режима. И именно эти прямые последствия важны, поскольку они показывают, что речь идёт не о спонтанном порыве или попытке отдельных групп повлиять на расстановку сил, а о продуманной операции, направленной на то, чтобы вскрыть слабые места самой системы и нанести удар по ключевым фигурантам, которые до этого считали себя недосягаемыми. НАБУ действует в режиме, напоминающем управляемый контрольный обвал, и то, что мы видим сегодня, с высокой вероятностью и было конечной целью тех, кто подтолкнул эту машину к ускорению.Соответственно, речь вот о чем - Владимир Зеленский после визита в Грецию и Францию теперь направился в Турцию, и в медиа уже лавиной пошли крайне разрозненные и местами противоречивые сообщения о том, что в Стамбуле он проведет целый ряд закрытых встреч, которые официально не анонсированы. Есть основания полагать, что речь идёт о переговорах с турецкой стороной, хотя прямых подтверждений нет, а в отдельных утечках мелькают намеки на возможные контакты с представителями Соединенных Штатов, что также никем не подтверждено. Единственным железным фактом является то, что там Зеленский собирается встретиться с беглецом Умеровым, уже, кстати, официально упомянутым в "пленках Миндича" и неизбежно превращающимся в фигуранта расследования НАБУ, которое сейчас разгоняется и выходит на новый уровень.При этом сам Зеленский вчера заявил, что едет в Стамбул для того, чтобы заниматься мирными переговорами, и назвал это главным направлением своей политической деятельности на сегодняшний день, пытаясь придать поездке оттенок стратегической важности и увести внимание от вопросов о коррупции, которые формируют опасный для него фон.В Турцию вместе с Зеленским прибыл и Андрей Ермак, руководитель его Офиса, который сейчас вместе с Миндичем оказался в самом центре удара, который наносят по нему оппозиционные силы внутри Украины. Требования его немедленной отставки звучат уже открытым текстом, и ситуация обострилась до того уровня, что подобные требования начали звучать даже внутри собственной президентской фракции, что само по себе демонстрирует степень токсичности фигуры Ермака в текущем политическом раскладе. На этом фоне западные медиа в течение суток разнесли версии о том, что Ермак якобы направляется в Лондон, и параллельно появились сообщения, что планировавшееся общение Уиткоффа с ним отменено. Более того, те же источники утверждают, что Уиткофф отказался и от общения с самим Зеленским, поскольку они (американцы), якобы, недооценили масштабы скандала вокруг пленок Миндича и возможные репутационные издержки, которые этот скандал приносит команде Зеленского, и теперь дистанцируются от любой публичной или неформальной коммуникации.Одновременно приходят сведения, что Уиткофф имел встречу с Умеровым в Майами, и что предметом их контактов стал некий пакет договоренностей, который Умеров якобы привез Зеленскому в Стамбул. Этот пакет, если сам Уиткофф в Турции не появится, и будут обсуждать главные упыри киевского режима, и представляет он собой так называемый план из двадцати восьми пунктов, который Уиткофф разрабатывает совместно с российской стороной через Кирилла Дмитриева, спецпосланника президента Путина. Считается, что контуры этого плана обсуждались во время визита Дмитриева в Соединенные Штаты в конце октября, и что речь идет о рамках, которые гораздо шире украинского вопроса. Это попытка сформировать общую архитектуру безопасности в Европе и выстроить новые параметры взаимодействия Москвы и Вашингтона. Я, кстати, еще после контактов в Анкоридже говорил, что именно в таком широком формате там обсуждались отношения между Вашингтоном и Москвой и их подходы к украинскому кризису.Вообще, в то, что Уиткофф или команда Трампа могли недооценить масштабы кризиса вокруг пленок Миндича, я не верю. Более того, я уже вторую неделю с момента начала нового витка противостояния между Банковой и НАБУ утверждаю, что именно администрация Трампа, стоит за нынешним ударом по первым лицам киевского режима. И эта атака началась сразу после неудачного визита Мэтью Уитакера, представителя Соединенных Штатов при НАТО, в Киев, когда Зеленский отказался обсуждать движение по мирному трек в том виде, в каком оно ранее формулировалось между Путиным и Трампом в ходе их последнего телефонного разговора, который длился около двух с половиной часов. И мне уже доводилось говорить, что после этого звонка и после контактов, где были очерчены определенные договоренности с Путиным, и упрямства Зеленского, Трамп и принял решение надавить на Киев через инструментарий НАБУ, тем более фактическая база и необходимые материалы для начала атак были уже давно готовы. При этом такой формат давления для него оказался значительно менее токсичным в репутационном смысле, чем прямое введение санкций или открытый публичный нажим на Зеленского и украинскую власть, который немедленно вызвал бы контратаку глобалистских медиа и евроатлантических центров влияния. А это было бы крайне нежелательным особенно на фоне продолжающейся атаки на Трампа по кейсу Эпштейна, и брать на себя дополнительные риски по украинскому направлению он явно не стремится.Тем не менее, именно через мощный, фактурно обеспеченный удар по первым лицам киевского режима, который сейчас реализуется руками НАБУ, Трамп, по всей видимости, получил возможность вернуть переговорный процесс в то русло, которое ему необходимо. Речь идет о том, чтобы Киев и европейские столицы перестали сознательно саботировать мирный трек. Именно отсутствие их конструктивной позиции сорвало Будапештский саммит Путина и Трампа, и американская сторона уехала с тем самым домашним заданием — вернуть Киев и европейцев в рабочую плоскость. Сегодня результаты видны невооруженным глазом. Зеленский находится в Стамбуле и, если выражаться максимально корректно, он уже демонстрирует готовность хотя бы начать обсуждать движение по мирной линии.Ну и, наконец, хочу отметить, что крайне примечательным выглядит появившаяся сегодня в западных медиа информация о том, что в Киеве уже находятся представители Вашингтона, которых сами же медиа описывают как армейских специалистов, скажем прямо второго или третьего, а то и четвертого уровня в иерархии Белого дома, и которые сейчас ведут обсуждение технических аспектов возможного мирного урегулирования. Вероятнее всего, речь идет о прямом общении с украинскими военными по вопросам линии разграничения, технической стороны этого вопроса. Всего того, что, вероятно, окажется в составе неких приложений к будущему рамочному соглашению (медиа говорят о плане из двадцати восьми пунктов).Ситуацию вокруг которого западные медиа формулируют следующим образом: до встречи Трампа и Путина, которая все-таки планируется и сейчас активно готовится, стороны намерены подписать некое рамочное официальное соглашение. И наличие официального согласия Киева на это соглашение, а возможно даже участие Киева в нем, является необходимым условием. Внутри этого пакета должна быть детально выписана архитектура будущей дорожной карты, той самой, которая возникла во время первых стамбульских переговоров между Киевом и Москвой, затем, вероятно, обсуждалась в Анкоридже Путиным и Трампом.При этом, по моему глубокому убеждению, Зеленский все еще имеет шансы сохранить если не лицо, поскольку его политической репутации скандал с "пленками Миндича" нанес тяжелейший и фактически необратимый урон, который делает его переизбрание в геополитическом смысле абсолютно нереалистичным, то хотя бы возможность досидеть до момента официальной легальной передачи власти. Он может избежать сценария немедленного уголовного преследования, хотя очевидно, что ради этого ему придется расстаться с властью и, вполне вероятно, пожертвовать Ермаком. Не вызывает сомнений и то, что Умеров может оказаться фигурантом уголовного дела и получить подозрение. Вообще, все будет зависеть от степени послушности Зеленского и его окружения в исполнении требований Вашингтона. Но, тут важно отметить, что почти наверняка это не позволит им избежать глобального переформатирования структуры власти на Украине, поскольку кризис достиг такой стадии, когда косметические перестановки уже не работают. С другой стороны, дальнейшее развитие событий станет заметным в самое ближайшее время, и многое будет определено тем, насколько далеко готовы пойти внешние игроки и насколько быстро будет согласован общий контур договоренностей.Подробнее о внутриполитическом конфликте на Украине - в статье Павла Котова Бунт в "Слуге народа", встреча с Залужным, кто преемник: всё о возможной отставке Ермака.

