Почему России не нужна идеология на уровне государства и куда пойдут наши военные после СВО - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 - Почему ВСУ воюют с нечеловеческой жестокостью? Украина.ру, 19.11.2025
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 - Почему ВСУ воюют с нечеловеческой жестокостью? 15:38 - Где применят себя российские военные после окончания СВО? 28:24 - Заявления Запада о сроках войны с Россией; 35:13 - О русском человеке; 39:00 - О правлении Андропова; 44:34 - Нужна ли идеология в России? 51:21- В чём смысл жизни? 51:47- О европейских политиках и уровне жизни в ЕС; 56:22 - Отсутствие каких ресурсов вызывает глобальный кризис? 1:02:48 - О масонах и масонстве; 1:12:00 - Смена правящей элиты в Англии; 1:17:18 - Как действовать России на Южном Кавказе? 1:21:27 - Теория власти Михаила Хазина; 1:22:40 - Конечная ценность православных христиан. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш сайт: https://ukraina.ru
Почему России не нужна идеология на уровне государства и куда пойдут наши военные после СВО - Ищенко

22:26 19.11.2025
 
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 - Почему ВСУ воюют с нечеловеческой жестокостью?
15:38 - Где применят себя российские военные после окончания СВО?
28:24 - Заявления Запада о сроках войны с Россией;
35:13 - О русском человеке;
39:00 - О правлении Андропова;
44:34 - Нужна ли идеология в России?
51:21- В чём смысл жизни?
51:47- О европейских политиках и уровне жизни в ЕС;
56:22 - Отсутствие каких ресурсов вызывает глобальный кризис?
1:02:48 - О масонах и масонстве;
1:12:00 - Смена правящей элиты в Англии;
1:17:18 - Как действовать России на Южном Кавказе?
1:21:27 - Теория власти Михаила Хазина;
1:22:40 - Конечная ценность православных христиан.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш сайт: https://ukraina.ru
