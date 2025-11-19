https://ukraina.ru/20251119/pochemu-rossii-ne-nuzhna-ideologiya-na-urovne-gosudarstva-i-kuda-poydut-nashi-voennye-posle-svo---1071887273.html

Почему России не нужна идеология на уровне государства и куда пойдут наши военные после СВО - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 - Почему ВСУ воюют с нечеловеческой жестокостью? Украина.ру, 19.11.2025

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 - Почему ВСУ воюют с нечеловеческой жестокостью? 15:38 - Где применят себя российские военные после окончания СВО? 28:24 - Заявления Запада о сроках войны с Россией; 35:13 - О русском человеке; 39:00 - О правлении Андропова; 44:34 - Нужна ли идеология в России? 51:21- В чём смысл жизни? 51:47- О европейских политиках и уровне жизни в ЕС; 56:22 - Отсутствие каких ресурсов вызывает глобальный кризис? 1:02:48 - О масонах и масонстве; 1:12:00 - Смена правящей элиты в Англии; 1:17:18 - Как действовать России на Южном Кавказе? 1:21:27 - Теория власти Михаила Хазина; 1:22:40 - Конечная ценность православных христиан. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш сайт: https://ukraina.ru

