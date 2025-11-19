Почему России не нужна идеология на уровне государства и куда пойдут наши военные после СВО - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 - Почему ВСУ воюют с нечеловеческой жестокостью?
15:38 - Где применят себя российские военные после окончания СВО?
28:24 - Заявления Запада о сроках войны с Россией;
35:13 - О русском человеке;
39:00 - О правлении Андропова;
44:34 - Нужна ли идеология в России?
51:21- В чём смысл жизни?
51:47- О европейских политиках и уровне жизни в ЕС;
56:22 - Отсутствие каких ресурсов вызывает глобальный кризис?
1:02:48 - О масонах и масонстве;
1:12:00 - Смена правящей элиты в Англии;
1:17:18 - Как действовать России на Южном Кавказе?
1:21:27 - Теория власти Михаила Хазина;
1:22:40 - Конечная ценность православных христиан.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на