Падение фронта или угроза отставки с репутацией вора: Михеев о главной проблеме Зеленского
15:37 19.11.2025 (обновлено: 15:38 19.11.2025)
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал вокруг ближнего круга Зеленского, ситуацию на линии фронта и степень её опасности для украинского правительства, а также причины слепоты населения Украины и факторы, повлиявшие на рациональное мышление населения Грузии:
00:20 – О главной проблеме Зеленского;
06:15 – Шансы украинского правительства;
10:07 – О ситуации на линии фронта и причине слепоты украинского народа;
15:25 – Грузинский выбор и рациональное мышление;
18:04 – Альянс здравомыслящих стран.
ТГ-канал Сергея Михеева:
