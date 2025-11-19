Падение фронта или угроза отставки с репутацией вора: Михеев о главной проблеме Зеленского - 19.11.2025 Украина.ру
Падение фронта или угроза отставки с репутацией вора: Михеев о главной проблеме Зеленского
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал вокруг ближнего круга Зеленского, ситуацию на линии фронта и степень её опасности для украинского правительства, а также причины слепоты населения Украины и факторы, повлиявшие на рациональное мышление населения Грузии: 00:20 – О главной проблеме Зеленского; 06:15 – Шансы украинского правительства; 10:07 – О ситуации на линии фронта и причине слепоты украинского народа; 15:25 – Грузинский выбор и рациональное мышление; 18:04 – Альянс здравомыслящих стран. ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
Падение фронта или угроза отставки с репутацией вора: Михеев о главной проблеме Зеленского

15:37 19.11.2025 (обновлено: 15:38 19.11.2025)
 
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал вокруг ближнего круга Зеленского, ситуацию на линии фронта и степень её опасности для украинского правительства, а также причины слепоты населения Украины и факторы, повлиявшие на рациональное мышление населения Грузии:
00:20 – О главной проблеме Зеленского;
06:15 – Шансы украинского правительства;
10:07 – О ситуации на линии фронта и причине слепоты украинского народа;
15:25 – Грузинский выбор и рациональное мышление;
18:04 – Альянс здравомыслящих стран.
ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
