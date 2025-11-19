https://ukraina.ru/20251119/padenie-fronta-ili-ugroza-otstavki-s-reputatsiey-vora-mikheev-o-glavnoy-probleme-zelenskogo-1071864560.html

Падение фронта или угроза отставки с репутацией вора: Михеев о главной проблеме Зеленского

Падение фронта или угроза отставки с репутацией вора: Михеев о главной проблеме Зеленского - 19.11.2025 Украина.ру

Падение фронта или угроза отставки с репутацией вора: Михеев о главной проблеме Зеленского

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал вокруг ближнего круга Зеленского, ситуацию на линии фронта и степень её... Украина.ру, 19.11.2025

2025-11-19T15:37

2025-11-19T15:37

2025-11-19T15:38

украина

грузия

сергей михеев

владимир зеленский

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071864382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb77133f2281c7f10fab5b363d42de74.png

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал вокруг ближнего круга Зеленского, ситуацию на линии фронта и степень её опасности для украинского правительства, а также причины слепоты населения Украины и факторы, повлиявшие на рациональное мышление населения Грузии: 00:20 – О главной проблеме Зеленского; 06:15 – Шансы украинского правительства; 10:07 – О ситуации на линии фронта и причине слепоты украинского народа; 15:25 – Грузинский выбор и рациональное мышление; 18:04 – Альянс здравомыслящих стран. ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica

украина

грузия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, грузия, сергей михеев, владимир зеленский, украина.ру, видео, видео