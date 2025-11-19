Олег Неменский: Настоящая угроза для Зеленского — военный мятеж ультраправых, а не давление Трампа - 19.11.2025 Украина.ру
Олег Неменский: Настоящая угроза для Зеленского — военный мятеж ультраправых, а не давление Трампа
Олег Неменский: Настоящая угроза для Зеленского — военный мятеж ультраправых, а не давление Трампа - 19.11.2025 Украина.ру
Олег Неменский: Настоящая угроза для Зеленского — военный мятеж ультраправых, а не давление Трампа
Настоящая угроза военного переворота исходит от "азовцев"* и других ультраправых элементов на фоне потенциально терпимого отношения к такому перевороту со стороны населения. Неизвестно, насколько на Западе будут довольны результатами давления на Зеленского, так как в случае военного переворота с новой командой им будет иметь дело еще сложнее.
2025-11-19T18:30
2025-11-19T18:30
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.- Олег Борисович, Вашингтон отправил в Киев делегацию высокопоставленных представителей Пентагона во главе с министром армии США Дрисколлом. Есть мнение, что на фоне коррупционных скандалов с Миндичем и успехов российской армии США пытаются продавить Зеленского на мир с Россией. Справедлива ли такая версия?- Очевидно, что этот коррупционный скандал является способом давления Вашингтона на Зеленского. Но Зеленский находится в положении загнанного в угол, так как если он пойдет на условия США, то теряет и власть, и свободу, потому что претензий к нему будет огромное количество. Так что он будет делать все, чтобы преодолеть это давление и не пойти на мирные соглашения.Тем более что Вашингтону невыгодно подставлять именно Зеленского. Он оказывает на него давление, но пока что не перешел к раскрытию сведений, которые ударяли бы напрямую по Зеленскому. Борьба будет напряжённой и долгой. Я бы не стал делать однозначные прогнозы по тому, во что она выльется. У Зеленского есть сильные аргументы в раскладе сил на Западе. В целом европейские партнеры готовы ему помогать, и это касается как основных политиков ЕС, так и Великобритании.Трамп пытается воздействовать на ситуацию, но для него она не является приоритетом. А у Зеленского есть возможность, если не выйти сухим из воды, то по крайней мере долго сопротивляться этому давлению.На фоне происходящего ему больше угрожает военный переворот, а не вынужденная отставка в связи с этими скандалами. Тут также стоит обратить внимание на явный национальный подтекст этого скандала, который хорошо считывает население Украины. Сама по себе тема коррупции не имеет такого воздействия на украинцев, как национальный вопрос – к коррупции там отношение как раз довольно терпимое. Но в этой стране существует мощная антисемитская традиция, плюс действуют откровенно нацистские крайне правые группировки, имеющие большие возможности по оказанию силового давления на власть. Все это может привести к тому, что на Украине сложится предреволюционная ситуация. Настоящая угроза военного переворота исходит от "азовцев"* и других ультраправых элементов на фоне потенциально терпимого отношения к такому перевороту со стороны населения, которое будет считать это чем-то вроде национально-освободительной борьбы. Вот эти настроения терпимости к приходу к власти открытых нацистов сейчас постепенно и создаются.Так что еще неизвестно, насколько на Западе будут довольны результатами давления, так как в случае военного переворота в Киеве с новой командой им будет иметь дело еще сложнее.- Все же коррупционный скандал расшатал основы режима Зеленского? Ведь под вопросом судьба Умерова, участвовавшего в этих схемах, ходят слухи о возможной отставке Андрея Ермака, который в Лондоне собирается встречаться с экс-главкомом ВСУ Залужным.- Залужный это один из очевидных ставленников Лондона в сценарии смены власти. И это наиболее удобный для Запада сценарий. Так как смена Зеленского на Залужного будет чем-то вроде замены Шилова на Мылова. В плане международной политики, в отношении военной кампании они придерживаются одного и того же курса. Такая смена власти сможет успокоить население и решить проблемы с внешней управляемостью Киева. Но это лишь один из сценариев, и необязательно, что он окажется удачным.- Кто мог бы стать лицом военного переворота, о котором вы говорите? Билецкий* как один из медийных командиров?- Да, Билецкий самая вероятная фигура. Причем он будет стоять за спинами тех, кто попытается совершить такой переворот, но именно он возглавит страну, если такой переворот окажется удачным. "Азовцы"* готовились к перевороту еще до начала СВО, и нет оснований полагать, что они от этой идеи отказались. Их идеология предполагает приход к власти именно таким путем.- Почему можно говорить, что такой переворот будет поддержан обществом, ведь на фоне больших потерь на фронте (на Львовском военном кладбище уже не осталось свободных мест) и насильственной мобилизации, народ, вероятно, будет противиться еще большему усилению влияния военных в общественной жизни?- Он не будет поддержан обществом, но складывается такая ситуация, когда общество и не будет сильно протестовать. Знаете, пассивности тут вполне достаточно. Кроме того надо понимать, что на Украине есть запрос на мир, но на мир, который бы оправдал все прежние потери. Идея добиться мира путем признания поражения на Украине по-прежнему непопулярна. Есть то, что можно назвать национальной гордостью, и есть логика удвоения ставок. Идея прекращения войны на условиях России может быть популярна только среди тех, кто находится на фронте. Но они вряд ли будут об этом открыто заявлять. И их голос не очень-то значим.Чем дальше люди от фронта, тем более воинственно они настроены. Зеленский пришел к власти на основе обещания добиться мира на украинских условиях. Добиваться мира на условиях одной из воюющих сторон можно только благодаря военной победе. То есть он изначально пришел к власти как президент войны, и постоянно это подчёркивал, что мир может быть только на украинских условиях. И голосовали за него как за человека, который может добиться мира путем победы. Эта форма мысли до сих пор господствует в украинском обществе. Даже семьи, в которых погибли родные, не хотят, чтобы эти смерти были исторически обессмыслены.У нас почему-то и тогда и сейчас не любят говорить об этом мощном запросе на войну в украинском обществе. Наверное, в нашей картине мира простой народ всегда должен хотеть мира. Но всё же с общественными настроениями надо считаться, а они там создавались долгие годы.- Говоря об опоре Зеленского на Европу, вы имеете в виду брюссельскую бюрократию? К примеру, Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями о конфискации российских ЗВР.- Трудно прогнозировать, удастся ли вся эта кампания по присвоению российских денег. Правящая элита ЕС ориентирована на то, чтобы украсть эти деньги. И Америка тоже не против, чтобы Европа выделила эти средства на поддержку Украины, потому что удар, который нанесет такое решение по финансовым структурам Европы, в интересах Штатов.Так что такой вариант развития событий вполне возможен, а на каком-то этапе он может стать единственно возможным, так как собственных денег европейским структурам не хватает. Деньги нужны, чтобы спасти всё более тяжёлое положение с финансированием военных действий, и чтобы поддержать внутриполитическую стабильность Украины.Так что Зеленский, опираясь на поддержку Брюсселя, Парижа и Берлина имеет немало внешнеполитических возможностей ещё долго сопротивляться давлению США. А вот во внутренней ситуации угроз для него больше.*организация запрещена на Украине**внесен в список террористов и экстремистов в РФТакже на эту тему - Бунт в "Слуге народа", встреча с Залужным, кто преемник: всё о возможной отставке Ермака
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Настоящая угроза военного переворота исходит от "азовцев"* и других ультраправых элементов на фоне потенциально терпимого отношения к такому перевороту со стороны населения. Неизвестно, насколько на Западе будут довольны результатами давления на Зеленского, так как в случае военного переворота с новой командой им будет иметь дело еще сложнее.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
- Олег Борисович, Вашингтон отправил в Киев делегацию высокопоставленных представителей Пентагона во главе с министром армии США Дрисколлом. Есть мнение, что на фоне коррупционных скандалов с Миндичем и успехов российской армии США пытаются продавить Зеленского на мир с Россией. Справедлива ли такая версия?
- Очевидно, что этот коррупционный скандал является способом давления Вашингтона на Зеленского. Но Зеленский находится в положении загнанного в угол, так как если он пойдет на условия США, то теряет и власть, и свободу, потому что претензий к нему будет огромное количество. Так что он будет делать все, чтобы преодолеть это давление и не пойти на мирные соглашения.
Тем более что Вашингтону невыгодно подставлять именно Зеленского. Он оказывает на него давление, но пока что не перешел к раскрытию сведений, которые ударяли бы напрямую по Зеленскому. Борьба будет напряжённой и долгой. Я бы не стал делать однозначные прогнозы по тому, во что она выльется. У Зеленского есть сильные аргументы в раскладе сил на Западе. В целом европейские партнеры готовы ему помогать, и это касается как основных политиков ЕС, так и Великобритании.
Трамп пытается воздействовать на ситуацию, но для него она не является приоритетом. А у Зеленского есть возможность, если не выйти сухим из воды, то по крайней мере долго сопротивляться этому давлению.
На фоне происходящего ему больше угрожает военный переворот, а не вынужденная отставка в связи с этими скандалами. Тут также стоит обратить внимание на явный национальный подтекст этого скандала, который хорошо считывает население Украины. Сама по себе тема коррупции не имеет такого воздействия на украинцев, как национальный вопрос – к коррупции там отношение как раз довольно терпимое. Но в этой стране существует мощная антисемитская традиция, плюс действуют откровенно нацистские крайне правые группировки, имеющие большие возможности по оказанию силового давления на власть.
Все это может привести к тому, что на Украине сложится предреволюционная ситуация. Настоящая угроза военного переворота исходит от "азовцев"* и других ультраправых элементов на фоне потенциально терпимого отношения к такому перевороту со стороны населения, которое будет считать это чем-то вроде национально-освободительной борьбы. Вот эти настроения терпимости к приходу к власти открытых нацистов сейчас постепенно и создаются.
Так что еще неизвестно, насколько на Западе будут довольны результатами давления, так как в случае военного переворота в Киеве с новой командой им будет иметь дело еще сложнее.
- Все же коррупционный скандал расшатал основы режима Зеленского? Ведь под вопросом судьба Умерова, участвовавшего в этих схемах, ходят слухи о возможной отставке Андрея Ермака, который в Лондоне собирается встречаться с экс-главкомом ВСУ Залужным.
- Залужный это один из очевидных ставленников Лондона в сценарии смены власти. И это наиболее удобный для Запада сценарий. Так как смена Зеленского на Залужного будет чем-то вроде замены Шилова на Мылова. В плане международной политики, в отношении военной кампании они придерживаются одного и того же курса. Такая смена власти сможет успокоить население и решить проблемы с внешней управляемостью Киева. Но это лишь один из сценариев, и необязательно, что он окажется удачным.
- Кто мог бы стать лицом военного переворота, о котором вы говорите? Билецкий* как один из медийных командиров?
- Да, Билецкий самая вероятная фигура. Причем он будет стоять за спинами тех, кто попытается совершить такой переворот, но именно он возглавит страну, если такой переворот окажется удачным. "Азовцы"* готовились к перевороту еще до начала СВО, и нет оснований полагать, что они от этой идеи отказались. Их идеология предполагает приход к власти именно таким путем.
- Почему можно говорить, что такой переворот будет поддержан обществом, ведь на фоне больших потерь на фронте (на Львовском военном кладбище уже не осталось свободных мест) и насильственной мобилизации, народ, вероятно, будет противиться еще большему усилению влияния военных в общественной жизни?
- Он не будет поддержан обществом, но складывается такая ситуация, когда общество и не будет сильно протестовать. Знаете, пассивности тут вполне достаточно. Кроме того надо понимать, что на Украине есть запрос на мир, но на мир, который бы оправдал все прежние потери. Идея добиться мира путем признания поражения на Украине по-прежнему непопулярна. Есть то, что можно назвать национальной гордостью, и есть логика удвоения ставок. Идея прекращения войны на условиях России может быть популярна только среди тех, кто находится на фронте. Но они вряд ли будут об этом открыто заявлять. И их голос не очень-то значим.
Чем дальше люди от фронта, тем более воинственно они настроены. Зеленский пришел к власти на основе обещания добиться мира на украинских условиях. Добиваться мира на условиях одной из воюющих сторон можно только благодаря военной победе. То есть он изначально пришел к власти как президент войны, и постоянно это подчёркивал, что мир может быть только на украинских условиях. И голосовали за него как за человека, который может добиться мира путем победы. Эта форма мысли до сих пор господствует в украинском обществе. Даже семьи, в которых погибли родные, не хотят, чтобы эти смерти были исторически обессмыслены.
У нас почему-то и тогда и сейчас не любят говорить об этом мощном запросе на войну в украинском обществе. Наверное, в нашей картине мира простой народ всегда должен хотеть мира. Но всё же с общественными настроениями надо считаться, а они там создавались долгие годы.
- Говоря об опоре Зеленского на Европу, вы имеете в виду брюссельскую бюрократию? К примеру, Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями о конфискации российских ЗВР.
- Трудно прогнозировать, удастся ли вся эта кампания по присвоению российских денег. Правящая элита ЕС ориентирована на то, чтобы украсть эти деньги. И Америка тоже не против, чтобы Европа выделила эти средства на поддержку Украины, потому что удар, который нанесет такое решение по финансовым структурам Европы, в интересах Штатов.
Так что такой вариант развития событий вполне возможен, а на каком-то этапе он может стать единственно возможным, так как собственных денег европейским структурам не хватает. Деньги нужны, чтобы спасти всё более тяжёлое положение с финансированием военных действий, и чтобы поддержать внутриполитическую стабильность Украины.
Так что Зеленский, опираясь на поддержку Брюсселя, Парижа и Берлина имеет немало внешнеполитических возможностей ещё долго сопротивляться давлению США. А вот во внутренней ситуации угроз для него больше.
*организация запрещена на Украине
**внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Также на эту тему - Бунт в "Слуге народа", встреча с Залужным, кто преемник: всё о возможной отставке Ермака
