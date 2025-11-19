https://ukraina.ru/20251119/neprotivlenie-zlu-yavlyaetsya-posobnichestvom-ubiystvu-patriarkh-obratilsya-k-russkomu-narodu-1071875234.html
"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу
"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу - 19.11.2025 Украина.ру
"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу
18-19 ноября в Москве прошел Всемирный русский народный собор под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Съемочная группа Украина.ру также Украина.ру, 19.11.2025
2025-11-19T17:57
2025-11-19T17:57
2025-11-19T17:57
видео
православие
православные
москва
украина
патриарх кирилл
украина.ру
доклад
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071874968_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_56a451335f98160ee6c8f7f16244cd9d.png
18-19 ноября в Москве прошел Всемирный русский народный собор под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Съемочная группа Украина.ру также побывала на заседании Собора.Глава Русской православной церкви выступил с докладом, в котором напомнил о репрессиях, которым подвергаются православные на Украине, рассказал как следует воспринимать заповедь "не убий", а также поднял ряд важных и актуальных тем.
москва
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071874968_493:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_ea8b255e1ba1d64d849de55aa1ad3520.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, православие, православные, москва, украина, патриарх кирилл, украина.ру, доклад, сво, спецоперация, собор, церковь, видео
Видео, Православие, православные, Москва, Украина, Патриарх Кирилл, Украина.ру, доклад, СВО, Спецоперация, собор, Церковь
"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу
18-19 ноября в Москве прошел Всемирный русский народный собор под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Съемочная группа Украина.ру также побывала на заседании Собора.
Глава Русской православной церкви выступил с докладом, в котором напомнил о репрессиях, которым подвергаются православные на Украине, рассказал как следует воспринимать заповедь "не убий", а также поднял ряд важных и актуальных тем.