"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/neprotivlenie-zlu-yavlyaetsya-posobnichestvom-ubiystvu-patriarkh-obratilsya-k-russkomu-narodu-1071875234.html
"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу
"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу - 19.11.2025 Украина.ру
"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу
18-19 ноября в Москве прошел Всемирный русский народный собор под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Съемочная группа Украина.ру также Украина.ру, 19.11.2025
2025-11-19T17:57
2025-11-19T17:57
видео
православие
православные
москва
украина
патриарх кирилл
украина.ру
доклад
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071874968_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_56a451335f98160ee6c8f7f16244cd9d.png
18-19 ноября в Москве прошел Всемирный русский народный собор под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Съемочная группа Украина.ру также побывала на заседании Собора.Глава Русской православной церкви выступил с докладом, в котором напомнил о репрессиях, которым подвергаются православные на Украине, рассказал как следует воспринимать заповедь "не убий", а также поднял ряд важных и актуальных тем.
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071874968_493:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_ea8b255e1ba1d64d849de55aa1ad3520.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, православие, православные, москва, украина, патриарх кирилл, украина.ру, доклад, сво, спецоперация, собор, церковь, видео
Видео, Православие, православные, Москва, Украина, Патриарх Кирилл, Украина.ру, доклад, СВО, Спецоперация, собор, Церковь

"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу

17:57 19.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
18-19 ноября в Москве прошел Всемирный русский народный собор под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Съемочная группа Украина.ру также побывала на заседании Собора.
Глава Русской православной церкви выступил с докладом, в котором напомнил о репрессиях, которым подвергаются православные на Украине, рассказал как следует воспринимать заповедь "не убий", а также поднял ряд важных и актуальных тем.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоПравославиеправославныеМоскваУкраинаПатриарх КириллУкраина.рудокладСВОСпецоперациясоборЦерковь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения
18:44США ищут выход: Запад теряет контроль над Киевом на фоне провалов на фронте. Главное к этому часу
18:31"Фортеця" без "захисту". Как британский бизнесмен зарабатывает на жизни украинских солдат
18:30Олег Неменский: Настоящая угроза для Зеленского — военный мятеж ультраправых, а не давление Трампа
18:25Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина
18:06Зеленский готов демонстрировать послушность: Павлив о том, как изменится власть на Украине
18:01Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября
17:57"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу
17:52США привезут в Киев ультиматум: мирный план без украинского участия
17:40Энергосистема Украины под ударом: массовая атака дронов на ТЭС и подстанции
17:33Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США
17:29Кабмин Германии одобрил решение о сокращении пособий украинцам
17:26Как в ДНР за сутки восстановили энергоснабжение? Тинянский о героизме коммунальщиков и ситуации после ТЭС
17:07Британский министр обороны пригрозил россиянам
17:06Зеленского поставят перед фактом. Зачем Трамп отправил необычную троицу в Киев
16:58"Дорога смерти": отступающие подразделения ВСУ несут значительные потери под Гуляйполем
16:52Игры лимитрофов
16:43Нарушенное после удара ВСУ электро- и теплоснабжение в Рыльске восстановлено
16:42Ширма из эйфории и мишуры. США сохраняют стратегию в поисках новых исполнителей
16:40Оперативная сводка за последние часы: обострение ситуации на нескольких направлениях
Лента новостейМолния