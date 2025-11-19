https://ukraina.ru/20251119/kak-uchatsya-kursanty-shkoly-bpla-pokrov-o-polose-prepyatstviy-i-inzhenernykh-navykakh-dronovodov-1071883540.html

Как учатся курсанты школы БПЛА? "Покров" о полосе препятствий и инженерных навыках дроноводов

Как учатся курсанты школы БПЛА? "Покров" о полосе препятствий и инженерных навыках дроноводов - 19.11.2025 Украина.ру

Как учатся курсанты школы БПЛА? "Покров" о полосе препятствий и инженерных навыках дроноводов

В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко посетил школу операторов БПЛА "Архангел" и пообщался с инструктором с позывным "Покров". Он... Украина.ру, 19.11.2025

2025-11-19T23:30

2025-11-19T23:30

2025-11-19T23:30

новороссия

александр чаленко

украина.ру

видео

сво

дроны

fpv-дрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071883376_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_c34846fb9c0265920fc86d977a8910df.png

В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко посетил школу операторов БПЛА "Архангел" и пообщался с инструктором с позывным "Покров". Он рассказал, чему учат будущих дроноводов и почему они должны уметь сами собирать и разбирать БПЛА.

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, александр чаленко, украина.ру, видео, видео, сво, дроны, fpv-дрон