Украинская зоолингвистика: когда воров прикрывают котами

Помните анекдот? В литовской деревне женщина зовет собаку:- Шарик, Шарик!Из будки ни звука. Женщина снова зовет собаку и опять молчание. Наконец хозяйка вспоминает и кричит: "Шарикас! "Пес выскакивает из будки: "Гавс! Гавс!

2025-11-18T06:35

2025-11-18T06:35

2025-11-18T06:35

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071772428_0:0:235:133_1920x0_80_0_0_8a4e3fc26a3a8a8177f1f1b583ae023c.jpg

А есть и другая версия этого анекдота, когда Шарик в ответ на русский призыв кусает хозяйку за ногу и отвечает: "Нинатта раскаварифатт са мной па-русски".Нечто похожее сейчас наблюдается в культурной столице Украины - Львове, где решили украинизировать котов и заставить их балакать на мове. Местных шпрехенфюреров возмутила реклама, размещенная в общественном транспорте."По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: „Первое слово моего кота — Мяу!". Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят: „Мяу", а только „Няв". То есть, не мяукают, а нявкают. Впрочем, это для производителей упомянутой рекламы слишком высокие материи, к которым нужно ещё дорасти и приобрести соответствующий IQ. Потому что отказаться от привычного, родного, понятного кацапского „Мяу" в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского „Няв" — тяжёлый интеллектуальный труд", - написал львовский публицист Илько Лемко. Примечательно, что возмущение сей интеллектуал выразил в своей авторской колонке для журнала "Запад", где в пух и прах разнес приверженцев кошачьего мяуканья. Что ж, в Галичине даже кошачий звук может стать поводом для идеологического спазма.Похоже, мышам, cобакам, и прочим четырехлапым зрадникам стоит напрячься - "лемки" уже готовы переучивать львовских псов лаять по-украински, и вместо привычного приветственного "Гав!" выдавать "Бандера!". Между прочим, это не первый случай зоолингвистики на Западной Украине. Несколько месяцев назад насчет кошачьего языка уже высказывались представители "Министерства эстетики Украины" - они известны своей деятельностью по переименованию станций метро с "неправильными" названиями, а также борьбой с рекламой в наземном транспорте. Один из министров- эстетов Юрий Атаманчук тоже обращал внимание несознательных котолюбов на то, что "в украинском языке киска говорит не „мяу", а „няв". „Нявкают" коты. Эти, казалось бы, невинные слова, но это тоже признак русификации, которую многие и не осознают", - разъяснил эстет. Правда, непонятно кто ж должен осознать идеологическую диверсию: кошки или их хозяева?Надо сказать, что подобные клинические случаи уже были описаны и в русской, и в зарубежной литературе. Вот, например, диалог из булгаковской "Белой Гвардии": "- Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, ведь, он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю, как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю, "а как кит"? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: - Слова "кит" у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…"Нечто похожее есть и у итальянского писателя Джанни Родари в его сказке "Волшебный голос Джельсомино", где кошки лаяли, а собаки мяукали.- И чего ты мяукаешь, глупая? - Я кошка! Вот и мяукаю! Мяяу!-Ха-ха, ну, я вижу, ты окончательно одурела.Ты что, никогда не видела себя в зеркале? Ты собака! И должна лаять, а я кошка и я мяукаю.- Мяу! Вот так! Мяу! Мяу!Однако, это обучение прерывается полицейским, который заявляет, что собаки не имеют права лаять, это, мол, запрещено законом и можно угодить в тюрьму за неправильный голос. Ну чем не современная Украина, где уже пытаются украинизировать песиков и котиков?Правда, депутат Максим Бужанский полагает, что за этой идиотской инициативой стоит вполне прагматичное желание львовских активистов получить и распилить европейские гранты на дерусификацию домашних питомцев. "Безусловно, это сугубо внутренне львовский вопрос, но вижу, дело плавно идёт к появлению кото-языковых уполномоченных. Возможно, нужно поразить в правах мяукающих котов в пользу нявкающих и вывести научную формулу благонадёжности владельца в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать котораду доброчестности, всё, как всегда, короче", - издевается политик. А ведь от его прогноза до реального воплощения - один шаг. Тем более в ситуации, когда в стране снижается языковый накал. Даже языковый омбудсмен признает поражение в вопросе насильственной украинизации. По словам Елены Ивановской, после значительного снижения использования русского языка в 2022 году, наблюдается тенденция возврата к прежним языковым привычкам среди определенной части населения. В качестве примера приводится статистика: если в 2023 году 94% учителей использовали украинский язык, то в 2024 году этот показатель снизился до 86%, что даже ниже уровня 2022 года (89%). О том, что жители Киева стали чаще говорить на русском языке, и это свидетельствует об откате процесса украинизации в столице, сообщил руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины Сергей Сиротенко. Да и Министерство образования также вынуждено было признать снижение популярности украинского языка среди молодого поколения. Около 20% молодежи сообщили, что используют русский язык в домашнем общении, в школе процент учащихся, разговаривающих на русском, выше в два раза - 40%. Одновременно и Европа погрозила пальчиком языковым узурпаторам, намекнув на необходимость послаблений в языковой сфере, если Украина хочет приблизиться к европейским стандартам и вступить в ЕС.C другой стороны, эти клинические случаи кото-украинизации раздуваются в СМИ неслучайно. Киевскому режиму кровь из носу необходимо переключить внимание граждан с коррупционного скандала вокруг соратников Зеленского на привычные языковые свары. Начнут спорить на каком языке должны пищать мыши и шуршать тараканы на львовских кухнях, да и забудут про 100 миллионов долларов, которые украл из энергосектора совладелец "95 квартала" Тимур Миндич, сбежавший с "кассой" в Израиль. Правда, скоро придется придумывать новый повод для "перевода внимания на негодный объект" и заняться украинизацией зоопарков. Или местных ферм, где козы и коровы просят их подоить на "московитском наречии". Иначе придется объяснять, почему бывший министр обороны и глава СНБО Рустем Умеров сбежал из Украины и не желает возвращаться в сей мовный заповедник. Об этом уже написал паблик Clash Report. Заявлено, что Умеров уже проинформировал о своем решении Зеленского. На секундочку: речь идет о чиновнике силового ведомства, который смылся потому, что спалился на воровстве на армии во время войны. Кстати, именно СНБО накладывало санкции на госизменников и коллаборантов, а также незаконно лишало гражданства оппозиционных украинских политиков. Но теперь под раздачу попал сам украинский чиновник с паспортом США. Тут уж впору хрюкать и блеять на мове, мобилизуя нацию, вставшую с колен.То есть, если рассматривать "кото-языковые баталии" во Львове чуть шире, становится очевидно: подобные инфоповоды вбрасываются не сами по себе. Раздувание медийных скандалов на тему "правильного мяуканья" - это вполне осознанная технология управления повесткой. Показательно, что такие претензии озвучиваются не маргиналами, а вполне медийными авторами, которые формируют публичное поле. Их риторика превращает языковой вопрос в инструмент социального давления, где даже физиологический звук кота становится объектом "правильной" интерпретации. Так зоолингвистика превращается в новую форму культурной цензуры, а Львов продолжает демонстрировать, насколько далеко может зайти попытка тотальной украинизации быта: вплоть до переделывания природы под идеологический стандарт. И все это с одной целью - увести общество от проблем обвала фронта, блэкаутов и коррупционных скандалов во власти. Пусть лучше коты "нявкают", нежели вся страна услышит куда более неприятный звук - гул растущего возмущения граждан тем, как во время войны исчезают министры, миллионы и территории Украины.

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

