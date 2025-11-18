Украинская зоолингвистика: когда воров прикрывают котами - 18.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251118/ukrainskaya-zoolingvistika-kogda-vorov-prikryvayut-kotami-1071769806.html
Украинская зоолингвистика: когда воров прикрывают котами
Украинская зоолингвистика: когда воров прикрывают котами - 18.11.2025 Украина.ру
Украинская зоолингвистика: когда воров прикрывают котами
Помните анекдот? В литовской деревне женщина зовет собаку:- Шарик, Шарик!Из будки ни звука. Женщина снова зовет собаку и опять молчание. Наконец хозяйка вспоминает и кричит: "Шарикас! "Пес выскакивает из будки: "Гавс! Гавс!
2025-11-18T06:35
2025-11-18T06:35
украина
львов
галичина
владимир зеленский
рустем умеров
максим бужанский
снбо
ес
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071772428_0:0:235:133_1920x0_80_0_0_8a4e3fc26a3a8a8177f1f1b583ae023c.jpg
А есть и другая версия этого анекдота, когда Шарик в ответ на русский призыв кусает хозяйку за ногу и отвечает: "Нинатта раскаварифатт са мной па-русски".Нечто похожее сейчас наблюдается в культурной столице Украины - Львове, где решили украинизировать котов и заставить их балакать на мове. Местных шпрехенфюреров возмутила реклама, размещенная в общественном транспорте."По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: „Первое слово моего кота — Мяу!". Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят: „Мяу", а только „Няв". То есть, не мяукают, а нявкают. Впрочем, это для производителей упомянутой рекламы слишком высокие материи, к которым нужно ещё дорасти и приобрести соответствующий IQ. Потому что отказаться от привычного, родного, понятного кацапского „Мяу" в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского „Няв" — тяжёлый интеллектуальный труд", - написал львовский публицист Илько Лемко. Примечательно, что возмущение сей интеллектуал выразил в своей авторской колонке для журнала "Запад", где в пух и прах разнес приверженцев кошачьего мяуканья. Что ж, в Галичине даже кошачий звук может стать поводом для идеологического спазма.Похоже, мышам, cобакам, и прочим четырехлапым зрадникам стоит напрячься - "лемки" уже готовы переучивать львовских псов лаять по-украински, и вместо привычного приветственного "Гав!" выдавать "Бандера!". Между прочим, это не первый случай зоолингвистики на Западной Украине. Несколько месяцев назад насчет кошачьего языка уже высказывались представители "Министерства эстетики Украины" - они известны своей деятельностью по переименованию станций метро с "неправильными" названиями, а также борьбой с рекламой в наземном транспорте. Один из министров- эстетов Юрий Атаманчук тоже обращал внимание несознательных котолюбов на то, что "в украинском языке киска говорит не „мяу", а „няв". „Нявкают" коты. Эти, казалось бы, невинные слова, но это тоже признак русификации, которую многие и не осознают", - разъяснил эстет. Правда, непонятно кто ж должен осознать идеологическую диверсию: кошки или их хозяева?Надо сказать, что подобные клинические случаи уже были описаны и в русской, и в зарубежной литературе. Вот, например, диалог из булгаковской "Белой Гвардии": "- Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, ведь, он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю, как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю, "а как кит"? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: - Слова "кит" у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…"Нечто похожее есть и у итальянского писателя Джанни Родари в его сказке "Волшебный голос Джельсомино", где кошки лаяли, а собаки мяукали.- И чего ты мяукаешь, глупая? - Я кошка! Вот и мяукаю! Мяяу!-Ха-ха, ну, я вижу, ты окончательно одурела.Ты что, никогда не видела себя в зеркале? Ты собака! И должна лаять, а я кошка и я мяукаю.- Мяу! Вот так! Мяу! Мяу!Однако, это обучение прерывается полицейским, который заявляет, что собаки не имеют права лаять, это, мол, запрещено законом и можно угодить в тюрьму за неправильный голос. Ну чем не современная Украина, где уже пытаются украинизировать песиков и котиков?Правда, депутат Максим Бужанский полагает, что за этой идиотской инициативой стоит вполне прагматичное желание львовских активистов получить и распилить европейские гранты на дерусификацию домашних питомцев. "Безусловно, это сугубо внутренне львовский вопрос, но вижу, дело плавно идёт к появлению кото-языковых уполномоченных. Возможно, нужно поразить в правах мяукающих котов в пользу нявкающих и вывести научную формулу благонадёжности владельца в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать котораду доброчестности, всё, как всегда, короче", - издевается политик. А ведь от его прогноза до реального воплощения - один шаг. Тем более в ситуации, когда в стране снижается языковый накал. Даже языковый омбудсмен признает поражение в вопросе насильственной украинизации. По словам Елены Ивановской, после значительного снижения использования русского языка в 2022 году, наблюдается тенденция возврата к прежним языковым привычкам среди определенной части населения. В качестве примера приводится статистика: если в 2023 году 94% учителей использовали украинский язык, то в 2024 году этот показатель снизился до 86%, что даже ниже уровня 2022 года (89%). О том, что жители Киева стали чаще говорить на русском языке, и это свидетельствует об откате процесса украинизации в столице, сообщил руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины Сергей Сиротенко. Да и Министерство образования также вынуждено было признать снижение популярности украинского языка среди молодого поколения. Около 20% молодежи сообщили, что используют русский язык в домашнем общении, в школе процент учащихся, разговаривающих на русском, выше в два раза - 40%. Одновременно и Европа погрозила пальчиком языковым узурпаторам, намекнув на необходимость послаблений в языковой сфере, если Украина хочет приблизиться к европейским стандартам и вступить в ЕС.C другой стороны, эти клинические случаи кото-украинизации раздуваются в СМИ неслучайно. Киевскому режиму кровь из носу необходимо переключить внимание граждан с коррупционного скандала вокруг соратников Зеленского на привычные языковые свары. Начнут спорить на каком языке должны пищать мыши и шуршать тараканы на львовских кухнях, да и забудут про 100 миллионов долларов, которые украл из энергосектора совладелец "95 квартала" Тимур Миндич, сбежавший с "кассой" в Израиль. Правда, скоро придется придумывать новый повод для "перевода внимания на негодный объект" и заняться украинизацией зоопарков. Или местных ферм, где козы и коровы просят их подоить на "московитском наречии". Иначе придется объяснять, почему бывший министр обороны и глава СНБО Рустем Умеров сбежал из Украины и не желает возвращаться в сей мовный заповедник. Об этом уже написал паблик Clash Report. Заявлено, что Умеров уже проинформировал о своем решении Зеленского. На секундочку: речь идет о чиновнике силового ведомства, который смылся потому, что спалился на воровстве на армии во время войны. Кстати, именно СНБО накладывало санкции на госизменников и коллаборантов, а также незаконно лишало гражданства оппозиционных украинских политиков. Но теперь под раздачу попал сам украинский чиновник с паспортом США. Тут уж впору хрюкать и блеять на мове, мобилизуя нацию, вставшую с колен.То есть, если рассматривать "кото-языковые баталии" во Львове чуть шире, становится очевидно: подобные инфоповоды вбрасываются не сами по себе. Раздувание медийных скандалов на тему "правильного мяуканья" - это вполне осознанная технология управления повесткой. Показательно, что такие претензии озвучиваются не маргиналами, а вполне медийными авторами, которые формируют публичное поле. Их риторика превращает языковой вопрос в инструмент социального давления, где даже физиологический звук кота становится объектом "правильной" интерпретации. Так зоолингвистика превращается в новую форму культурной цензуры, а Львов продолжает демонстрировать, насколько далеко может зайти попытка тотальной украинизации быта: вплоть до переделывания природы под идеологический стандарт. И все это с одной целью - увести общество от проблем обвала фронта, блэкаутов и коррупционных скандалов во власти. Пусть лучше коты "нявкают", нежели вся страна услышит куда более неприятный звук - гул растущего возмущения граждан тем, как во время войны исчезают министры, миллионы и территории Украины.
украина
львов
галичина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071772428_0:0:235:177_1920x0_80_0_0_5099a492f646c574ee01201e440ea285.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, львов, галичина, владимир зеленский, рустем умеров, максим бужанский, снбо, ес, эксклюзив
Украина, Львов, Галичина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Максим Бужанский, СНБО, ЕС, Эксклюзив

Украинская зоолингвистика: когда воров прикрывают котами

06:35 18.11.2025
 
© ФотоУкраинский кот
Украинский кот - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
Помните анекдот? В литовской деревне женщина зовет собаку:- Шарик, Шарик!Из будки ни звука. Женщина снова зовет собаку и опять молчание. Наконец хозяйка вспоминает и кричит: "Шарикас! "Пес выскакивает из будки: "Гавс! Гавс!
А есть и другая версия этого анекдота, когда Шарик в ответ на русский призыв кусает хозяйку за ногу и отвечает: "Нинатта раскаварифатт са мной па-русски".
Нечто похожее сейчас наблюдается в культурной столице Украины - Львове, где решили украинизировать котов и заставить их балакать на мове. Местных шпрехенфюреров возмутила реклама, размещенная в общественном транспорте.
"По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: „Первое слово моего кота — Мяу!". Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят: „Мяу", а только „Няв". То есть, не мяукают, а нявкают. Впрочем, это для производителей упомянутой рекламы слишком высокие материи, к которым нужно ещё дорасти и приобрести соответствующий IQ. Потому что отказаться от привычного, родного, понятного кацапского „Мяу" в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского „Няв" — тяжёлый интеллектуальный труд", - написал львовский публицист Илько Лемко.
Примечательно, что возмущение сей интеллектуал выразил в своей авторской колонке для журнала "Запад", где в пух и прах разнес приверженцев кошачьего мяуканья. Что ж, в Галичине даже кошачий звук может стать поводом для идеологического спазма.
Похоже, мышам, cобакам, и прочим четырехлапым зрадникам стоит напрячься - "лемки" уже готовы переучивать львовских псов лаять по-украински, и вместо привычного приветственного "Гав!" выдавать "Бандера!".
Между прочим, это не первый случай зоолингвистики на Западной Украине. Несколько месяцев назад насчет кошачьего языка уже высказывались представители "Министерства эстетики Украины" - они известны своей деятельностью по переименованию станций метро с "неправильными" названиями, а также борьбой с рекламой в наземном транспорте. Один из министров- эстетов Юрий Атаманчук тоже обращал внимание несознательных котолюбов на то, что "в украинском языке киска говорит не „мяу", а „няв". „Нявкают" коты. Эти, казалось бы, невинные слова, но это тоже признак русификации, которую многие и не осознают", - разъяснил эстет. Правда, непонятно кто ж должен осознать идеологическую диверсию: кошки или их хозяева?
Надо сказать, что подобные клинические случаи уже были описаны и в русской, и в зарубежной литературе. Вот, например, диалог из булгаковской "Белой Гвардии": "- Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, ведь, он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю, как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю, "а как кит"? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: - Слова "кит" у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…"
Нечто похожее есть и у итальянского писателя Джанни Родари в его сказке "Волшебный голос Джельсомино", где кошки лаяли, а собаки мяукали.
- И чего ты мяукаешь, глупая?
- Я кошка! Вот и мяукаю! Мяяу!
-Ха-ха, ну, я вижу, ты окончательно одурела.
Ты что, никогда не видела себя в зеркале? Ты собака! И должна лаять, а я кошка и я мяукаю.
- Мяу! Вот так! Мяу! Мяу!
Однако, это обучение прерывается полицейским, который заявляет, что собаки не имеют права лаять, это, мол, запрещено законом и можно угодить в тюрьму за неправильный голос. Ну чем не современная Украина, где уже пытаются украинизировать песиков и котиков?
Правда, депутат Максим Бужанский полагает, что за этой идиотской инициативой стоит вполне прагматичное желание львовских активистов получить и распилить европейские гранты на дерусификацию домашних питомцев.
"Безусловно, это сугубо внутренне львовский вопрос, но вижу, дело плавно идёт к появлению кото-языковых уполномоченных. Возможно, нужно поразить в правах мяукающих котов в пользу нявкающих и вывести научную формулу благонадёжности владельца в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать котораду доброчестности, всё, как всегда, короче", - издевается политик.
А ведь от его прогноза до реального воплощения - один шаг. Тем более в ситуации, когда в стране снижается языковый накал. Даже языковый омбудсмен признает поражение в вопросе насильственной украинизации. По словам Елены Ивановской, после значительного снижения использования русского языка в 2022 году, наблюдается тенденция возврата к прежним языковым привычкам среди определенной части населения. В качестве примера приводится статистика: если в 2023 году 94% учителей использовали украинский язык, то в 2024 году этот показатель снизился до 86%, что даже ниже уровня 2022 года (89%).
О том, что жители Киева стали чаще говорить на русском языке, и это свидетельствует об откате процесса украинизации в столице, сообщил руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины Сергей Сиротенко. Да и Министерство образования также вынуждено было признать снижение популярности украинского языка среди молодого поколения. Около 20% молодежи сообщили, что используют русский язык в домашнем общении, в школе процент учащихся, разговаривающих на русском, выше в два раза - 40%. Одновременно и Европа погрозила пальчиком языковым узурпаторам, намекнув на необходимость послаблений в языковой сфере, если Украина хочет приблизиться к европейским стандартам и вступить в ЕС.
C другой стороны, эти клинические случаи кото-украинизации раздуваются в СМИ неслучайно. Киевскому режиму кровь из носу необходимо переключить внимание граждан с коррупционного скандала вокруг соратников Зеленского на привычные языковые свары. Начнут спорить на каком языке должны пищать мыши и шуршать тараканы на львовских кухнях, да и забудут про 100 миллионов долларов, которые украл из энергосектора совладелец "95 квартала" Тимур Миндич, сбежавший с "кассой" в Израиль.
Правда, скоро придется придумывать новый повод для "перевода внимания на негодный объект" и заняться украинизацией зоопарков. Или местных ферм, где козы и коровы просят их подоить на "московитском наречии". Иначе придется объяснять, почему бывший министр обороны и глава СНБО Рустем Умеров сбежал из Украины и не желает возвращаться в сей мовный заповедник. Об этом уже написал паблик Clash Report. Заявлено, что Умеров уже проинформировал о своем решении Зеленского. На секундочку: речь идет о чиновнике силового ведомства, который смылся потому, что спалился на воровстве на армии во время войны. Кстати, именно СНБО накладывало санкции на госизменников и коллаборантов, а также незаконно лишало гражданства оппозиционных украинских политиков. Но теперь под раздачу попал сам украинский чиновник с паспортом США. Тут уж впору хрюкать и блеять на мове, мобилизуя нацию, вставшую с колен.
То есть, если рассматривать "кото-языковые баталии" во Львове чуть шире, становится очевидно: подобные инфоповоды вбрасываются не сами по себе. Раздувание медийных скандалов на тему "правильного мяуканья" - это вполне осознанная технология управления повесткой. Показательно, что такие претензии озвучиваются не маргиналами, а вполне медийными авторами, которые формируют публичное поле. Их риторика превращает языковой вопрос в инструмент социального давления, где даже физиологический звук кота становится объектом "правильной" интерпретации.
Так зоолингвистика превращается в новую форму культурной цензуры, а Львов продолжает демонстрировать, насколько далеко может зайти попытка тотальной украинизации быта: вплоть до переделывания природы под идеологический стандарт. И все это с одной целью - увести общество от проблем обвала фронта, блэкаутов и коррупционных скандалов во власти. Пусть лучше коты "нявкают", нежели вся страна услышит куда более неприятный звук - гул растущего возмущения граждан тем, как во время войны исчезают министры, миллионы и территории Украины.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаЛьвовГаличинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровМаксим БужанскийСНБОЕСЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:44Армия России прорывается к Гуляйполю и берет его в клещи
08:41‼ Сумское направление. Разбиты боевики ВСУ
08:36Президент Финляндии привал усилить давление на Россию и скоординировать переговоры с ней
08:36Главное за ночь 18 ноября
08:31‼ Возгорание газопровода у села Ростовка в Омской области произошло во время проведения ремонтных работ, сообщили СМИ со ссылкой на УФСБ по региону
08:12Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода в Омской области
07:44Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:22ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами
06:55Отмывали деньги для Зеленского и Ермака. Чем занимались фигуранты пленок Миндича братья Цукерманы
06:50Мир на грани, мир за гранью
06:45Энергетические войны. Американцы хотят купить активы ЛУКОЙЛа, а британцы – захватить буровые на Балтике
06:35Украинская зоолингвистика: когда воров прикрывают котами
06:30Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине
06:25Украина не смогла распорядиться самым главным своим ресурсом. Как теперь это сделает Россия
06:20Позывной "Викинг": Моторола в Славянске должен был взять меня к себе, но нас бросили на Семеновку
06:10"Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны
06:00"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО
05:50Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском
05:40"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев
05:35Диктатура чернорубашечников: как Зеленский довел Украину до фашизма
Лента новостейМолния