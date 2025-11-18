https://ukraina.ru/20251118/pozyvnoy-viking-motorola-v-slavyanske-dolzhen-byl-vzyat-menya-k-sebe-no-nas-brosili-na-semenovku-1071754619.html

Позывной "Викинг": Моторола в Славянске должен был взять меня к себе, но нас бросили на Семеновку

Позывной "Викинг": Моторола в Славянске должен был взять меня к себе, но нас бросили на Семеновку - 18.11.2025 Украина.ру

Позывной "Викинг": Моторола в Славянске должен был взять меня к себе, но нас бросили на Семеновку

Командир добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Викинг" рассказал изданию Украина.ру, почему в 2014 году пришел в ополчение, и сколько боевых товарищей потерял за время войны

2025-11-18T06:20

2025-11-18T06:20

2025-11-18T06:20

интервью

позывной "викинг", командир барс-23

арсен павлов "моторола"

сво

fpv-дрон

атака бпла

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071744761_194:39:787:373_1920x0_80_0_0_d6503fc376b2d9dd15944033b2bbe361.jpg

- Викинг, где ты встретил 24 февраля 2022 года?- В госпитале.- Почему ты там оказался?- Я в Африке был. В Центральноафриканской республике.- Так ты вагнеровцем был? Дали там жару?- Да, вагнеровцем. Да, дали, а потом нам комары "дали" – малярию подхватил. Осложнение пошло, и меня на самолете эвакуировали в Москву, в военный госпиталь. 23 февраля меня только туда привезли, а уже 24 числа началась Специальная военная операция. Я подумал: как вовремя я оказался на Родине.Товарищ Бородай предложил возглавить один из его батальонов. Я согласился. Как только встал на ноги после госпиталя, сразу же выдвинулся на сбор батальона.- Давай вспомним твой боевой путь. Он у тебя начался со Славянска? А кем ты был до?- До Славянска был украинским военным. По контракту служил в морской пехоте в Крыму. Звание: старший матрос. Но еще до Русской весны уволился. Жил в родной Горловке. Затем начались события в Киеве - Евромайдан, потом начали убивать украинских людей. Мы согласно присяги должны были защищать гражданских, а не убивать их. Вот мы и встали на защиту людей, когда их приехали убивать нацисты. Сначала в Мариуполе, потом в Одессе. После Одессы мое сердце не выдержало – решил примкнуть к ополчению и поехал в Славянск. Там нас встретили хорошо. Коллектив там был хороший и надежный. До сих пор с теми, кто остался в живых, еще дружим.- С Моторолой нашел тогда общий язык? Можешь вспомнить, как произошло ваше знакомство?- Я только приехал, был первый день. Они с Вохой подъехали на машине (позывной Владимира Жоги, который сменил Арсена Павлова на посту командира "Спарты"; погиб в 2022 году во время освобождения Волновахи – прим.). Моторола за рулем был, Воха – на пулемете. Разговорились. Он мне: я из морской пехоты. Отвечаю: я тоже. Прошу его: Братское сердце, возьми меня к себе. Он: не вопрос, я тебя к себе заберу. На следующий день он должен был меня забрать, но нам пришел приказ: выдвигаться на Семеновку. Нашу группу собрали и отправили.Мы несколько разошлись в разные стороны. Но, тем не менее, мы еще часто пересекались. Он приезжал в гости, энергетики там привозил. Стрелял периодически с моей позиции, с миномета. Уезжал, а я получал за это ответочку. Моторола потом приезжал: "Пацаны, извините! Вот вам пакет энергетиков". Все это воспринималось как прикол. Вместе над этим смеялись.- У тебя есть медаль "За оборону Саур-Могилы". Где ты там воевал?- Мы обороняли поселок Большая Шишовка, это недалеко от Саур-Могилы. Линии фронта как таковой тогда не было. Мы периодически выходили в тыл противника, нанося ему урон. Под Саур-Могилу тоже заходили. Шалили.Приехали мы в середине лета в одно место. Спрашиваем у местных: укропы где стоят? Они отвечают: ну там на бугре блокпост. Я: сколько человек? Ну, четыре-пять. Я своим: айда, укропов бить. На двух машинах прыгнули. Нас было человек восемь. Приезжаем, возле этого холма выгрузились, дальше пешком идем. Смотрю, следы от гусеницы, причем асфальт в пыль превратился. Мы заходим через посадку, выходим на поле, а там танковый батальон. Местность просто кишит укропами.- Сколько их всего было?- Человек четыреста. Десяток танков и пятнадцать-двадцать БМП. Так как нас было всего восемь, я сразу понял, что надо тактически отступать. Срочно. Мы были на "копейках". Машина перестала заводиться. Как раз какой-то местный спалил нас: передал укропам информацию о нас. В общем, там тревога. В самый последний момент "копейка" заводится, и мы под огнем оттуда улетели. Все обошлось без потерь.- А вообще много друзей и боевых товарищей потерял на войне?- Война — это трагично. У меня лично погиб мой друг детства. Позывной "Самурай". Воевали вместе на всех направлениях – и в Африке, и в Ливии были с ним.- Как погиб, можешь рассказать?- В машину ударил дрон. РЭБ был, но не сработал, скорее всего. Это было возле деревни Сладкое в 2023 году, когда мы брали в кольцо Угледар.- Сколько друзей ты потерял за время войны?- Настоящих друзей всегда немного – один-два. Я их и потерял.- А боевых товарищей?- Более пятидесяти человек. Как-то случилась трагическая история, когда нашего товарища ранило. Мы пытались его эвакуировать. Три дня он лежал в посадке и вызывал на помощь. Мы отправляли за ним группу за группой. Потеряли две из них. Такое "Спасти рядового Райана" получилось. FPV не давали подойти к нему. Видео есть даже такое: наш джип взрывается, а наши бойцы выбегают из огня. Эту машину мы за ним тоже отправляли, и пешком его пытались вытащить, но укропы не давали. В общем, двоих потеряли, третьему оторвало ногу. В итоге его хоть и с потерями, но вытащили. Товарища мы не бросили.- Я так понял, что за все это время тебя ни разу не ранило?- Нет, меня Боги берегут. Но контузия серьезная была. Но в ней я сам виноват. Это было под Славянском, когда была атака укропов. Ее мы успешно отразили. Бронетранспортеры мы все подбили. До нашей позиции доехал только один танк. Пехоту, его сопровождавшую, мы отсекли. Мы в него очень долго стреляли, он заглох и ворочался на наших окопчиках. Потом он начал отъезжать обратно.Я очень не хотел его отпускать. взял гранату, побежал к нему…. Но он возле моего уха стрельнул. Меня контузило. Одно ухо перестало работать. Оно еле-еле слышит, но до сих пор звенит. Лопнула барабанная перепонка.- А еще какой-то интересный случай вспомнить можешь?- Он со мной в Славянске произошел. Все было прекрасно: стояла прекрасная погода, то ли лето, то ли конец мая. Пацаны утром поставили кофе. Я вышел из землянки, пошел бриться. Только достал ножнички, только усы начал подрезать, вдруг происходит мощнейший взрыв - нас всех там раскидало по двору. Слава Богам, никто не погиб. Мы все быстренько кинулись в подвал, сидим там все перепуганные. У кого-то осколки в спине. Что за фигня, никто ничего не понимает. Говорю: вот это да, вот это я усы подстриг. А пацаны в ответ: никогда в жизни до конца войны, чтоб ты к своей бороде сам больше не притрагивался. Пока из армии не уволился, до 16-го года ни разу бороду и усы не стриг.

https://ukraina.ru/20251117/poteryal-pochti-vsekh-druzey-s-2014-viking-o-reshenii-voevat-i-natsistakh-v-odesse-i-mariupole-1071750805.html

https://ukraina.ru/20240408/1054371631.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, позывной "викинг", командир барс-23, арсен павлов "моторола", сво, fpv-дрон, атака бпла, бпла