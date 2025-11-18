https://ukraina.ru/20251118/1029653205.html

Пианист, композитор, один из основателей независимой Польши: 165 лет Игнацию Падеревскому

18 ноября 1860 году в подольском селе Куриловка (совр. Хмельницкий район Винницкой обл. Украины) появился на свет Игнаций Падеревский, который стал не только известнейшим польским пианистом и композитором, но и одним из "отцов" возрождённой в 1918-м Второй Речи Посполитой

Его мать, Поликсена Новицкая, умерла вскоре после рождения мальчика, и он со старшей сестрой жил под опекой отца, мелкого дворянина Яна Падеревского. В 1863-м Падеревский-старший поддержал повстанцев и прятал в своём доме оружие для них, за что в следующем году был арестован и заключён в тюрьму в Киеве.Маленький Игнаций с сестрой оказались под опекой тётки в волынском селе Новосёлки под Чудновом (ныне Житомирская область). Он с четырёх лет начал сам играть на семейном фортепиано, поначалу подбирая знакомые мелодии одним пальцем.В 1865 году его отец вышел из заключения, и семья переехала в городок Судилков неподалёку от Шепетовки (тогда Волынская губерния, ныне Хмельницкая область), где Ян Падеревский нашёл работу и второй раз женился.К этому времени относятся первые музыкальные опыты Падеревского-младшего. Он брал уроки игры на скрипке и фортепиано, но в основном продолжал быть самоучкой. Летом 1872 года он смог поступить в Варшавский институт музыки (ныне Варшавская консерватория), который окончил в 1878-м и получил место учителя музыки в средней школе.В последующие несколько лет Падеревский жил в Варшаве, зарабатывая на жизнь преподавательской и композиторской деятельностью.В 1880 году он женился на Антонине Корсак, но через год она умерла, а родившийся сын Альфред оказался инвалидом. После этого Игнаций Падеревский принял решение полностью посвятить себя музыке и в конце 1881 года уехал в Берлин, где брал уроки композиции, а также познакомился с Рихардом Штраусом и Антоном Рубинштейном.В 1884 году Падеревский переехал в Вену, где стал учеником Теодора Лешетицкого, причём его обучение оплатила известная польская актриса Хелена Моджеевская. В 1885 году в возрасте всего 25 лет он стал профессором консерватории в Страсбурге, но затем вновь вернулся в Вену, где в 1887 году состоялся его первый сольный концерт.Украинские источники утверждают, что Игнаций Падеревский также давал концерты во Львове в 1887-м и 1889 годах, однако это сомнительно.В мае 1890 года Игнаций Падеревский отправился в турне по Англии. Его первое выступление в Лондоне публика не оценила (его даже раскритиковал Бернард Шоу). Однако уже 2 июня он по специальному приглашению выступил перед королевой Викторией, которая после этого записала в дневнике: "Слушала Падеревского. Играет так замечательно, с такой выразительной силой и глубоким чувством".Осенью 1891 года Игнаций Падеревский принимает предложение американской фирмы Steinway, производителя роялей, об организации гастролей в Соединённых Штатах.Уже первый концерт 17 ноября 1891 года стал триумфом Падеревского, которого стали называть "королём пианистов" и "волшебником клавиш". Поскольку он репетировал по 17 часов в сутки, к концу турне у него практически отказала одна рука, которую спас молодой хирург Фридрих Ланге, основоположник новой хирургии в США и Германии.Последующие годы, вплоть до 1897-го, Игнаций Падеревский неустанно гастролирует по Европе и США, давая в том числе и благотворительные концерты. Он стал культовой фигурой музыкального общества. Критики признавали его одним из наиболее выдающихся музыкантов своего времени, несмотря на то что его трактовка была зачастую весьма смелой с точки зрения динамики и темпов.Падеревский получил известность и в качестве композитора: его опера "Манру" была с большим успехом поставлена в Европе (премьера состоялась 29 мая 1901-го в Дрездене, а осенью 1902 года – в Киеве). В США "Манру" стала единственной в истории польскоязычной оперой польского композитора, исполненной в Метрополитен-опера (премьера – 14 февраля 1902 года).Падеревский стал очень богатым человеком, купил имения в Швейцарии и Польше, но не переставал концертировать по всему миру. Значительную часть своих гонораров он тратил на благотворительность, поддерживая в первую очередь различные польские проекты, что и привело к постепенному превращению Игнация Падеревского в политика.В 1908 году по его заказу скульптор Антоний Вивульский изготовил памятник королю Польши Владиславу Ягайло, победителю в битве под Грюнвальдом. Он был установлен в Кракове в июле 1910 года и обошёлся музыканту в астрономическую по тем временам сумму – 360 тысяч франков. Падеревский выступил на открытии памятника в присутствии более 150 тысяч человек и призвал к восстановлению независимости Польши.В том же году он повторил эти призывы во Львове во время празднования 100-летия со дня рождения Фредерика Шопена. А через два года Игнаций Падеревский стал почётным гражданином Львова и почётным доктором Львовского университета (подобного титула его удостоили 11 университетов мира).Начало Первой мировой войны застало Падеревского в Швейцарии, откуда он выехал в Париж, где был одним из организаторов комитетов помощи полякам. В январе 1917 года Падеревский встретился с президентом США Вильсоном и предложил создать "Соединённые Штаты Польши".Большинство польских историков считают, что именно благодаря влиянию Падеревского в знаменитых "14 пунктах Вильсона" от 8 января 1918 года появился специальный пункт, посвящённый Польше.А сразу же после вступления США в Первую мировую в апреле 1917 года Падеревский начал вербовать из числа польской диаспоры добровольцев для "Польской армии" во Франции. С перевозкой более 22 тысяч добровольцев в Европу помог друг пианиста, военно-морской министр Франклин Рузвельт.С 1917 года Игнаций Падеревский был членом созданного в Париже Польского национального комитета, позже признанного странами Антанты в качестве полномочного представителя польского народа.25 декабря 1918 года Падеревский прибыл в порт Гданьска, а 26 декабря – в Познань. Выступления Падеревского перед жителями этого города положили начало "Великопольскому восстанию" и присоединению этих немецких территорий к Польше.Пилсудский назначил Падеревского премьером и одновременно министром иностранных дел Польши, и в этом качестве он представлял страну на мирной конференции в Париже в конце января 1919 года.Ещё одним представителем Польши был Роман Дмовский, опиравшийся на "Польскую армию" во Франции, которой к тому времени командовал бывший полковник австро-венгерской армии Юзеф Галлер, получивший от польских властей чин генерала.Хотя эту армию (её ещё называли "Голубой армией" по цвету мундиров) создавали для борьбы с Германией и Австро-Венгрией, в начале 1919 года Антанта обозначила для неё нового врага — большевистскую Россию.В конце апреля 1919 года Галлер прибыл во Львов и на устроенном в его честь приеме заявил, что "как птицы из дальних стран, прилетели мы во Львов, чтобы в вашем городе свить гнездо, из которого пойдём дальше на восток". 9 мая 1919 года польский Сейм принял заявление, в котором обвинил украинцев в "варварстве" против польского народа и потребовал от правительства "принять немедленно все необходимые меры, чтобы заставить украинцев прекратить […] убийства и варварства".Уже через пять дней Галлер начал общее наступление на войска ЗУНР в Восточной Галичине.В ответ на протест Антанты Пилсудский сообщил, что "будучи информированным господином Падеревским об оговорках, наложенных одной из держав Антанты (Великобритании – Ред.) на вышеупомянутые отряды, я сразу же приказал провести новое перегруппирование, чтобы избежать возможности столкновения между отрядами Галлера и украинцами".Это объяснение удовлетворило Антанту.Падеревский же в Париже откровенно лгал. На встрече с руководством Антанты 5 июня он заявил: "армия Галлера всё ещё находилась по соседству с Галичиной – не в самой Галичине, но на Волынском фронте".Переход польских войск к обороне в ходе так называемой Чертковской офензивы армии ЗУНР в июне 1919 года был использован властями Польши для того, чтобы убедить руководство Антанты в необходимости оккупации Восточной Галичины.25 июня 1919 года Высший совет Антанты разрешил правительству Польши "оккупировать своими военными силами Восточную Галичину по реку Збруч", а 27 июня — использовать для этого "Голубую армию".А 24 мая тайный петлюровский эмиссар Борис Курдиновский подписал с премьером Падеревским тайное военно-политическое соглашение. Согласно нему, глава УНР Петлюра был готов получить военную помощь Варшавы ценой отречения в пользу Польши не только от Волыни, Подляшья и Холмщины, но также и от Восточной Галичины.Когда в августе 1919-го уже официальная дипломатическая миссия УНР начала затягивать реализацию этого соглашения, по команде Падеревского его текст опубликовали несколько варшавских газет.Однако самым важным документом, который подписал Игнаций Падеревский в качестве польского премьера, является Версальский мирный договор, который превратил Польшу в одну из победительниц в Первой мировой войне.Политик и сам так считал и после резкой критики своего беспартийного кабинета в декабре 1919 подал в отставку и уехал в Швейцарию.Правда, Падеревский вернулся в польскую политику летом 1920 года, когда принял предложение Пилсудского стать представителем Польши при Лиге Наций.В конце 1921 года он вернулся к концертной деятельности, позже занимался преподаванием.После начала Второй мировой войны почти восьмидесятилетний Падеревский решил вновь заняться активной общественной деятельностью.В 1940 году он вошёл в состав польского правительства, находившегося в Лондоне, и возродил свой Фонд помощи полякам. Чтобы обеспечить его деньгами, музыкант опять отправился в концертные туры по США. Во время одного из них он заболел воспалением лёгких, от которого и умер 29 июня 1941 года в Нью-Йорке.По распоряжению президента США Франклина Рузвельта Игнаций Падеревский был похоронен на Арлингтонском мемориальном кладбище в сопровождении почётного караула.Через 51 год после смерти, 29 июня 1992 года, гроб с его останками был перевезён в Польшу, где 5 июля похоронен в архикафедральном соборе святого Иоанна Крестителя в Варшаве. В торжественной церемонии приняли участие президенты Польши и США – Лех Валенса и Джордж Буш.

