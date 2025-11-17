https://ukraina.ru/20251117/proyti-tyurmu-i-voynu-byvshie-zaklyuchnnye-o-rabote-detyakh-i-zhizni-v-mariupole-1071755337.html

Пройти тюрьму и войну: бывшие заключённые о работе, детях и жизни в Мариуполе

Пройти тюрьму и войну: бывшие заключённые о работе, детях и жизни в Мариуполе - 17.11.2025 Украина.ру

Пройти тюрьму и войну: бывшие заключённые о работе, детях и жизни в Мариуполе

В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бывшими заключёнными, которые пошли на фронт, чтобы искупить свою вину кровью. Они... Украина.ру, 17.11.2025

2025-11-17T21:00

2025-11-17T21:00

2025-11-17T21:00

видео

мариуполь

новороссия

россия

александр чаленко

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071755188_12:0:1280:713_1920x0_80_0_0_6834faf8bee22893b51196eb792511f4.jpg

В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бывшими заключёнными, которые пошли на фронт, чтобы искупить свою вину кровью. Они героически воюют: получают ранения и награды, мечтают о победе и нормальной жизни. Начальник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Голубка" рассказала, как штурмовики возвращаются на фронт и тогда, когда добились снятия судимости. Боец ВС РФ с позывным "Старый" поведал журналисту, как получил боевую награду, когда они штурмовали лесополосу, а военнослужащий "Еврей".

https://ukraina.ru/20251117/1071749814.html

мариуполь

новороссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, мариуполь, новороссия, россия, александр чаленко, украина.ру