Пройти тюрьму и войну: бывшие заключённые о работе, детях и жизни в Мариуполе
Пройти тюрьму и войну: бывшие заключённые о работе, детях и жизни в Мариуполе
В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бывшими заключёнными, которые пошли на фронт, чтобы искупить свою вину кровью. Они... Украина.ру, 17.11.2025
В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бывшими заключёнными, которые пошли на фронт, чтобы искупить свою вину кровью. Они героически воюют: получают ранения и награды, мечтают о победе и нормальной жизни. Начальник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Голубка" рассказала, как штурмовики возвращаются на фронт и тогда, когда добились снятия судимости. Боец ВС РФ с позывным "Старый" поведал журналисту, как получил боевую награду, когда они штурмовали лесополосу, а военнослужащий "Еврей".
Пройти тюрьму и войну: бывшие заключённые о работе, детях и жизни в Мариуполе

21:00 17.11.2025
 
В Новороссии журналист издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бывшими заключёнными, которые пошли на фронт, чтобы искупить свою вину кровью. Они героически воюют: получают ранения и награды, мечтают о победе и нормальной жизни.
Начальник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Голубка" рассказала, как штурмовики возвращаются на фронт и тогда, когда добились снятия судимости.
Боец ВС РФ с позывным "Старый" поведал журналисту, как получил боевую награду, когда они штурмовали лесополосу, а военнослужащий "Еврей".
