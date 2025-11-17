Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе - 17.11.2025 Украина.ру
Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе
Командир БАРС-23 с позывным "Викинг" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил пойти воевать после трагедии в Доме профсоюзов, объяснил, как шли боевые действия в Славянске и Краматорске и поделился интересными историями фронтовой жизни. 00:42 – Начало СВО; 02:36 – Оборона Саур-Могилы; 04:38 – Иловайский и дебальцевский котлы; 05:42 – Бои за Балаклею; 08:54 – Оборона Славянска; 10:27 – Знакомство с Моторолой; 17:19 – Мотивация противника; 18:07 – Контузия.
Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе

16:51 17.11.2025
 
Командир БАРС-23 с позывным "Викинг" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил пойти воевать после трагедии в Доме профсоюзов, объяснил, как шли боевые действия в Славянске и Краматорске и поделился интересными историями фронтовой жизни.
00:42 – Начало СВО;
02:36 – Оборона Саур-Могилы;
04:38 – Иловайский и дебальцевский котлы;
05:42 – Бои за Балаклею;
08:54 – Оборона Славянска;
10:27 – Знакомство с Моторолой;
17:19 – Мотивация противника;
18:07 – Контузия.
