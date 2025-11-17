https://ukraina.ru/20251117/poteryal-pochti-vsekh-druzey-s-2014-viking-o-reshenii-voevat-i-natsistakh-v-odesse-i-mariupole-1071750805.html

Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе

Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе - 17.11.2025 Украина.ру

Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе

Командир БАРС-23 с позывным "Викинг" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил пойти воевать после трагедии в Доме профсоюзов,... Украина.ру, 17.11.2025

Командир БАРС-23 с позывным "Викинг" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил пойти воевать после трагедии в Доме профсоюзов, объяснил, как шли боевые действия в Славянске и Краматорске и поделился интересными историями фронтовой жизни. 00:42 – Начало СВО; 02:36 – Оборона Саур-Могилы; 04:38 – Иловайский и дебальцевский котлы; 05:42 – Бои за Балаклею; 08:54 – Оборона Славянска; 10:27 – Знакомство с Моторолой; 17:19 – Мотивация противника; 18:07 – Контузия.

