Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе
Командир БАРС-23 с позывным "Викинг" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил пойти воевать после трагедии в Доме профсоюзов,... 17.11.2025
00:42 – Начало СВО; 02:36 – Оборона Саур-Могилы; 04:38 – Иловайский и дебальцевский котлы; 05:42 – Бои за Балаклею; 08:54 – Оборона Славянска; 10:27 – Знакомство с Моторолой; 17:19 – Мотивация противника; 18:07 – Контузия.
Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе
Командир БАРС-23 с позывным "Викинг" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил пойти воевать после трагедии в Доме профсоюзов, объяснил, как шли боевые действия в Славянске и Краматорске и поделился интересными историями фронтовой жизни.
02:36 – Оборона Саур-Могилы;
04:38 – Иловайский и дебальцевский котлы;
08:54 – Оборона Славянска;
10:27 – Знакомство с Моторолой;
17:19 – Мотивация противника;