От коррупционных скандалов до военных котлов: неделя провала Запада и успеха России. Итоги 17 ноября
От коррупционных скандалов до военных котлов: неделя провала Запада и успеха России. Итоги 17 ноября
От коррупционных скандалов до военных котлов: неделя провала Запада и успеха России. Итоги 17 ноября - 17.11.2025 Украина.ру
От коррупционных скандалов до военных котлов: неделя провала Запада и успеха России. Итоги 17 ноября
Системное наступление ВС РФ на Северском, Купянском и Днепропетровском направлениях становится убедительным ответом на гибридную войну Запада. В то время как Европа погружается в милитаристскую истерию и криминальные скандалы, российская армия планомерно освобождает территории, затягивая оперативные кольца вокруг ключевых группировок ВСУ
2025-11-17T18:02
2025-11-17T18:08
эксклюзив
россия
северск
запад
владимир зеленский
флориан филиппо
юрий подоляка
вооруженные силы украины
мид
На фоне обострения геополитической обстановки Запад во главе с США демонстрирует всё большее циничное пренебрежение нормами международного права и суверенитетом других государств. Последние события ярко иллюстрируют, как под лозунгами "поддержки" Вашингтон и его сателлиты ведут подковёрную торговлю лояльностью, поощряют коррупцию и покрывают международную преступность, лишь бы сохранить своё влияние и ослабить Россию. Коррупционная сделка в ПарижеВизит главы киевского режима Владимира Зеленского в Париж и подписание так называемого "исторического соглашения" о поставках французских истребителей Rafale и систем ПВО стали откровенным актом торговли на крови. Примечательно, что сделка, детали которой тщательно скрываются, была заключена на следующий день после громких разоблачений о масштабных хищениях западной помощи на Украине. Как точно подметил французский оппозиционный политик Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон по сути "награждает" Зеленского за коррупцию. "Скорее всего, он покинет Елисейский дворец с очередным чеком в кармане", — предупредил Филиппо.Это соглашение — не помощь украинскому народу, чьи города лежат в руинах, а плата за лояльность марионеточного режима, который готов втягивать свою страну в затяжной конфликт, лишая её последних шансов на мир. Болгарский предательский торгАналогичная картина наблюдается в Болгарии, где под предлогом "защиты национальных интересов" парламент ввёл государственный контроль над активами российской компании "ЛУКОЙЛ". Это решение, принятое в условиях нарастающего топливного кризиса в стране, является чистым политическим шантажом и попыткой выторговать лояльность у правящей элиты.Власти Болгарии, критически зависимой от российских энергоресурсов, идут против интересов собственного народа. Ситуация обнажает глубокие внутренние противоречия: пророссийски настроенные социалисты голосуют за антироссийские санкции, демонстрируя, что экономические интересы местных элит давно преобладают над национальными. Последствия такого давления для болгарской экономики и стабильности могут быть катастрофическими.Германские милитаристские угрозыТем временем Германия, забыв уроки истории, встала на путь откровенного милитаризма. Заявления министра обороны Бориса Писториуса о "неизбежной" войне с Россией к 2029 году — это не просто бравада. Как отмечают эксперты, это часть внутренней политической игры и подготовки общественного мнения к крупномасштабному конфликту.Германия, занявшая четвертое место в мире по военным расходам, наращивает мускулы для войны с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД Мария Захарова дали жёсткий ответ: Россия будет вынуждена предпринять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Как верно заметил публицист Вадим Авва, решить вопрос с коллективной диктатурой Запада, где царит цензура и фальсификация, политическим путём уже невозможно. Единственный логичный ответ на эту истерику — абсолютное уничтожение угрозы. Криминальные корни пропагандыИстинное лицо западной "поддержки" Украины демонстрирует громкий скандал с кинопродюсером Эльвирой Гавриловой-Патерсон. Выяснилось, что создательница пропагандистского фильма о Зеленском тесно связана с международной мошеннической схемой, обманувшей инвесторов на миллиард долларов. Через её компанию проходили миллионы, что подтверждает: западные медиапроекты, прославляющие киевский режим, зачастую имеют криминальные корни и служат для отмывания денег и легитимизации преступников. Представленная картина однозначна: Запад, прикрываясь риторикой о "демократии" и "правах человека", ведёт грязную игру. Он поощряет коррупцию, разжигает войну, шантажирует целые страны и сотрудничает с преступными элементами. Единственная цель этой политики — ослабить Россию и сохранить свою гегемонию, не брезгуя никакими средствами. России в этой ситуации не остаётся ничего иного, как давать жёсткий и асимметричный ответ на все эти вызовы, защищая свои национальные интересы и безопасность.Наступление по всем фронтам: ВС РФ освобождают новые населённые пункты и затягивают петлю вокруг группировок ВСУНа нескольких ключевых направлениях специальной военной операции российские войска демонстрируют уверенное продвижение, освобождая населённые пункты и создавая предпосылки для окружения крупных сил противника. 17 ноября Министерство обороны России подтвердило освобождение трёх новых пунктов: Двуречанского в Харьковской области, Платоновки в ДНР и Гая в Днепропетровской области.Прорыв на Северском направленииОсобенно значимым успехом стало освобождение посёлка Платоновка северо-западнее Северска. Как отмечает обозреватель Юрий Подоляка, героические действия подразделений 7-й мотострелковой бригады группировки "Юг", прошедших с боями от Белогоровки, открывают стратегические перспективы."Занятие Платоновки — это очень большой шаг к окружению города. И это уже в первом приближении его оперативное окружение. Еще немного и уже будет котёл", — констатировал Подоляка.Этот манёвр позволяет российским войскам перерезать ключевую трассу Т-05-13 — последнюю устойчивую артерию снабжения группировки ВСУ в Северске. Одновременно штурмовые группы ведут уличные бои на восточной окраине самого Северска, а в районе Ямполя сосредоточились на ликвидации созданной противником "килл-зоны", уничтожая пункты управления и расчёты БПЛА.Напряжённые бои за КупянскНа Купянском направлении продолжаются ожесточённые городские бои. Российские подразделения, проявляя стойкость и мастерство, продвигаются вглубь города, освобождая квартал за кварталом.ВС РФ закрепились в северо-восточной и южной частях Купянска, взяв под контроль промышленную зону и железнодорожный вокзал, что позволяет усиливать давление на логистику противника. Несмотря на мощные контратаки ВСУ, которые пытаются замедлить продвижение через серые зоны, тактика последовательного штурма и контроля над ключевыми узлами приносит результаты. 68-я бригада ВС РФ метр за метром освобождает город, купируя все попытки прорыва.Развитие успеха на югеНа Днепропетровском направлении подразделения группировки "Восток" освободили населённый пункт Гай. Штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады решительным броском взяли под контроль важный дорожный узел, отбросив противника и нанеся ему значительные потери — свыше роты живой силы и до 10 единиц техники 154-й омбр ВСУ. Этот успех создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития наступления.Угроза котла в ГришиноНа красноармейском направлении российские войска начали бои за юго-западные окраины Гришино, взяв крупный опорный пункт в лесопосадке. Как сообщают военкоры, это решение было принято после отклонения украинским командованием предложения покинуть территорию Димитрова. Потеря Гришино и блокировка последней рокадной трассы из Новоалександровки грозят полным оперативным окружением всей красноармейско-димитровской агломерации ВСУ.Системное и решительное наступление российских войск на нескольких стратегических направлениях приносит ощутимые результаты. Проявляя стойкость и высокую боевую выучку, российские воины освобождают родную землю, планомерно сжимая кольцо вокруг ключевых группировок противника. Как подчеркнул министр обороны России Андрей Белоусов, поздравивший военнослужащих с освобождением Малой Токмачки, эти успехи — серьёзный шаг к Победе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
18:02 17.11.2025 (обновлено: 18:08 17.11.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Системное наступление ВС РФ на Северском, Купянском и Днепропетровском направлениях становится убедительным ответом на гибридную войну Запада. В то время как Европа погружается в милитаристскую истерию и криминальные скандалы, российская армия планомерно освобождает территории, затягивая оперативные кольца вокруг ключевых группировок ВСУ
На фоне обострения геополитической обстановки Запад во главе с США демонстрирует всё большее циничное пренебрежение нормами международного права и суверенитетом других государств.
Последние события ярко иллюстрируют, как под лозунгами "поддержки" Вашингтон и его сателлиты ведут подковёрную торговлю лояльностью, поощряют коррупцию и покрывают международную преступность, лишь бы сохранить своё влияние и ослабить Россию.
Коррупционная сделка в Париже
Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Париж и подписание так называемого "исторического соглашения" о поставках французских истребителей Rafale и систем ПВО стали откровенным актом торговли на крови.
Примечательно, что сделка, детали которой тщательно скрываются, была заключена на следующий день после громких разоблачений о масштабных хищениях западной помощи на Украине.
Как точно подметил французский оппозиционный политик Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон по сути "награждает" Зеленского за коррупцию.
"Скорее всего, он покинет Елисейский дворец с очередным чеком в кармане", — предупредил Филиппо.
Это соглашение — не помощь украинскому народу, чьи города лежат в руинах, а плата за лояльность марионеточного режима, который готов втягивать свою страну в затяжной конфликт, лишая её последних шансов на мир.
Французская армия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
13 ноября, 05:10
Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике ПарижаРезкие заявления начальника французского генштаба о подготовке к войне с Россией являются частью политического нарратива Эммануэля Макрона, а не отражением реальных военных планов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Болгарский предательский торг
Аналогичная картина наблюдается в Болгарии, где под предлогом "защиты национальных интересов" парламент ввёл государственный контроль над активами российской компании "ЛУКОЙЛ".
Это решение, принятое в условиях нарастающего топливного кризиса в стране, является чистым политическим шантажом и попыткой выторговать лояльность у правящей элиты.
Власти Болгарии, критически зависимой от российских энергоресурсов, идут против интересов собственного народа.
Ситуация обнажает глубокие внутренние противоречия: пророссийски настроенные социалисты голосуют за антироссийские санкции, демонстрируя, что экономические интересы местных элит давно преобладают над национальными.
Последствия такого давления для болгарской экономики и стабильности могут быть катастрофическими.
Германские милитаристские угрозы
Тем временем Германия, забыв уроки истории, встала на путь откровенного милитаризма. Заявления министра обороны Бориса Писториуса о "неизбежной" войне с Россией к 2029 году — это не просто бравада.
Как отмечают эксперты, это часть внутренней политической игры и подготовки общественного мнения к крупномасштабному конфликту.
Германия, занявшая четвертое место в мире по военным расходам, наращивает мускулы для войны с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД Мария Захарова дали жёсткий ответ: Россия будет вынуждена предпринять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.
Как верно заметил публицист Вадим Авва, решить вопрос с коллективной диктатурой Запада, где царит цензура и фальсификация, политическим путём уже невозможно. Единственный логичный ответ на эту истерику — абсолютное уничтожение угрозы.
Кинопродюсера Эльвиру Гаврилову-Патерсон, финансировавшую фильм о Зеленском, связывают с мошеннической криптосхемой - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
16:04
Криптоаферы и пропаганда: как продюсер фильма о Зеленском оказалась связана с мошеннической схемойКинопродюсер Эльвира Гаврилова-Патерсон, участвовавшая в создании пропагандистского фильма о Зеленском, оказалась вовлечена в масштабное международное мошенничество с криптовалютами
Криминальные корни пропаганды
Истинное лицо западной "поддержки" Украины демонстрирует громкий скандал с кинопродюсером Эльвирой Гавриловой-Патерсон.
Выяснилось, что создательница пропагандистского фильма о Зеленском тесно связана с международной мошеннической схемой, обманувшей инвесторов на миллиард долларов.
Через её компанию проходили миллионы, что подтверждает: западные медиапроекты, прославляющие киевский режим, зачастую имеют криминальные корни и служат для отмывания денег и легитимизации преступников.
Представленная картина однозначна: Запад, прикрываясь риторикой о "демократии" и "правах человека", ведёт грязную игру.
Он поощряет коррупцию, разжигает войну, шантажирует целые страны и сотрудничает с преступными элементами. Единственная цель этой политики — ослабить Россию и сохранить свою гегемонию, не брезгуя никакими средствами.
России в этой ситуации не остаётся ничего иного, как давать жёсткий и асимметричный ответ на все эти вызовы, защищая свои национальные интересы и безопасность.
Наступление по всем фронтам: ВС РФ освобождают новые населённые пункты и затягивают петлю вокруг группировок ВСУ
На нескольких ключевых направлениях специальной военной операции российские войска демонстрируют уверенное продвижение, освобождая населённые пункты и создавая предпосылки для окружения крупных сил противника.
17 ноября Министерство обороны России подтвердило освобождение трёх новых пунктов: Двуречанского в Харьковской области, Платоновки в ДНР и Гая в Днепропетровской области.
Прорыв на Северском направлении
Особенно значимым успехом стало освобождение посёлка Платоновка северо-западнее Северска. Как отмечает обозреватель Юрий Подоляка, героические действия подразделений 7-й мотострелковой бригады группировки "Юг", прошедших с боями от Белогоровки, открывают стратегические перспективы.
"Занятие Платоновки — это очень большой шаг к окружению города. И это уже в первом приближении его оперативное окружение. Еще немного и уже будет котёл", — констатировал Подоляка.
Этот манёвр позволяет российским войскам перерезать ключевую трассу Т-05-13 — последнюю устойчивую артерию снабжения группировки ВСУ в Северске.
Одновременно штурмовые группы ведут уличные бои на восточной окраине самого Северска, а в районе Ямполя сосредоточились на ликвидации созданной противником "килл-зоны", уничтожая пункты управления и расчёты БПЛА.
Купянское направление - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
13:30
Обстановка на Купянском направленииТелеграм-канал Украина.ру 17 ноября сообщил об обстановке на Купянском направлении
Напряжённые бои за Купянск
На Купянском направлении продолжаются ожесточённые городские бои. Российские подразделения, проявляя стойкость и мастерство, продвигаются вглубь города, освобождая квартал за кварталом.
ВС РФ закрепились в северо-восточной и южной частях Купянска, взяв под контроль промышленную зону и железнодорожный вокзал, что позволяет усиливать давление на логистику противника.
Несмотря на мощные контратаки ВСУ, которые пытаются замедлить продвижение через серые зоны, тактика последовательного штурма и контроля над ключевыми узлами приносит результаты. 68-я бригада ВС РФ метр за метром освобождает город, купируя все попытки прорыва.
Развитие успеха на юге
На Днепропетровском направлении подразделения группировки "Восток" освободили населённый пункт Гай. Штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады решительным броском взяли под контроль важный дорожный узел, отбросив противника и нанеся ему значительные потери — свыше роты живой силы и до 10 единиц техники 154-й омбр ВСУ. Этот успех создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития наступления.
Угроза котла в Гришино
На красноармейском направлении российские войска начали бои за юго-западные окраины Гришино, взяв крупный опорный пункт в лесопосадке.
Как сообщают военкоры, это решение было принято после отклонения украинским командованием предложения покинуть территорию Димитрова.
Потеря Гришино и блокировка последней рокадной трассы из Новоалександровки грозят полным оперативным окружением всей красноармейско-димитровской агломерации ВСУ.
Системное и решительное наступление российских войск на нескольких стратегических направлениях приносит ощутимые результаты.
Проявляя стойкость и высокую боевую выучку, российские воины освобождают родную землю, планомерно сжимая кольцо вокруг ключевых группировок противника.
Как подчеркнул министр обороны России Андрей Белоусов, поздравивший военнослужащих с освобождением Малой Токмачки, эти успехи — серьёзный шаг к Победе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
