Обострение китайско-японских отношений из-за угрозы "отрубить грязную голову" премьер-министра Японии

На днях произошло очередное обострение ситуации в Юго-восточной Азии, которое, как и ранее, было спровоцировано вмешательством в тайваньский вопрос внешних сил. В отличие от предыдущих случаев, когда с провокационными действиями выступали США, на этот раз инициатором обострения неожиданно стала новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/65/1033686536_76:0:1920:1037_1920x0_80_0_0_25106e576dd892f57b758cac946d1087.jpg

Иной особенностью нынешней ситуации в тайваньском вопросе стала сдержанная позиция США, которые не присоединились к своему японскому союзнику.Во время дебатов в парламенте Санаэ Такаити утверждала, что если в Тайваньском проливе будут задействованы военные корабли или другие вооружённые силы, то это может стать для Японии экзистенциальным вызовом и привести к "ситуации, угрожающей выживанию" Японии. Как следствие, Силы самообороны страны могут реализовать право на коллективную оборону, под которым подразумевался союзный договор с США.КНР отреагировала ожидаемо жёстко. Руководитель генконсульства Китая в городе Осака Сюэ Цзянь эмоционально написал в соцсети Х, что "ничего не остаётся, как отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться", имея ввиду вмешательство японской стороны во внутрикитайские дела.Представитель посольства Китая в Японии заявил, что высказывания Такаити о "ситуации, угрожающей выживанию", и её попытка ассоциировать себя с силами, стремящимися расколоть Китай, поднимают вопрос о том, не пытается ли Япония повторить свои прошлые ошибки.Официальный представитель МИД Китая Линь Цянь задался серией вопросов на официальной пресс-конференции: "Какой сигнал японский лидер пытается подать сепаратистским силам, выступающим за „независимость Тайваня“? Готова ли Япония бросить вызов ключевым интересам Китая и помешать его воссоединению? В каком направлении Япония хочет развивать свои отношения с Китаем?"Он оценил действия Такаити, как "грубое вмешательство во внутренние дела Китая", которые нарушают принцип одного Китая и принципы двусторонних отношений, "изложенные в четырёх политических документах", согласованных двумя странами, а, также, "основные нормы международных отношений".В воскресенье министерство образования КНР выпустило предупреждение для китайских студентов в Японии о повышенной угрозе антикитайских настроений в этой стране и необходимости внимательно оценивать риски и соблюдать меры предосторожности.МИД КНР, а также посольство и консульства Китая в Японии в конце минувшей недели выступили с общим напоминанием, в котором рекомендовали гражданам Китая воздержаться от поездок в Японию в ближайшее время.Пиком китайской реакции стал вызов по поручению руководства КНР посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги в МИД КНР, где ему было сделано серьёзное замечание по поводу ошибочных высказываний премьер-министра Японии в адрес Китая. В Китае подчёркивают, что это было не обычное сообщение, а "строгое предупреждение на высоком уровне".Китайские эксперты обращают внимание на ответственность властей Японии за антикитайские настроения в японском обществе, требуя от Токио "не потакать" им и не использовать их "для получения краткосрочной политической выгоды".Заявления японской премьер-министра не встретили единогласной поддержки в самой Японии. Бывшие премьер-министры страны Юкио Хатояма, Ёсихико Нода и Сигэру Исиба, часть оппозиции, а также отдельные японские СМИ и эксперты подвергли критике слова и действия Такаити, считая, что она подрывает китайско-японские отношения, чем наносит ущерб национальным интересам Японии.Интересна и показательна резкая реакция значительной части влиятельных политсил на самом Тайване. Ма Инцзю - бывший председатель оппозиционной ныне партии Гоминьдан сказал, что заявления Такаити неизбежно вызывают опасения по поводу возрождения правого милитаризма в Японии. "Китайцы по обе стороны пролива обладают мудростью и способностью разрешать свои разногласия мирным путём".Бывшая председатель Гоминьдана Хун Сючжу заявила, что остров Тайвань давно перестал быть японской колонией и задалась в известной иностранной соцсети риторическим вопросом: "Какое отношение ситуация в Тайваньском проливе имеет к Японии?". По словам Хун, такие высказывания "обнажают сохраняющиеся следы японского милитаризма". По её мнению, безрассудная риторика Такаити, ориентирована на США; она рассматривает Тайвань как разменную монету, чтобы добиться расположения Вашингтона и оправдать расширение военной роли Японии.Слова Такаити вызвали возмущение среди значительной части жителей острова, местных общественных активистов и лидеров общественного мнения. В пятницу группа людей собралась перед зданием "Японо-тайваньской ассоциации обмена" в Тайбэе с плакатами в знак протеста против вмешательства Такаити во внутренние дела Китая.Примечательной стала реакция США. Президент США Трамп в интервью "Фокс ньюс", на вопрос ведущего, "является ли Китай "не нашим другом"", который был задан в контексте обсуждения заявлений Такаити о возможном вмешательстве Японии в ситуацию в Тайваньском проливе, возразил: "Многие из наших союзников тоже не являются нашими друзьями".Провокационное заявление Такаити и реакция на него вскрыли несколько интересных особенностей в ситуации вокруг тайваньского вопроса.Первое. Оно явно было расчитано на то, чтобы привлечь внимание США и быть одобренным администрацией Трампа, как это точно подметила бывшая председатель Гоминьдана Хун Сючжу. Но американская сторона, очевидно, против ожиданий Такаити осталась в стороне и не поддержала её позицию.Трамп ведёт сейчас сложную линию в отношениях с КНР, пытаясь управлять всё более обостряющейся конкуренцией с Пекином в ситуации, когда прямое давление на Китай импортными пошлинами в развёрнутой Вашингтоном торговой войне потерпело поражение. Вмешательство в эту политику сторонних сил, в данном случае, весьма неуклюжие действия премьер-министра Японии, только вредят планам Трампа, что и отразилось в его сдержанной реакции. Внеплановое обострение тайваньского вопроса Японией без согласования с США явно выбивается из нынешней стратегии действий Трампа в отношении КНР.Второе. В ситуации реальных рисков обострения отношений с КНР, проявилась заинтересованность наиболее здравомыслящих и влиятельных политических кругов Японии в нормальных и устойчивых китайско-японских отношениях.Третье. Своими угрозами Такаити фактически оживила, во-первых, образ Японии, как общего врага всех китайцев – и материковых, и островных на Тайване, в качестве агрессивной и нацеленной на завоевательную войну страны и, во-вторых, общую историческую память китайцев о зверствах и запредельной жестокости японских оккупантов. Такаити невольно напомнила населению материкового Китая и его островной провинции, что они один народ, независимо от политических взглядов и идеологических предпочтений.На фоне дипломатического обострения в китайско-японских отношениях, в регионе не прекращается военная активность. Недавно состоялись трёхсторонние морские учения Японии, США и Филиппин в Южно-китайском море, которые продолжили непрерывную череду предыдущих военных манёвров США со своими союзниками в АТР – Японией, Южной Кореей, Филиппинами, Австралией.В ответ командование Южного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провело тогда же патрулирование в этом районе с участием бомбардировщиков. По мнению китайских экспертов, такая оперативная реакция НОАК служит "предупреждением для провокаторов". Благодаря постоянному наращиванию военного потенциала НОАК оперативные и тактические средства НОАК в Южно-Китайском море становятся всё более разнообразными. По словам известного китайского военного эксперта Сун Чжунпина, построение бомбардировщиков — это лишь один из разнообразных методов нанесения ударов НОАК.По мере нарастания давления США на Китай и активизации тайваньских сепаратистов подобные акции НОАК, как и участившиеся военные учения китайской армии, которые ранее были символическим показателем силы, с недавнего времени стали более масштабными и отрабатывают блокаду острова в ситуации перехода тайваньского вопроса в тайваньский кризис.На фоне крепнущей военной мощи КНР и в условиях нарастающей нехватки ресурсов для поддержания мировой гегемонии США демарши китайской дипломатии стали очень серьёзно восприниматься администрацией Трампа и их союзниками в АТР. Появляются признаки более осмотрительного поведения США в тайваньском вопросе, особенно, когда Вашингтон сталкивается с незапланированными импровизациями своих союзников.В сфере дипломатических отношений между Японией и Китаем, где обычно царит благопристойная сдержанность, произошла настоящая солнечная вспышка. Подробнее — в материале "Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем.

