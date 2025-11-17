https://ukraina.ru/20251117/kto-vystupit-protiv-zelenskogo-pavliv-o-barkhatnoy-revolyutsii-dlya-glavy-ukrainskogo-rezhima-1071758960.html
Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима
Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима - 17.11.2025 Украина.ру
Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима
Положение Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала кажется шатким. Чтобы купировать негатив, он выезжал в прифронтовую зону, награждал военнослужащих... Украина.ру, 17.11.2025
Положение Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала кажется шатким. Чтобы купировать негатив, он выезжал в прифронтовую зону, награждал военнослужащих ВСУ, изображал лучезарного юношу в компании детишек в Запорожье. В Киеве же следователи плотно взялись за коррупционеров из его ближайшего окружения. Возможен ли государственный переворот в пользу силовиков?О том, какой транзит власти наиболее вероятен на Украине и кто внутри страны точит зуб на Зеленского, рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
Положение Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала кажется шатким. Чтобы купировать негатив, он выезжал в прифронтовую зону, награждал военнослужащих ВСУ, изображал лучезарного юношу в компании детишек в Запорожье.
В Киеве же следователи плотно взялись за коррупционеров из его ближайшего окружения. Возможен ли государственный переворот в пользу силовиков?
О том, какой транзит власти наиболее вероятен на Украине и кто внутри страны точит зуб на Зеленского, рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.