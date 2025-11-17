Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима - 17.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251117/kto-vystupit-protiv-zelenskogo-pavliv-o-barkhatnoy-revolyutsii-dlya-glavy-ukrainskogo-rezhima-1071758960.html
Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима
Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима - 17.11.2025 Украина.ру
Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима
Положение Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала кажется шатким. Чтобы купировать негатив, он выезжал в прифронтовую зону, награждал военнослужащих... Украина.ру, 17.11.2025
2025-11-17T19:16
2025-11-17T19:16
запорожье
украина
киев
михаил павлив
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071758632_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83aa50f438353cc0860b56791db80ed8.png
Положение Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала кажется шатким. Чтобы купировать негатив, он выезжал в прифронтовую зону, награждал военнослужащих ВСУ, изображал лучезарного юношу в компании детишек в Запорожье. В Киеве же следователи плотно взялись за коррупционеров из его ближайшего окружения. Возможен ли государственный переворот в пользу силовиков?О том, какой транзит власти наиболее вероятен на Украине и кто внутри страны точит зуб на Зеленского, рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
запорожье
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071758632_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e654196968355ec1ab23140688efd13.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожье, украина, киев, михаил павлив, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, видео, видео
Запорожье, Украина, Киев, Михаил Павлив, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины, Видео

Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима

19:16 17.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Положение Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала кажется шатким. Чтобы купировать негатив, он выезжал в прифронтовую зону, награждал военнослужащих ВСУ, изображал лучезарного юношу в компании детишек в Запорожье.
В Киеве же следователи плотно взялись за коррупционеров из его ближайшего окружения. Возможен ли государственный переворот в пользу силовиков?
О том, какой транзит власти наиболее вероятен на Украине и кто внутри страны точит зуб на Зеленского, рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЗапорожьеУкраинаКиевМихаил ПавливВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной
19:38Варшавская истерия: Польские генералы ищут врага на дне бутылки
19:16Кто выступит против Зеленского? Павлив о бархатной революции для главы украинского режима
19:09Крах "Слуг народа": В киевском режиме назревает бунт из-за коррупционного скандала
18:54Информационная война против Крыма: враг отчаялся и перешел к фейкам
18:33ЕС готовится к войне, а Украина останется без поддержки: прогнозы Орбана
18:21Бегство пана: Умеров предпочел виллу в США возвращению в охваченную кризисом Украину
18:02От коррупционных скандалов до военных котлов: неделя провала Запада и успеха России. Итоги 17 ноября
18:02"Закалённая в боях армия": в Брюсселе предложили использовать ВСУ для прикрытия восточного фланга НАТО
18:01ВСУ близки к краху в Днепропетровской области
17:37Бои за Ямполь и Платоновку: как развивается наступление на Северск
17:33Лишение гражданства и визы: новые повороты в деле Миндича
17:30Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке
17:23Последнее мирное лето. Германия опять грозит России
17:14"Расстреливать всех!": ВСУшник рассказал о преступном приказе командования
17:13Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО
16:53"Трое из ларца": в Киеве обозначили альтернативы Зеленскому
16:51Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе
16:34В Одессе присмотрелись к ситуации с пожаром на газовозе в порту Измаила
16:28Отчаянные шаги режима: Киев бросает на убой 10 тысяч мобилизованных под прикрытием заградотрядов
Лента новостейМолния