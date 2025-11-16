https://ukraina.ru/20251116/vs-reshitsya-za-schitannye-chasy-kashin-o-reaktsii-zapada-na-armiyu-rossii-pod-kievom-1071705935.html
Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом
Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом - 16.11.2025 Украина.ру
Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о борьбе за условия Украина.ру, 16.11.2025
2025-11-16T17:35
2025-11-16T17:35
2025-11-16T17:35
новости
россия
украина
запад
украина.ру
владимир зеленский
вооруженные силы украины
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071705795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f298bca2170d47aedc7309ba31e97759.png
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о борьбе за условия урегулирования украинского кризиса, а также оценил возможность полного блэкаута на Украине: 00:32 – О политических условиях урегулирования украинского кризиса и задачах России на дипломатическом фронте; 08:54 – Политические требования сторон по Украине и российская линия переговорного трека; 12:18 – Вопрос прекращения боевых действий по линии фронта; 14:35 – Перспектива сохранения власти Зеленского; 16:39 – Об ударах России по украинской энергетике, обвале фронта и вероятности капитуляции ВСУ; 22:41 – О способности ВПК России к долгой войне и новом стратегическом вооружении.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071705795_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5003d0c1e27313fe85a69b3a617ee8c.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, украина.ру, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, видео
Новости, Россия, Украина, Запад, Украина.ру, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВПК
Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о борьбе за условия урегулирования украинского кризиса, а также оценил возможность полного блэкаута на Украине:
00:32 – О политических условиях урегулирования украинского кризиса и задачах России на дипломатическом фронте;
08:54 – Политические требования сторон по Украине и российская линия переговорного трека;
12:18 – Вопрос прекращения боевых действий по линии фронта;
14:35 – Перспектива сохранения власти Зеленского;
16:39 – Об ударах России по украинской энергетике, обвале фронта и вероятности капитуляции ВСУ;
22:41 – О способности ВПК России к долгой войне и новом стратегическом вооружении.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру