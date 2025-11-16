Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом - 16.11.2025 Украина.ру
Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом
Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о борьбе за условия
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о борьбе за условия урегулирования украинского кризиса, а также оценил возможность полного блэкаута на Украине: 00:32 – О политических условиях урегулирования украинского кризиса и задачах России на дипломатическом фронте; 08:54 – Политические требования сторон по Украине и российская линия переговорного трека; 12:18 – Вопрос прекращения боевых действий по линии фронта; 14:35 – Перспектива сохранения власти Зеленского; 16:39 – Об ударах России по украинской энергетике, обвале фронта и вероятности капитуляции ВСУ; 22:41 – О способности ВПК России к долгой войне и новом стратегическом вооружении.
Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом

17:35 16.11.2025
 
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о борьбе за условия урегулирования украинского кризиса, а также оценил возможность полного блэкаута на Украине:
00:32 – О политических условиях урегулирования украинского кризиса и задачах России на дипломатическом фронте;
08:54 – Политические требования сторон по Украине и российская линия переговорного трека;
12:18 – Вопрос прекращения боевых действий по линии фронта;
14:35 – Перспектива сохранения власти Зеленского;
16:39 – Об ударах России по украинской энергетике, обвале фронта и вероятности капитуляции ВСУ;
22:41 – О способности ВПК России к долгой войне и новом стратегическом вооружении.
