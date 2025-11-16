https://ukraina.ru/20251116/vs-reshitsya-za-schitannye-chasy-kashin-o-reaktsii-zapada-na-armiyu-rossii-pod-kievom-1071705935.html

Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о борьбе за условия Украина.ру, 16.11.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071705795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f298bca2170d47aedc7309ba31e97759.png

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал о борьбе за условия урегулирования украинского кризиса, а также оценил возможность полного блэкаута на Украине: 00:32 – О политических условиях урегулирования украинского кризиса и задачах России на дипломатическом фронте; 08:54 – Политические требования сторон по Украине и российская линия переговорного трека; 12:18 – Вопрос прекращения боевых действий по линии фронта; 14:35 – Перспектива сохранения власти Зеленского; 16:39 – Об ударах России по украинской энергетике, обвале фронта и вероятности капитуляции ВСУ; 22:41 – О способности ВПК России к долгой войне и новом стратегическом вооружении.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

