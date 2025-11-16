https://ukraina.ru/20251116/sily-pvo-vecherom-sbili-31-ukrainskiy-bpla-nad-regionami-rossii-1071711214.html

Силы ПВО вечером сбили 31 украинский БПЛА над регионами России

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над регионами России 31 украинский БПЛА, большая часть из них была сбита над Курской областью. Об этом Минобороны РФ в ночь на 17 ноября сообщает в своём телеграм-канале

"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 10 вражеских БПЛА были уничтожены над территорией Курской области,🟥 семь БПЛА – над территорией Белгородской области,🟥 шесть БПЛА – над территорией Тульской области,🟥 шесть БПЛА – над территорией Орловской области,🟥 один БПЛА – над территорией Брянской области,🟥 один БПЛА – над территорией Воронежской области.16 ноября система РЭБ "Купол Донбасса" подавила атаки чешских беспилотников с 50-кг боевыми частями, направленных на Старобешевскую ТЭС в ДНР.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

