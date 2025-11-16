Силы ПВО вечером сбили 31 украинский БПЛА над регионами России - 16.11.2025 Украина.ру
Силы ПВО вечером сбили 31 украинский БПЛА над регионами России
Силы ПВО вечером сбили 31 украинский БПЛА над регионами России
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над регионами России 31 украинский БПЛА, большая часть из них была сбита над Курской областью. Об этом Минобороны РФ в ночь на 17 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2025-11-16T23:59
2025-11-16T23:59
"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 10 вражеских БПЛА были уничтожены над территорией Курской области,🟥 семь БПЛА – над территорией Белгородской области,🟥 шесть БПЛА – над территорией Тульской области,🟥 шесть БПЛА – над территорией Орловской области,🟥 один БПЛА – над территорией Брянской области,🟥 один БПЛА – над территорией Воронежской области.16 ноября система РЭБ "Купол Донбасса" подавила атаки чешских беспилотников с 50-кг боевыми частями, направленных на Старобешевскую ТЭС в ДНР.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Силы ПВО вечером сбили 31 украинский БПЛА над регионами России

23:59 16.11.2025
 
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над регионами России 31 украинский БПЛА, большая часть из них была сбита над Курской областью. Об этом Минобороны РФ в ночь на 17 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.

🟥 10 вражеских БПЛА были уничтожены над территорией Курской области,
🟥 семь БПЛА – над территорией Белгородской области,
🟥 шесть БПЛА – над территорией Тульской области,
🟥 шесть БПЛА – над территорией Орловской области,
🟥 один БПЛА – над территорией Брянской области,
🟥 один БПЛА – над территорией Воронежской области.
16 ноября система РЭБ "Купол Донбасса" подавила атаки чешских беспилотников с 50-кг боевыми частями, направленных на Старобешевскую ТЭС в ДНР.
Вчера, 17:35
Всё решится за считанные часы: Кашин о реакции Запада на армию России под Киевом
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
