Кем становятся украинские женщины на фронте? "Серб" о найденных блиндажах
С начала 2025-го года украинские ресурсы по указанию киевских властей прогревают тему мобилизации женщин — пока что только добровольной. Сюжеты о том, что им в ВСУ рады, снимаются десятками, если не сотнями.
Информацию о том, что представительницы прекрасного пола в украинской армии встречаются все чаще, подтверждают и наши бойцы на передовой. Командир отделения БПЛА с позывным "Серб" объяснил, как часто встречаются женщины в рядах ВСУ и какую роль они выполняют на фронте. Также он поделился с журналистами Украина.ру эксклюзивными видео материалами.
18:00 16.11.2025 (обновлено: 19:07 16.11.2025)
