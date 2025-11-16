https://ukraina.ru/20251116/kem-stanovyatsya-ukrainskie-zhenschiny-na-fronte-serb-o-naydennykh-blindazhakh-1071665668.html

Кем становятся украинские женщины на фронте? "Серб" о найденных блиндажах

Кем становятся украинские женщины на фронте? "Серб" о найденных блиндажах

С начала 2025-го года украинские ресурсы по указанию киевских властей прогревают тему мобилизации женщин — пока что только добровольной. Сюжеты о том, что им в ВСУ рады, снимаются десятками, если не сотнями.

2025-11-16

2025-11-16T18:00

2025-11-16T19:07

Информацию о том, что представительницы прекрасного пола в украинской армии встречаются все чаще, подтверждают и наши бойцы на передовой. Командир отделения БПЛА с позывным "Серб" объяснил, как часто встречаются женщины в рядах ВСУ и какую роль они выполняют на фронте. Также он поделился с журналистами Украина.ру эксклюзивными видео материалами.

