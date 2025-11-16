Кем становятся украинские женщины на фронте? "Серб" о найденных блиндажах - 16.11.2025 Украина.ру
Кем становятся украинские женщины на фронте? "Серб" о найденных блиндажах
Кем становятся украинские женщины на фронте? "Серб" о найденных блиндажах
С начала 2025-го года украинские ресурсы по указанию киевских властей прогревают тему мобилизации женщин — пока что только добровольной. Сюжеты о том, что им в ВСУ рады, снимаются десятками, если не сотнями.
Информацию о том, что представительницы прекрасного пола в украинской армии встречаются все чаще, подтверждают и наши бойцы на передовой. Командир отделения БПЛА с позывным "Серб" объяснил, как часто встречаются женщины в рядах ВСУ и какую роль они выполняют на фронте. Также он поделился с журналистами Украина.ру эксклюзивными видео материалами.
украина
18:00 16.11.2025 (обновлено: 19:07 16.11.2025)
 
С начала 2025-го года украинские ресурсы по указанию киевских властей прогревают тему мобилизации женщин — пока что только добровольной. Сюжеты о том, что им в ВСУ рады, снимаются десятками, если не сотнями.
Информацию о том, что представительницы прекрасного пола в украинской армии встречаются все чаще, подтверждают и наши бойцы на передовой.
Командир отделения БПЛА с позывным "Серб" объяснил, как часто встречаются женщины в рядах ВСУ и какую роль они выполняют на фронте. Также он поделился с журналистами Украина.ру эксклюзивными видео материалами.
14 ноября, 21:22
Тотальное закрепощение: Киев планирует запретить выезд за границу работникам критических предприятийВерховная рада Украины рассматривает законопроект, запрещающий выезд за границу гражданам, которые работают на критически важных предприятиях и имеют бронь от мобилизации. Об этом сообщил 14 ноября телеграм-канал Украина.ру
