https://ukraina.ru/20251116/chem-zakonchitsya-konflikt-v-ssha-ischenko-o-novoy-grazhdanskoy-voyne-i-stavke-kotoruyu-sdelal-tramp-1071694367.html

Чем закончится конфликт в США? Ищенко о новой гражданской войне и ставке, которую сделал Трамп

Чем закончится конфликт в США? Ищенко о новой гражданской войне и ставке, которую сделал Трамп - 16.11.2025 Украина.ру

Чем закончится конфликт в США? Ищенко о новой гражданской войне и ставке, которую сделал Трамп

В Нью-Йорке готовятся к вводу в город войск нацгвардии. В местном правительстве опасаются того, что Трамп, пообещавший "разобраться" с новым мэром, выполнит... Украина.ру, 16.11.2025

2025-11-16T12:34

2025-11-16T12:34

2025-11-16T12:34

сша

нью-йорк

украина

ростислав ищенко

украина.ру

дональд трамп

новости

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071694240_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_ef264522059022ded32dd3fe90a79d7c.png

В Нью-Йорке готовятся к вводу в город войск нацгвардии. В местном правительстве опасаются того, что Трамп, пообещавший "разобраться" с новым мэром, выполнит своё намерение. Издание Político отмечает, что уже были закрытые собрания, на которых влиятельные горожане поддерживали такое решение президента США. Даже такие разговоры свидетельствуют о хрупкости американской демократии. Уолл-стрит против Мамдани, а вот молодые жители Нью-Йорка — за. Кажется, что общество и "деньги" находятся в сильном конфликте. Как объяснить действия Дональда Трампа и что угрожает США? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

сша

нью-йорк

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, нью-йорк, украина, ростислав ищенко, украина.ру, дональд трамп, новости, видео, видео