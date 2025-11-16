https://ukraina.ru/20251116/chem-zakonchitsya-konflikt-v-ssha-ischenko-o-novoy-grazhdanskoy-voyne-i-stavke-kotoruyu-sdelal-tramp-1071694367.html
Чем закончится конфликт в США? Ищенко о новой гражданской войне и ставке, которую сделал Трамп
В Нью-Йорке готовятся к вводу в город войск нацгвардии. В местном правительстве опасаются того, что Трамп, пообещавший "разобраться" с новым мэром, выполнит...
В Нью-Йорке готовятся к вводу в город войск нацгвардии. В местном правительстве опасаются того, что Трамп, пообещавший "разобраться" с новым мэром, выполнит своё намерение. Издание Político отмечает, что уже были закрытые собрания, на которых влиятельные горожане поддерживали такое решение президента США. Даже такие разговоры свидетельствуют о хрупкости американской демократии. Уолл-стрит против Мамдани, а вот молодые жители Нью-Йорка — за. Кажется, что общество и "деньги" находятся в сильном конфликте. Как объяснить действия Дональда Трампа и что угрожает США? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
В Нью-Йорке готовятся к вводу в город войск нацгвардии. В местном правительстве опасаются того, что Трамп, пообещавший "разобраться" с новым мэром, выполнит своё намерение. Издание Político отмечает, что уже были закрытые собрания, на которых влиятельные горожане поддерживали такое решение президента США.
Даже такие разговоры свидетельствуют о хрупкости американской демократии. Уолл-стрит против Мамдани, а вот молодые жители Нью-Йорка — за. Кажется, что общество и "деньги" находятся в сильном конфликте. Как объяснить действия Дональда Трампа и что угрожает США?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
