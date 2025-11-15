В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан - 15.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251115/v-dnr-posle-ataki-vsu-pogib-svyaschennik-s-suprugoy-i-semya-prikhozhan-1071678346.html
В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан
В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан - 15.11.2025 Украина.ру
В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан
В ДНР после атаки украинских беспилотников погибли священник Владимир Шутов, его жена, а также семья прихожан. Об этом сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ
2025-11-15T16:17
2025-11-15T16:17
новости
донецкая народная республика
константиновка
купянск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рпц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295897_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_37f1777d65a4d61b3ef75ea00707933a.jpg
Несколько дней назад Шутов с женой и прихожанами попытались самостоятельно покинуть зону боевых действий, но их атаковали с помощью дронов и мин."Трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных Мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребенком", — говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ добивали раненых всю ночь и в последствии не давали односельчанам забрать тела.Стали известны личности двух мужчин, которых ВСУшники безжалостно убили дронами под Купянском. Подробнее в материале Выяснились личности мужчин, которых убили дронами под КупянскомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20251115/1071674091.html
донецкая народная республика
константиновка
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295897_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3dfa833538c9b04bc7670037189b8ac8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, константиновка, купянск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рпц
Новости, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Купянск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, РПЦ

В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан

16:17 15.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В ДНР после атаки украинских беспилотников погибли священник Владимир Шутов, его жена, а также семья прихожан. Об этом сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ
Несколько дней назад Шутов с женой и прихожанами попытались самостоятельно покинуть зону боевых действий, но их атаковали с помощью дронов и мин.
"Трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных Мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребенком", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ добивали раненых всю ночь и в последствии не давали односельчанам забрать тела.
Стали известны личности двух мужчин, которых ВСУшники безжалостно убили дронами под Купянском. Подробнее в материале Выяснились личности мужчин, которых убили дронами под Купянском
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
15:01
"Выгодная сделка" с человеческими жизнями: Каллас назвала поддержку Украины финансово удачнойВерховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что финансовая и военная помощь Украине остается "выгодной сделкой" по сравнению с потенциальными затратами на "сдерживание России" в случае её победы в конфликте. Об этом 15 ноября сообщил Телеграм-канал Украина.ру
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаКупянскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРПЦ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский
17:39Война в различных фазах интенсивности может продолжаться еще 10-12 лет. Война на истощение, кто сдастся первым, — галлюцинирует укроволонтер Берлинская
17:28Зеленский объявил о "перезагрузке ключевых госпредприятий" в энергетике
16:53Венгрия не допустит "украинскую мафию" в Евросоюз
16:31Минимум 36 мирных жителей Купянска убиты солдатами ВСУ
16:17В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан
16:00"Восточный легион": подготовка Гитлера к захвату Кавказа и Индии
15:40В Черниговской области поврежден важный энергообъект. Новости к этому часу
15:36ИИнструмент уничтожения. Как нейросети меняют фронт информационной войны
15:02Гигант с менталитетом карлика
15:01"Выгодная сделка" с человеческими жизнями: Каллас назвала поддержку Украины финансово удачной
14:52Трамп выразил уверенность, что боевые действия на Украине прекратятся в ближайшее время
14:36Исторические параллели: чем похожи украинская "Зимняя поддержка" и нацистский Winterhilfswerk
14:29Армия разбегается: каждый месяц десятки тысяч украинских боевиков уходят в самоволку
14:05Наталья Королевская, которая не будет президентом Украины
13:55Используя туман: российские войска провели успешный штурм Новопавловки
13:47"Камбоджийские полицейские" и российские шпионы: кого украинский педофил винит в "клевете"
13:30Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября
13:16Кого больше: уклонистов или боевиков ВСУ. Депутат Верховной Рады заявил о двух армиях Украины
12:52Миндич уехал с Украины на Мерседесе: стали известны подробности о побеге "кошелька Зеленского"
Лента новостейМолния