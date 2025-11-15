В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
В ДНР после атаки украинских беспилотников погибли священник Владимир Шутов, его жена, а также семья прихожан. Об этом сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ
Несколько дней назад Шутов с женой и прихожанами попытались самостоятельно покинуть зону боевых действий, но их атаковали с помощью дронов и мин.
"Трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных Мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребенком", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ добивали раненых всю ночь и в последствии не давали односельчанам забрать тела.
