В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан

В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан

В ДНР после атаки украинских беспилотников погибли священник Владимир Шутов, его жена, а также семья прихожан. Об этом сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ

Несколько дней назад Шутов с женой и прихожанами попытались самостоятельно покинуть зону боевых действий, но их атаковали с помощью дронов и мин."Трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных Мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребенком", — говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ добивали раненых всю ночь и в последствии не давали односельчанам забрать тела.Стали известны личности двух мужчин, которых ВСУшники безжалостно убили дронами под Купянском. Подробнее в материале Выяснились личности мужчин, которых убили дронами под КупянскомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

