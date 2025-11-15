https://ukraina.ru/20251115/dmitriy-vydrin-evropa-ischeznet-a-putin-i-tramp-vstretyatsya-na-territorii-vodopoya-1071642166.html

Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя"

Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя" - 15.11.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя"

Известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как Украина пыталась стать ядерной державой, а также объяснил, что мы защищали ядерным оружием в СССР и что стоит на кону сейчас.

2025-11-15T06:00

2025-11-15T06:00

2025-11-15T06:00

интервью

европа

украина

россия

дональд трамп

леонид кучма

дмитрий выдрин

ес

будапешт

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_051d26fd9aef78e3efeeaf2917c2229b.jpg

Публицист также обратил внимание на существование Европы, которое может закончится в эпоху Трампа. — Дмитрий Игнатьевич, есть мнение, что в 80-е годы, в том числе в гонке вооружений, Советский Союз проиграл Западу, потому что в итоге он распался. Вы согласны с этим мнением?— Есть разные версии, разные мнения. Кто-то говорит, что СССР проиграл в Холодной войне или в начале несостоявшейся пока Третьей мировой. Другие, наоборот, считают, что Союз победил, поскольку освободился от балласта, мешавшего идти вперед.Поэтому я бы не хотел играть терминами "выиграл" и "проиграл". Есть данность, и она простая. Некогда я жил в иллюзия. Они толкнули меня на срочный приезд в 1994 году в Москву — поскольку казалось, что у меня есть миссия защиты парламента, Белого дома.Так вот, я тогда прилетел в загаженный, извините, аэропорт. Мне необходимо было поменять 5 долларов на рубли, чтобы купить билет на автобус. Я увидел мужчину, женщину и ребёнка с табличкой "меняю доллары", и объяснил им, что мне нужно. Тут же к нам подбежала компания бритоголовых парней с вопросом “что вы тут делаете?”. Мужчина ответил, и так как сумма была небольшая, они ушли.Он оказался инженером и рассказал мне, что эти парни — “крыша” тех людей, которые зарабатывают обменом валюты. И уточнил, что иногда его бьют, если подозревают обман, поэтому он берет жену и ребёнка, при которых его колотят с меньшей силой.Так вот эту историю я проецирую на сегодняшнюю Россию, в частности, на Москву. И мне сложно представить сегодня аэропорт с заколоченными туалетами, где инженер с женой и ребёнком меняет 5 долларов, придерживая семью как щит.Поэтому, что мы проиграли? Вот такие аэропорты, рэкет, прессующий нуждающихся граждан? Для меня это не проигрыш, а освобождение от многих брутальных вещей.И вообще, я не сторонник алармистких оценок из серии” все пропало, мы проиграли”. Союз, возможно, и распался, но при этом освободился от ненужных обязательств и нарративов.А что касается ядерных дел, у меня недавно вышел материал о том, что ядерный статус державы предполагает набор действий, которые носят не только угрожающий контент, но и воспитательные, показательные вещи.— Что вы имеете ввиду?— Так получилось, что я, русский по духу и рождению человек, оказался в то время на украинской территории в качестве советника президента Кучмы. Напомню, у него было “околоатомное” образование, опыт работы директором “Южмаша”, который производил страшные виды вооружений. [В 1960 году Леонид Кучма окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности "инженер-механик в области ракетной техники".]Так вот, он мне поручил исследовать, описать и изобразить в виде указов и публикаций тему того, какой статус должен быть у Украины — ядерный или безъядерный. Я неожиданно для себя углубился в этот вопрос и увидел, что ядерный статус — это не только брутальные возможности страны, но и невероятная самодисциплина, колоссальная ответственность.Во-первых, для хранения ядерных боеголовок необходим идеальный климат-контроль. Если этого нет, то, грубо говоря, плутон-239 может перейти в плутон-240 от разогрева оболочек. Тогда, кстати, Украина уже не могла обеспечивать какие-либо ядерные компоненты. Поэтому было непонятно, стоит ли иметь боеголовки, если нет возможности их сохранения.Во-вторых, ядерный арсенал — это в том числе обеспечение специальным питанием бойцов, которые защищают объекты. Оказалось, в то время на Украине были комбинаты, производящие такое питание для бойцов в связи с высокими требованиями к их физической форме и стабильности психики. То есть им необходимо было особое сбалансированное питание для поддержания тела и души, чтобы чувствовать себя ответственными воинами. А без этого мы не знаем, что может произойти, условно говоря, с тем бойцом, что стоит на вахте.В-третьих, охрана ядерных объектов — это автоматизированная система: автоматические пулеметы и иные средства. И, если происходит блэкаут, отключение света, все это перестаёт работать. А это значит, что любой посторонний может зайти и чуть ли не на тележке вывезти боеголовку. Но я не военный, поэтому не буду углубляться в детали, пусть лучше специалисты расскажут подробности.То есть, наличие ядерного оружия подразумевает, как минимум, уверенность в том, что ваша энергетика работает безупречно. Это, повторюсь, целый комплекс.И, наконец, главное, условие для содержания ядерного оружия — это наличие полигонов для испытаний. Ведь срок годности есть не только у продуктов, но и у вооружения. Время от времени необходимо проверять, не устарело ли оно, в какой форме находится, способно ли к применению: подземному и надземному. В мире сегодня, думаю, есть только три страны, которые могут обеспечить безупречный ядерный цикл: сохранение, поддержание, безопасность и ядерные испытания.Так вот, по итогу Кучма мне поручил выработать решение, как убедить парламент проголосовать за отказ Украины от ядерного оружия и вывоз его с территории страны. Я поинтересовался, есть ли у него явные лидеры-оппоненты, которые могут выскочить, образно говоря, порвать на себе тельняшку — “не отдадим, костьми ляжем!” Кучма назвал Степана Хмару.В итоге я написал президенту текст выступления. Он вышел на трибуну и, ссылаясь на свой опыт физика-ядерщика, заявил: “Если мы хотим сохранения ядерного статуса Украины, нам нужны полигоны для испытания. Я знаю, что Степан Хмара против моей позиции. Поэтому убедите своих избирателей, что в вашем округе мы сделаем полигон, а для этого выселим людей, потому что территория будет непригодна для жилья на многие столетия”. А Хмара слушает и бледнеет, не знает, что сказать — как после этого голосовать за сохранение ядерного статуса? Тогда Кучма говорит: “Видите, даже мои ярые оппоненты молчат, когда я задаю такого рода вопросы!”.Если подытожить сказанное, то во времена Союза у нас была проблема: мы не понимали, что защищаем. Пустые полки в магазинах? Или отсутствие возможности одеть ребёнка? Или, извините, дефицит туалетной бумаги? Поэтому в конце Советского Союза ядерное оружие защищало слово "нет".А сейчас Россия находится в той стадии, когда она может сказать: у нас есть оружие, чтобы защищать "да". Защищать прекрасные города и улицы, предновогоднюю суету, и так далее. У нас есть новые [воссоединенные] земли, которые не пострадают и не повлияют на качество жизни людей других регионов.Поэтому в том, что происходит сегодня, с одной стороны, есть элемент опасности и угрозы, но, с другой стороны — и напоминание о величии России. То есть мы настолько сильны и велики, что берём эту силу, но при этом отвечаем за ее правильное использование и сохранение.А взять Европу? Якобы могучая Франция со своим якобы могучим микроскопическим президентом кричат "Мы ядерная держава".Но у них уже нет полигонов для испытаний. Компоненты, например уран, они получали из Нигера, которая теперь не под патронатом Парижа. Распущен французский спецназ, который защищал эти объекты. Откуда они возьмут сырьё? Где могут испытать оружие? Кто будет защищать объекты?— Неоднократно наши эксперты призвали к тому, что Россия должна быть жёстче и показать свою силу Западу, который понимает только эту самую силу. Испытав “Буревестник” и “Посейдон”, мы это сделали?— Мы показали силу не “Буревестником” и “Посейдоном”. Мы показали силу по-другому.Мне посчастливилось работать с абсолютным гением советского периода академиком Виктором Глушковым, который изобрёл кибернетику. Вот сейчас у меня в кармане лежит мобильный телефон, а это его наработки. И электронное правительство, и гиперзвуковое оружие, и “Посейдоны”, и “Буревестники” — тоже его наработки. Сегодня, через много лет после ухода из жизни абсолютного гения, они реализовываются.Но эти наработки были возможны, потому что была создана одна из лучших в мире научных школ, в том числе по ядерной энергетике. И здесь я повторю свою излюбленную мысль: страна не может быть полноценной, если у нее нет философии. Потому что философия — это не только “любовь к мудрости”, но ещё и школа мышления.Если у государства нет философии, она не создаст качественное ядерное оружие. Поэтому “Буревестники” и “Посейдоны” — это военно-техническая проекция возрождения того, чем реально можно гордиться; это “головастые” учёные, способные изобрести ноу-хау, которое на поколение опередит другие страны.Я сейчас живу в Крыму рядом с могилой Николая Данилевского, который написал великий труд “Россия и Европа”, где доказал, что эти страны никогда не станут друзьями. Западная Европа находится в затухающей фазе пассионарности, а Россия — в восходящей. Это несовместимые сущности. Если бы у нас не было людей такого масштаба, то не видели бы мы ни “Буревестников”, ни “Посейдонов”, и государства бы не было.Посмотрите, Крымский мост мы построили, появились принципиально новые виды оружия, возрождено металловедение, идет развитие атомной энергетики, и другое. При этом “Буревестник” — это не только брутальное оружие. Это прибор вечного двигателя, который годами летает из микроскопического запаса горючего. Рано или поздно этим можно будет отапливать лунные станции, и так далее.Поэтому, резюмирую, это всё не проявление силы нашего оружия, а показатель потенциала наших общих возможностей — интеллектуальных, моральных, этических, даже православных. Оружие говорит о том, что Россия снова страна, которая знает свою историю и извлекает из этого опыт, который конвертируется в том числе и в науку.— Мы с вами не раз обсуждали психологию Трампа. Как вы думает, что сейчас им движет, в том числе его заявлениями по ядерной теме?— Трамп считает, что должен закончить, как мне кажется, европейский проект. Все думают, что ЕС создала Европа, а на самом деле его сотворила Америка. Евросоюз нужен был США как временная конструкция, которая унифицирует Западную Европу под американские интересы.В отношении ЕС у США были следующие цели. Первая — чтобы все говорили на английском языке. Например, я читал лекции, когда это было возможно и незазорно, во всех европейских парламентах. Практически все там говорили и говорят на английском языке. Взять, допустим, маленького Макрона или долговязого Шольца — они по-английски говорят лучше, чем по-французски и по-немецки.А для американцев это очень важно, потому что США — жесткая, прагматичная страна. Есть поговорка, смысл которой сводится к тому, что, о чем бы не говорили американцы, всегда говорят о деньгах. О деньгах можно говорить только на родном языке — с переводчиком это не обсудишь. Поэтому первое, что сделали, перевели Западную Европу на английский язык. Второе — нужна была унификация культуры. Какие Бельмондо и Лоллобриджида — есть Голливуд и его актёры. У них свои ценности: ковбои, кольт 44-го калибра, и так далее. И Западная Европа была унифицирована под голливудские, культурные квази-ценности.То же самое и в военной отрасли. Есть американское оружие — значит нам тоже нужен калибр 155, как в Америке. Вся военная структура и безопасность Западной Европы была унифицирована по американским стандартам.Третье. Это миф, что у Европы есть своя валюта. На самом деле евро – это изнанка доллара. Федеральная резервная система Штатов дает разрешение, сколько и как печатать евро и по какому курсу оно будет продаваться.Поэтому, когда прагматичный Трамп пришел к власти, он заявил: европейцы уже выполнили сов функционал — зачем тогда они нужны? Бизнес, фольксвагены и мерседесы должны переезжать в Америку, где и будут платить свои налоги. И потихоньку процесс начался. А когда фирмы окончательно переберутся в США, в ЕС не останется налоговой базы, тогда этот проект закончится.Вот в чём гениальность Данилевского. Он говорил: вопрос не в том, что объединённая Европа возникнет и исчезнет, а в том, когда это произойдет. Так вот Европа, видимо, исчезнет при жизни Трампа. Это одна из его миссий — перенос Западной Европы в США.А вторая миссия американского лидера — он понимает, что будет не только Большая Америка, но и Большая Россия — с теми прилегающими территориями, которые являются по сути российскими и испытывают колоссальное культурное (не военное) притяжение к ней.Поэтому Большая Америка должна наладить отношения с Большой Россией. И также появится небольшая прослойка: Балканы, в том числе Сербия, Венгрия, Словакия. Это станет "территорией водопоя" (мне приходит на ум аналогия с "Книгой джунглей" Киплинга), где, образно говоря, тигр не дерется с косулей. Представители Большой России и Большой Америки будут встречаться на этой "территории водопоя".Кстати, у Сербии после ухода нынешнего президента (что произойдет в ближайшее время, я уверен) скорее всего появится выход к морю через Черногорию, который будет в этом же субрегионе. И неизбежно состоятся переговоры в Будапеште… Впрочем, я об этом напишу специальную колонку, потому что тема геополитики важна как никогда.— С удовольствием почитаем! Но вы упомянули Будапешт. Вы не оговорились? А как же безопасность?— Да, это же, как я сказал, "территория водопоя". Там будет обеспечена безопасность, потому что даже тигру нельзя рвать косулю в таком месте. И это произойдёт намного быстрее, чем кому-то хочется или не хочется.Вы знаете, Аня, ведь мы с вами живем в реальности. И в ней никто не хочет умирать: все желают видеть внуков счастливыми и здоровыми. Это европейские бюрократии, у которых нет ни семей, ни детей, завязаны на однополые, сиюминутные отношения и браки. А у Трампа много внуков. Я не думаю, что этот рыжий сорванец хочет, чтобы они сгорели или погибли. Я верю в нормальные инстинкты нормальных людей, каком считаю и Трампа.Однако неадекватность Европы представляет для России довольно серьезную угрозу. Об этом в интервью Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250312/1061721407.html

европа

украина

россия

будапешт

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, европа, украина, россия, дональд трамп, леонид кучма, дмитрий выдрин, ес, будапешт, переговоры, буревестник, посейдон, ядерное оружие, ссср, геополитика