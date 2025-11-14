https://ukraina.ru/20251114/korotkiy-medovyy-mesyats-trampa-babich-raskryl-pochemu-prezidentu-ssha-grozit-sudba-khruscheva-1071360673.html

"Короткий медовый месяц Трампа": Бабич раскрыл, почему президенту США грозит судьба Хрущева

Политический стиль Дональда Трампа, напоминающий политические черты Никиты Хрущева, уже приводит к разочарованию американских избирателей и победам демократов на локальных выборах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич

Эксперт указал на прямые политические последствия риторики президента США. "Эти заявления Трампа уже сослужили ему плохую службу. Об этом говорит победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и победа демократов на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси", — заявил Бабич, отметив, что это показатель того, что избиратель устал от бесконечных новаций американского лидера.Он провел историческую параллель. "Некоторые черты поведения Трапа напоминают элементы политического стиля Хрущева, из-за которого его и сместили в 1964 году. Его обвиняли в том, что он ведет себя авантюрно, допускает рискованные шаги, которые ставят на грань катастрофы, как это было в случае с Карибским кризисом", — отметил эксперт.По его словам, у Трампа не было традиционного для президентов периода "медового месяца": "Победы демократов — это признаки разочарования избирателя, которое наступило меньше, чем через год после его прихода к власти". По его словам, это плохой признак, так как обычно у американских президентов есть "период медового месяца с избирателем". "У Трампа он оказался очень коротким, если и вообще был", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.

