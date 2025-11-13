https://ukraina.ru/20251113/oni-ne-proschitali-reaktsiyu-rossii-yakov-kedmi-o-prichinakh-provala-zapada-na-ukraine-1071476099.html

"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине

"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине - 13.11.2025 Украина.ру

"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине

События Майдана 2014 года являются ярким примером недальновидной политики Запада, которая привела к масштабным трагическим последствиям, которые не были просчитаны заранее. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

2025-11-13T04:50

2025-11-13T04:50

2025-11-13T04:50

новости

запад

украина

яков кедми

европа

украина.ру

нато

война

майдан

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101049/03/1010490361_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_87422332492951e1b756ceec57507c61.jpg.webp

Отвечая на вопрос о возможном прямом противостоянии НАТО и России, Кедми привел в пример трагические события на Украине. "Еще один пример — Майдан 2014 года. Эта "авантюра" западников привела к непредвиденным результатам и тому, что сейчас происходит на Украине", — напомнил эксперт.Он подчеркнул, что западные политики не смогли адекватно оценить последствия своих действий. "Они потерпели огромный военный ущерб, потому что не просчитали все варианты, не предвидели реакцию России", — заявил аналитик. Кедми провел историческую параллель, указав, что подобная недальновидность была характерна и для европейских правительств накануне Первой мировой войны.При этом эксперт отметил, что современные элиты ЕС еще более непредсказуемы. "Уровень разумности решений политических руководителей Европы прошлого столетия и их ответственности за это был выше, чем у нынешних евроэлит, которые совершенно непредсказуемы", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251107/begstvo-iz-es-otkladyvaetsya-ischenko-raskryl-pochemu-vengriya-i-slovakiya-ne-speshat-pokidat-evrosoyuz-1071178915.html

запад

украина

европа

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, яков кедми, европа, украина.ру, нато, война, майдан, война на украине, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине