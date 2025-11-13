"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине - 13.11.2025 Украина.ру
"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине
"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине - 13.11.2025 Украина.ру
"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине
События Майдана 2014 года являются ярким примером недальновидной политики Запада, которая привела к масштабным трагическим последствиям, которые не были просчитаны заранее. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
2025-11-13T04:50
2025-11-13T04:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101049/03/1010490361_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_87422332492951e1b756ceec57507c61.jpg.webp
Отвечая на вопрос о возможном прямом противостоянии НАТО и России, Кедми привел в пример трагические события на Украине. "Еще один пример — Майдан 2014 года. Эта "авантюра" западников привела к непредвиденным результатам и тому, что сейчас происходит на Украине", — напомнил эксперт.Он подчеркнул, что западные политики не смогли адекватно оценить последствия своих действий. "Они потерпели огромный военный ущерб, потому что не просчитали все варианты, не предвидели реакцию России", — заявил аналитик. Кедми провел историческую параллель, указав, что подобная недальновидность была характерна и для европейских правительств накануне Первой мировой войны.При этом эксперт отметил, что современные элиты ЕС еще более непредсказуемы. "Уровень разумности решений политических руководителей Европы прошлого столетия и их ответственности за это был выше, чем у нынешних евроэлит, которые совершенно непредсказуемы", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.
"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине

04:50 13.11.2025
 
События Майдана 2014 года являются ярким примером недальновидной политики Запада, которая привела к масштабным трагическим последствиям, которые не были просчитаны заранее. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Отвечая на вопрос о возможном прямом противостоянии НАТО и России, Кедми привел в пример трагические события на Украине. "Еще один пример — Майдан 2014 года. Эта "авантюра" западников привела к непредвиденным результатам и тому, что сейчас происходит на Украине", — напомнил эксперт.
Он подчеркнул, что западные политики не смогли адекватно оценить последствия своих действий. "Они потерпели огромный военный ущерб, потому что не просчитали все варианты, не предвидели реакцию России", — заявил аналитик.
Кедми провел историческую параллель, указав, что подобная недальновидность была характерна и для европейских правительств накануне Первой мировой войны.
При этом эксперт отметил, что современные элиты ЕС еще более непредсказуемы. "Уровень разумности решений политических руководителей Европы прошлого столетия и их ответственности за это был выше, чем у нынешних евроэлит, которые совершенно непредсказуемы", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.
