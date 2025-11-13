"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПикет сторонников евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады в Киеве
События Майдана 2014 года являются ярким примером недальновидной политики Запада, которая привела к масштабным трагическим последствиям, которые не были просчитаны заранее. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Отвечая на вопрос о возможном прямом противостоянии НАТО и России, Кедми привел в пример трагические события на Украине. "Еще один пример — Майдан 2014 года. Эта "авантюра" западников привела к непредвиденным результатам и тому, что сейчас происходит на Украине", — напомнил эксперт.
Он подчеркнул, что западные политики не смогли адекватно оценить последствия своих действий. "Они потерпели огромный военный ущерб, потому что не просчитали все варианты, не предвидели реакцию России", — заявил аналитик.
Кедми провел историческую параллель, указав, что подобная недальновидность была характерна и для европейских правительств накануне Первой мировой войны.
При этом эксперт отметил, что современные элиты ЕС еще более непредсказуемы. "Уровень разумности решений политических руководителей Европы прошлого столетия и их ответственности за это был выше, чем у нынешних евроэлит, которые совершенно непредсказуемы", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.
7 ноября, 04:00Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать ЕвросоюзНесмотря на внутренние противоречия, не стоит рассчитывать на скорый развал Евросоюза. Ни Венгрия, ни Словакия не собираются его покидать, а механизмы преодоления разногласий работают, пока выгодно членство в ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Подписывайся на