Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 ноября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 12.11.2025

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ освободили Волчанск и взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области, а также продолжают наступать широким фронтом в Запорожской области, охватывая Гуляйполе.

