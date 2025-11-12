https://ukraina.ru/20251112/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-12-noyabrya-1071467720.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 12.11.2025
2025-11-12T09:53
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ освободили Волчанск и взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области, а также продолжают наступать широким фронтом в Запорожской области, охватывая Гуляйполе.
