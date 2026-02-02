https://ukraina.ru/20260202/30-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1075080696.html

30 января 2026 года, вечерний эфир

30 января 2026 года, вечерний эфир - 02.02.2026 Украина.ру

30 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:

донецкая народная республика

новороссия

россия

украина.ру

олег измайлов

квн

народный фронт

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Традиционные напитки Новороссии. Гость: Олег Измайлов - член Союза писателей России и автор нескольких книг о Донбассе* Тема дня. Команда "Донецкий кряж" из ДНР прошла в Высшую лигу КВН. Гость: Сергей Самохин - руководитель Народного фронта в ДНР, капитан команды "Донецкий кряж"* Большое интервью. О работе медицинских работников на СВО. Гость: военный медик подразделения БАРС-23 с позывным "Студент"

донецкая народная республика

новороссия

россия

2026

Новости

