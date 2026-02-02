30 января 2026 года, вечерний эфир - 02.02.2026 Украина.ру
30 января 2026 года, вечерний эфир
30 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Традиционные напитки Новороссии. Гость: Олег Измайлов - член Союза писателей России и автор нескольких книг о Донбассе* Тема дня. Команда "Донецкий кряж" из ДНР прошла в Высшую лигу КВН. Гость: Сергей Самохин - руководитель Народного фронта в ДНР, капитан команды "Донецкий кряж"* Большое интервью. О работе медицинских работников на СВО. Гость: военный медик подразделения БАРС-23 с позывным "Студент"
донецкая народная республика, новороссия, россия, украина.ру, олег измайлов, квн, народный фронт, новороссия сегодня
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Россия, Украина.ру, Олег Измайлов, КВН, Народный фронт, Новороссия сегодня

30 января 2026 года, вечерний эфир

09:44 02.02.2026 (обновлено: 09:45 02.02.2026)
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* Местный колорит. Традиционные напитки Новороссии. Гость: Олег Измайлов - член Союза писателей России и автор нескольких книг о Донбассе
* Тема дня. Команда "Донецкий кряж" из ДНР прошла в Высшую лигу КВН. Гость: Сергей Самохин - руководитель Народного фронта в ДНР, капитан команды "Донецкий кряж"
* Большое интервью. О работе медицинских работников на СВО. Гость: военный медик подразделения БАРС-23 с позывным "Студент"
