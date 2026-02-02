https://ukraina.ru/20260202/30-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1075080696.html
30 января 2026 года, вечерний эфир
30 января 2026 года, вечерний эфир
донецкая народная республика
новороссия
россия
украина.ру
олег измайлов
квн
народный фронт
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Традиционные напитки Новороссии. Гость: Олег Измайлов - член Союза писателей России и автор нескольких книг о Донбассе* Тема дня. Команда "Донецкий кряж" из ДНР прошла в Высшую лигу КВН. Гость: Сергей Самохин - руководитель Народного фронта в ДНР, капитан команды "Донецкий кряж"* Большое интервью. О работе медицинских работников на СВО. Гость: военный медик подразделения БАРС-23 с позывным "Студент"
30 января 2026 года, вечерний эфир
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* Местный колорит. Традиционные напитки Новороссии. Гость: Олег Измайлов - член Союза писателей России и автор нескольких книг о Донбассе
* Тема дня. Команда "Донецкий кряж" из ДНР прошла в Высшую лигу КВН. Гость: Сергей Самохин - руководитель Народного фронта в ДНР, капитан команды "Донецкий кряж"
* Большое интервью. О работе медицинских работников на СВО. Гость: военный медик подразделения БАРС-23 с позывным "Студент"