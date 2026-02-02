https://ukraina.ru/20260202/novaya-vstrecha-po-ukraine-provaly-vsu-khronika-sobytiy-na-utro-2-fevralya-1075079557.html

Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля

Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ терпят неудачи

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007551_0:61:1201:736_1920x0_80_0_0_4232578820fa9767020de1a19ee13021.jpg.webp

Владимир Зеленский на опубликованной в его телеграм-канале видеозаписи сообщил, что украинская переговорная команда направится в Абу-Даби уже в понедельник.Накануне газета New York Times информировала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта был перенесен на несколько дней после встречи российской и американской сторон в США.Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби.После этого Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что стороны "очень близки" к встрече президентов России и Украины. В случае успеха новой встречи в Абу-Даби за ней могут последовать переговоры в Москве или Киеве, считают источники издания. При этом Зеленский отказался ехать в российскую столицу по приглашению президента РФ Владимира Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.Госсекретарь Марко Рубио допускал участие США в новой встрече в ОАЭ. Но уточнял, что на встрече точно не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Президент США считает, что предстоящие переговоры Москвы и Киева имеют шанс на успех и без них.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник в интервью агентству Рейтер отметил, что Россия не заинтересована в глобальном конфликте. Политик добавил, что исключить подобный конфликт, тем не менее, нельзя.Провалы ВСУВ ночь на понедельник взрывы гремели в Черкассах, Харькове и других городах Украины.Больше всего сообщений в течение ночи поступало о поражении объектов противника в Черкасской (Черкассы, Канев), Днепропетровской (Кривой Рог, Павлоград), Сумской (Сумы), Харьковской (Харьков) областях.Украинские каналы писали о поражении угольной шахты в Терновке Днепропетровской области, а также об ударе по узловой подстанции на границе Днепропетровской и Запорожской области.Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России били управляемыми авиабомбами по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Сумской областях, в оккупированном Запорожье.Ранним утром вражеские паблики информировали, что российские "Герани" движутся к целям в Синельниково Днепропетровской области. Позже там гремели взрывы.Телеграм-канал "Дневник Десантника" рассказал о последствиях атак. По его данным, россияне нанесли массированные удары по энергетическим и логистическим целям в нескольких областях Украины, а также по угольным шахтам и другим объектам, которые снабжают ТЭЦ топливом.Он уточнил, что россияне, в частности, атаковали дронами Павлоград, Днепропетровск и Харьков, где расположены критически важные энергетические объекты."Зафиксирован прилет нескольких БПЛА в городе Терновка (Днепропетровская область). Украинские паблики пишут о поражении угольной шахты. <...> Массовый прилет "Гераней" в Синельниково (Днепропетровская область). Город является крупным железнодорожным узлом. <...>Нанесены удары по узловой подстанции на границе Днепропетровской и оккупированной части Запорожской области. <...> Поражены цели в Кривом Роге (Днепропетровская область). <...>В районе Миргорода (Полтавской области) наблюдаются критические показатели напряжения в сети", - перечислили в постах канала.Известно и о других успехах российских бойцов. Так, они перешли границу в Белгородской области со стороны Колотиловки и вошли в Покровку (направление Краснополья) в Сумской области. Площадь продвижения составила до трех квадратных километров.В российских силовых структурах отметили, что в районе Симиновки в Харьковской области провалилась контратака спецподразделений Главного управления разведки Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два опорных пункта в лесу в районе Симиновки.Также две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60 процентов убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь. Им на замену переброшены подразделения того же погранотряда из Черниговской области.Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы пишет, что Россия уже определила Киев и область в качестве главной цели атаки в ночь со 2 на 3 февраля."Аналитики противника сообщают, что Армия России проводит передислокацию боевых самолетов стратегической авиации между аэродромами в рамках подготовки к нанесению массированного ракетно-беспилотного удара", — говорится в публикации.В то же время советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости рассказал о незавидном положении ВСУ. По его данным, украинские бойцы нередко специально убивают своих раненых сослуживцев. Они делают это для того, чтобы те не попали в плен.Он уточнил, что зачастую военнослужащие используют для этого беспилотные летательные аппараты. Они сбрасывают на раненых ВОГ (выстрел осколочный гранатометный).Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким усомнился, что Украина сможет продержаться еще два года."Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах - ред.) оружия и не о (запасах - ред.) ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены. Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет", - заявил Ким в интервью британской газете Independent.В ноябре 2025 года пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что внешнеполитические ведомства стран Евросоюза с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта.Подробнее - в материале Реальная и огромная усталость от войны начинает проявляться на Украине в соцопросах на сайте Украина.ру.

