Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля - 02.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260202/novaya-vstrecha-po-ukraine-provaly-vsu-khronika-sobytiy-na-utro-2-fevralya-1075079557.html
Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля
Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля - 02.02.2026 Украина.ру
Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля
Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ терпят неудачи
2026-02-02T10:00
2026-02-02T10:27
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
украина
россия
днепропетровская область
трамп и зеленский
владимир зеленский
виталий ким
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007551_0:61:1201:736_1920x0_80_0_0_4232578820fa9767020de1a19ee13021.jpg.webp
Владимир Зеленский на опубликованной в его телеграм-канале видеозаписи сообщил, что украинская переговорная команда направится в Абу-Даби уже в понедельник.Накануне газета New York Times информировала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта был перенесен на несколько дней после встречи российской и американской сторон в США.Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби.После этого Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что стороны "очень близки" к встрече президентов России и Украины. В случае успеха новой встречи в Абу-Даби за ней могут последовать переговоры в Москве или Киеве, считают источники издания. При этом Зеленский отказался ехать в российскую столицу по приглашению президента РФ Владимира Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.Госсекретарь Марко Рубио допускал участие США в новой встрече в ОАЭ. Но уточнял, что на встрече точно не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Президент США считает, что предстоящие переговоры Москвы и Киева имеют шанс на успех и без них.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник в интервью агентству Рейтер отметил, что Россия не заинтересована в глобальном конфликте. Политик добавил, что исключить подобный конфликт, тем не менее, нельзя.Провалы ВСУВ ночь на понедельник взрывы гремели в Черкассах, Харькове и других городах Украины.Больше всего сообщений в течение ночи поступало о поражении объектов противника в Черкасской (Черкассы, Канев), Днепропетровской (Кривой Рог, Павлоград), Сумской (Сумы), Харьковской (Харьков) областях.Украинские каналы писали о поражении угольной шахты в Терновке Днепропетровской области, а также об ударе по узловой подстанции на границе Днепропетровской и Запорожской области.Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России били управляемыми авиабомбами по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Сумской областях, в оккупированном Запорожье.Ранним утром вражеские паблики информировали, что российские "Герани" движутся к целям в Синельниково Днепропетровской области. Позже там гремели взрывы.Телеграм-канал "Дневник Десантника" рассказал о последствиях атак. По его данным, россияне нанесли массированные удары по энергетическим и логистическим целям в нескольких областях Украины, а также по угольным шахтам и другим объектам, которые снабжают ТЭЦ топливом.Он уточнил, что россияне, в частности, атаковали дронами Павлоград, Днепропетровск и Харьков, где расположены критически важные энергетические объекты."Зафиксирован прилет нескольких БПЛА в городе Терновка (Днепропетровская область). Украинские паблики пишут о поражении угольной шахты. &lt;...&gt; Массовый прилет "Гераней" в Синельниково (Днепропетровская область). Город является крупным железнодорожным узлом. &lt;...&gt;Нанесены удары по узловой подстанции на границе Днепропетровской и оккупированной части Запорожской области. &lt;...&gt; Поражены цели в Кривом Роге (Днепропетровская область). &lt;...&gt;В районе Миргорода (Полтавской области) наблюдаются критические показатели напряжения в сети", - перечислили в постах канала.Известно и о других успехах российских бойцов. Так, они перешли границу в Белгородской области со стороны Колотиловки и вошли в Покровку (направление Краснополья) в Сумской области. Площадь продвижения составила до трех квадратных километров.В российских силовых структурах отметили, что в районе Симиновки в Харьковской области провалилась контратака спецподразделений Главного управления разведки Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два опорных пункта в лесу в районе Симиновки.Также две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60 процентов убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь. Им на замену переброшены подразделения того же погранотряда из Черниговской области.Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы пишет, что Россия уже определила Киев и область в качестве главной цели атаки в ночь со 2 на 3 февраля."Аналитики противника сообщают, что Армия России проводит передислокацию боевых самолетов стратегической авиации между аэродромами в рамках подготовки к нанесению массированного ракетно-беспилотного удара", — говорится в публикации.В то же время советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости рассказал о незавидном положении ВСУ. По его данным, украинские бойцы нередко специально убивают своих раненых сослуживцев. Они делают это для того, чтобы те не попали в плен.Он уточнил, что зачастую военнослужащие используют для этого беспилотные летательные аппараты. Они сбрасывают на раненых ВОГ (выстрел осколочный гранатометный).Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким усомнился, что Украина сможет продержаться еще два года."Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах - ред.) оружия и не о (запасах - ред.) ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены. Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет", - заявил Ким в интервью британской газете Independent.В ноябре 2025 года пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что внешнеполитические ведомства стран Евросоюза с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта.Подробнее - в материале Реальная и огромная усталость от войны начинает проявляться на Украине в соцопросах на сайте Украина.ру.
украина
россия
днепропетровская область
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007551_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_211a524d0f00f55cee3a5c8fa79aaf30.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, днепропетровская область, трамп и зеленский, владимир зеленский, виталий ким, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , вс рф, дональд трамп, сша, всу, потери всу, разгром всу, крах всу
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Украина, Россия, Днепропетровская область, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Виталий Ким, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки , ВС РФ, Дональд Трамп, США, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ

Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля

10:00 02.02.2026 (обновлено: 10:27 02.02.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ терпят неудачи
Владимир Зеленский на опубликованной в его телеграм-канале видеозаписи сообщил, что украинская переговорная команда направится в Абу-Даби уже в понедельник.

"Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз... В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры", - заверил Зеленский.

Накануне газета New York Times информировала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта был перенесен на несколько дней после встречи российской и американской сторон в США.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби.
После этого Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что стороны "очень близки" к встрече президентов России и Украины. В случае успеха новой встречи в Абу-Даби за ней могут последовать переговоры в Москве или Киеве, считают источники издания. При этом Зеленский отказался ехать в российскую столицу по приглашению президента РФ Владимира Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.
Госсекретарь Марко Рубио допускал участие США в новой встрече в ОАЭ. Но уточнял, что на встрече точно не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Президент США считает, что предстоящие переговоры Москвы и Киева имеют шанс на успех и без них.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник в интервью агентству Рейтер отметил, что Россия не заинтересована в глобальном конфликте. Политик добавил, что исключить подобный конфликт, тем не менее, нельзя.
Провалы ВСУ
В ночь на понедельник взрывы гремели в Черкассах, Харькове и других городах Украины.
Больше всего сообщений в течение ночи поступало о поражении объектов противника в Черкасской (Черкассы, Канев), Днепропетровской (Кривой Рог, Павлоград), Сумской (Сумы), Харьковской (Харьков) областях.
Украинские каналы писали о поражении угольной шахты в Терновке Днепропетровской области, а также об ударе по узловой подстанции на границе Днепропетровской и Запорожской области.
Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России били управляемыми авиабомбами по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Сумской областях, в оккупированном Запорожье.
Ранним утром вражеские паблики информировали, что российские "Герани" движутся к целям в Синельниково Днепропетровской области. Позже там гремели взрывы.
Телеграм-канал "Дневник Десантника" рассказал о последствиях атак. По его данным, россияне нанесли массированные удары по энергетическим и логистическим целям в нескольких областях Украины, а также по угольным шахтам и другим объектам, которые снабжают ТЭЦ топливом.
Он уточнил, что россияне, в частности, атаковали дронами Павлоград, Днепропетровск и Харьков, где расположены критически важные энергетические объекты.
"Зафиксирован прилет нескольких БПЛА в городе Терновка (Днепропетровская область). Украинские паблики пишут о поражении угольной шахты. <...> Массовый прилет "Гераней" в Синельниково (Днепропетровская область). Город является крупным железнодорожным узлом. <...>Нанесены удары по узловой подстанции на границе Днепропетровской и оккупированной части Запорожской области. <...> Поражены цели в Кривом Роге (Днепропетровская область). <...>В районе Миргорода (Полтавской области) наблюдаются критические показатели напряжения в сети", - перечислили в постах канала.
Известно и о других успехах российских бойцов. Так, они перешли границу в Белгородской области со стороны Колотиловки и вошли в Покровку (направление Краснополья) в Сумской области. Площадь продвижения составила до трех квадратных километров.
В российских силовых структурах отметили, что в районе Симиновки в Харьковской области провалилась контратака спецподразделений Главного управления разведки Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два опорных пункта в лесу в районе Симиновки.
Также две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60 процентов убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь. Им на замену переброшены подразделения того же погранотряда из Черниговской области.
Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы пишет, что Россия уже определила Киев и область в качестве главной цели атаки в ночь со 2 на 3 февраля.
"Аналитики противника сообщают, что Армия России проводит передислокацию боевых самолетов стратегической авиации между аэродромами в рамках подготовки к нанесению массированного ракетно-беспилотного удара", — говорится в публикации.
В то же время советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости рассказал о незавидном положении ВСУ. По его данным, украинские бойцы нередко специально убивают своих раненых сослуживцев. Они делают это для того, чтобы те не попали в плен.
Он уточнил, что зачастую военнослужащие используют для этого беспилотные летательные аппараты. Они сбрасывают на раненых ВОГ (выстрел осколочный гранатометный).
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким усомнился, что Украина сможет продержаться еще два года.
"Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах - ред.) оружия и не о (запасах - ред.) ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены. Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет", - заявил Ким в интервью британской газете Independent.
В ноябре 2025 года пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что внешнеполитические ведомства стран Евросоюза с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта.
Подробнее - в материале Реальная и огромная усталость от войны начинает проявляться на Украине в соцопросах на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияСВОУкраинаРоссияДнепропетровская областьТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийВиталий КимВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведкиВС РФДональд ТрампСШАВСУпотери ВСУразгром ВСУкрах ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:542 февраля 2026 года, утренний эфир
11:40Глава Дагестана рассказал о погибшем в зоне спецоперации герое России
11:05Макрон планирует свергнуть лидеров африканских стран - СВР
10:34До 18 часов в темноте: в домах Киева анонсировали экстремальные отключения света. Главное к этому часу
10:30Силовики предотвратили теракт в здании управления ФСБ в Крыму
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля
09:58Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку
09:51В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
09:4430 января 2026 года, вечерний эфир
08:35Последствия ночных ударов ВС РФ по Украине
08:12Главное за ночь 2 февраля
08:00Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна Собеского
07:50Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией
07:20Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине
07:00Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет
06:20Падение Великого Бурлука изменит всю ситуацию — полковник Алехин о ключевом узле обороны ВСУ
06:00Наступление на Чугуев и "котел" под Великим Бурлуком: Алехин об успехах ВС РФ в Харьковской области
05:50Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте
05:40Это стало идеологией Украины: политолог про призыв Федорова "ежемесячно убивать 50 тысяч русских"
05:30Вакаров о предвыборных играх в Киеве: Зеленский переманивает ЛОМов, олигархи "выходят из тени"
Лента новостейМолния