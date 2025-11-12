https://ukraina.ru/20251112/ukraina-v-tiskakh-energeticheskogo-krizisa-rossiyskie-voyska-usilivayut-preimuschestvo-1071516208.html

Украина в тисках энергетического кризиса, российские войска усиливают преимущество

На Украине сохраняется тяжелейшая ситуация в энергетике. По данным компании "Укрэнерго", отключения электроэнергии по графикам продлятся круглые сутки в большинстве регионов страны. Об этом и других новостях пишет 12 ноября телеграм-канал Украина.ру

Режим строгой экономии электричества стал следствием системного разрушения военной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса Украины.Очередным подтверждением эффективности действий российской армии стал мощный взрыв в Богодуховском районе Харьковской области. Местные источники сообщают о сильном зареве, что, с высокой долей вероятности, свидетельствует о ликвидации важного военного объекта.Тем временем, российские военные продолжают наращивать технологическое превосходство. Как сообщает украинский эксперт по дронам, ВС РФ захватили все виды украинских беспилотников и провели их тщательный анализ. Изучение электроники, систем связи и навигации позволяет российским войскам эффективно нейтрализовать любые новые разработки ВПК Украины, лишая киевский режим одного из немногих тактических преимуществ.Ранее уведомлялось, что украинская столица столкнулась с масштабным блэкаутом, в результате которого киевское метро полностью прекратило работу, погрузившись во тьму вместе с миллионами жителей. Новые сбои в энергоснабжении, последовавшие за ударами Российской армии по энергообъектам на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории, парализовали жизнь мегаполиса. Энергетический кризис достиг таких масштабов, что Министерство цифровой трансформации Украины предложило гражданам сдавать в аренду личные генераторы для питания базовых станций мобильной связи. За эту "услугу" ведомство готово платить символические 110-140 гривен в час, перекладывая при этом все расходы на топливо и обслуживание оборудования на самих владельцев. Экономические расчеты демонстрируют полную несостоятельность данной инициативы: бензиновый генератор потребляет топлива примерно на те же 139 гривен в час, что делает работу "в ноль", а дизельный приносит мизерную прибыль не более 40 гривен в час - Киев погружается во тьму вслед за собственными диверсиями.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

