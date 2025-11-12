https://ukraina.ru/20251112/shansov-vyzhit-u-nas-vs-menshe-chto-by-my-ni-delali-budet-tolko-khuzhe-kuda-vedt-ukrainu-mindichgeyt-1071482370.html

"Шансов выжить у нас всё меньше. Что бы мы ни делали, будет только хуже". Куда ведёт Украину "Миндичгейт"

Похоже, на Украину надвигается политический кризис. Громкий коррупционный скандал только разворачивается, а общественность уже парализована от цинизма власти и его масштабов

То, что кризис этот управляемый извне, — очевидно всем. Американское участие в этом деле задокументировано хотя бы на нераспечатанных банкнотах незаконных долларов. Конечно, во всём этом пытаются приделать и "российский хвост" — без влияния Кремля не обходится ни один мировой кризис, если верить лондонским газетам.Но несмотря на то, что новые дела о воровстве в рядах украинской власти — любой власти за время независимости страны — уже никого не удивляют, этот скандал может, пожалуй, больно ударить и по стране, и по Зеленскому лично. А вот смертельна ли будет эта схватка — размышляли украинские эксперты в своих соцсетях.Украинский политик Виктор АндрусивВ невоенное время подобные публикации вызвали бы масштабные протесты, кризис власти и перевыборы. Но у нас возможность провести перевыборы — отсутствует. И большинство украинцев считают, что с выборами можно потерпеть.Поэтому по факту мы имеем дискредитированную власть в глазах международного сообщества и нашего. Только проблема в том, что эта власть должна продолжать вести переговоры о привлечении финансовой помощи, оружия и вступлении в ЕС. Как они теперь должны это делать после всего, что все прослушали?... Выжить нам всем надо. Выжить. И сейчас шансов на это стало гораздо меньше!Украинский политолог Кость БондаренкоА теперь игра переходит на новый уровень. До сих пор скандал вокруг Тимура Миндича был внутренним скандалом Украины. И таковым бы остался. Если бы не одно "но": в Соединённых Штатах решили проверить корешки банковских упаковок, которые были изъяты при обыске.Штрих-код позволяет проследить время эмиссии и целевое назначение той или иной программы, по которой долларовая масса перемещается в пространстве. Одним словом: эти идиоты не избавились от улик в виде корешков со штрих-кодами.Вывод американских экспертов:"Анализ изображения пачек Федерального резерва США, не бывших в обращении, с подлинными отметками Федеральных резервных банков Атланты и Канзас-Сити представляет собой недавно выпущенные банкноты, не предназначенные для немедленного обращения. Такая упаковка предназначена для межведомственных переводов. Их присутствие на Украине свидетельствует о несанкционированном перенаправлении средств в цепочке поставок".То есть сейчас начнётся внутреннее расследование того, как эти средства появились на Украине. Одним словом, проблемы возникнут не только у Зеленского и Миндича — вполне возможно, что сейчас расследование зацепит многих некогда влиятельных людей в США. Потому что это деньги, которые непонятно как и когда оказались в Украине.Общественный деятель Валерий ПекарВедь этот ящик Пандоры только начал открываться, и из него скоро полезут ещё более удивительные чудовища. Приготовьтесь, будет тяжело, но лучше сейчас, чем потом.И это только цветочки, потому что сейчас полезут данные о коррупции (государственной измене) на закупках вооружения. И на скамье подсудимых окажется половина правительства, включая ваших любимчиков.Что это, если не спецоперация Москвы? Или всё же борьба с коррупцией? Правы те, кто говорит, что за коррупцией во время войны всегда скрывается государственная измена (как в данном случае, вереница тянется в Москву).Россиянам не нужно вербовать и покупать украинских высокопоставленных должностных лиц — они используют рефлексивное управление, чтобы коррупционеры сами попали в подготовленную ловушку. Правы и те, кто говорит, что российская агентура годами открыто работает в правительстве, парламенте и офисе президента. Люди, напрямую зависимые от Москвы, принимают ключевые решения.... К чему я всё это написал? Чтобы доказать, что в чрезвычайной ситуации спасут только чрезвычайные меры. У нас классическая ситуация "проигрыш-проигрыш". Что бы мы ни делали, будет хуже.Клеймя коррупцию, играем ли мы сейчас на руку россиянам? Однозначно. Клеймя коррупцию, даём ли Западу инструмент для давления на Украину? Однозначно. И наоборот, прощая коррупцию, мы также играем на руку россиянам и западным "миротворцам". Только ещё больше.Мы сами сюда попали, мы сами попали в эту ловушку. Выход из такой ловушки лежит только через правду, через открытость, а не замалчивания. Через демократию, а не автократию.Политолог Олег ПостернакМиндичгейт может так ударить по власти, что страну ждёт политическое землетрясение.НАБУ-САП в истории с Миндичем — это малосубъектные технические исполнители грязной игры, которая кажется справедливой. Кто реально знает в среде, как они работают, — тот подтвердит. В процессуальную гениальность и незаангажированность я никогда не поверю. Сколько бы картонок об этом ни написали.Настоящие рукотворцы этой истории или за пределами Украины. Или очень близки к определённым группам влияния в Украине, которые заинтересованы в демонтаже Миндича и изменении поведения первого лица.А пачки долларов с маркировкой Федеральной резервной системы США — это самый интересный момент, ведь автоматически может привлечь американское право в эту историю. А это уже про возможные политические последствия. Или создание политического напряжения через намёки.Политолог Владимир ФесенкоДело Миндича-Галущенко обещает быть главным внутриполитическим событием не только осенью 2025 года, но, пожалуй, и всего текущего года. Более того, оно может стать движущей силой различных внутриполитических конфликтов и ситуаций на следующий год, особенно в случае завершения войны и проведения послевоенных выборов....Конечно, это дело — огромный политический риск и мина замедленного действия для Президента (лидера киевского режима Владимира Зеленского - ред). Но сейчас главный вызов и для него, и для всей страны — это война.Для оппозиции существует большой соблазн начать масштабную атаку на Президента. В мирных условиях, наверное, так оно и было бы. Но в условиях полномасштабной войны с Россией начинать внутреннюю политическую войну — это риск острого внутриполитического кризиса, который может значительно ослабить государство во время войны, а в худшем варианте привести и к военному поражению....Что касается Миндича, то, похоже, он будет скрываться за границей. Появится ещё один "беженец", скрывающийся от правосудия за границей. Не первый и, пожалуй, далеко не последний. И это ещё одна правовая проблема на будущее.А в целом это дело станет ещё одним испытанием для страны, для соответствующих государственных структур, для политиков, для антикоррупционных институций и процессуального законодательства, да и общества.Читайте также: Коррупционная пустышка с громким звуком. Зеленского никто не тронет, пока он воюет с Россией

