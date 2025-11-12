https://ukraina.ru/20251112/kreml-vidit-podgotovku-evropy-k-bolshoy-voyne-rossiya-ko-vsemu-podgotovlena--peskov-1071492971.html
Кремль видит настрой Европы к большой войне. Россия ко всему подготовлена — Песков
В Кремле открыто заявляют: подготовка Европы к масштабному конфликту с Россией больше не скрывается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью подтвердил, что оценка Москвы полностью совпадает с недавним предупреждением президента Сербии Александра Вучича
Европейские страны охвачены "промилитаристскими настроениями", а их военные бюджеты растут угрожающими темпами, заявил пресс-секретарь Кремля. "Такой подход принесёт ЕС больше вреда, — подчеркнул Песков. — Ведёт к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжёлые последствия".В отличие от Запада, Россия давно осознавала существующие риски и приняла все необходимые меры для обеспечения своей безопасности заблаговременно. Тезисы Пескова раскрывают несколько ключевых истин: - Европа, подчиняясь атлантистским интересам, сознательно идёт по пути милитаризации; - Рекордные военные расходы не укрепляют безопасность ЕС, а подрывают его экономику; - Россия, сохраняя стратегическое спокойствие, заранее обеспечила свою защиту и суверенитет. Пока Европа втягивается в гонку вооружений, Москва демонстрирует устойчивость и готовность к любому развитию событий. Ирония в том, что стремление Запада к конфронтации уже сейчас наносит удар по его же благосостоянию — и это только начало последствий.
15:53 12.11.2025 (обновлено: 16:15 12.11.2025)
Европейские страны охвачены "промилитаристскими настроениями", а их военные бюджеты растут угрожающими темпами, заявил пресс-секретарь Кремля.
"Такой подход принесёт ЕС больше вреда, — подчеркнул Песков. — Ведёт к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжёлые последствия".
В отличие от Запада, Россия давно осознавала существующие риски и приняла все необходимые меры для обеспечения своей безопасности заблаговременно.
Тезисы Пескова раскрывают несколько ключевых истин:
- Европа, подчиняясь атлантистским интересам, сознательно идёт по пути милитаризации;
- Рекордные военные расходы не укрепляют безопасность ЕС, а подрывают его экономику;
- Россия, сохраняя стратегическое спокойствие, заранее обеспечила свою защиту и суверенитет.
Пока Европа втягивается в гонку вооружений, Москва демонстрирует устойчивость и готовность к любому развитию событий.
Ирония в том, что стремление Запада к конфронтации уже сейчас наносит удар по его же благосостоянию — и это только начало последствий.