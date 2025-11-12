https://ukraina.ru/20251112/fsb-raskryla-zachem-kiev-planiroval-ubit-mitropolita-tikhona-1071472212.html
ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона
Киевский режим пытался убить митрополита Тихона (Шевкунова), чтобы сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила 12 ноября Федеральная служба безопасности РФ
11:10 12.11.2025 (обновлено: 11:43 12.11.2025)
Киевский режим пытался убить митрополита Тихона (Шевкунова), чтобы сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила 12 ноября Федеральная служба безопасности РФ
"При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров", - добавили в службе безопасности.
Там отметили, что продолжат расследование дела о подготовке покушения на митрополита.
В феврале этого года ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram.Через тайник им передали самодельное взрывное устройство.
Преступление планировали совершить во время нахождения митрополита в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.