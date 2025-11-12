ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона - 12.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251112/fsb-raskryla-zachem-kiev-planiroval-ubit-mitropolita-tikhona-1071472212.html
ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона
ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона - 12.11.2025 Украина.ру
ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона
Киевский режим пытался убить митрополита Тихона (Шевкунова), чтобы сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила 12 ноября Федеральная служба безопасности РФ
2025-11-12T11:10
2025-11-12T11:43
новости
украина
россия
москва
фсб
украина.ру
взрыв
митрополит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061423361_0:131:2494:1534_1920x0_80_0_0_d2d6d48e41e7bc12ab250792718ca644.jpg
"При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров", - добавили в службе безопасности. Там отметили, что продолжат расследование дела о подготовке покушения на митрополита.В феврале этого года ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram.Через тайник им передали самодельное взрывное устройство.Преступление планировали совершить во время нахождения митрополита в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта.Ранее ФСБ России опубликовала видео по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251112/1071466066.html
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061423361_138:0:2357:1664_1920x0_80_0_0_74622c0e1c34a977e83fe1cd1f23ea12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, фсб, украина.ру, взрыв, митрополит
Новости, Украина, Россия, Москва, ФСБ, Украина.ру, взрыв, митрополит

ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона

11:10 12.11.2025 (обновлено: 11:43 12.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим пытался убить митрополита Тихона (Шевкунова), чтобы сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила 12 ноября Федеральная служба безопасности РФ
"При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров", - добавили в службе безопасности.
Там отметили, что продолжат расследование дела о подготовке покушения на митрополита.
В феврале этого года ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram.Через тайник им передали самодельное взрывное устройство.
ФСБ РФ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
09:07
В Москве и регионах прошли обыски по делу о покушении на митрополита Тихона - ФСБВ Москве, Псковской области и Крыму прошли обыски по делу о покушении на митрополита Тихона. Об этом 12 ноября со ссылкой на ФСБ сообщает телеграм-канал Украина.ру
Преступление планировали совершить во время нахождения митрополита в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта.
Ранее ФСБ России опубликовала видео по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваФСБУкраина.рувзрывмитрополит
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Банковая паникует, экс-министр обороны Украины срочно отъехал за кордон
12:00Европа готовится к войне с Россией. Главные новости к 12:00 12 ноября
11:45В Петербурге задержали пропагандиста терроризма
11:22Лондон пытался наладить связь с Москвой - FT
11:10ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона
10:42На Гуляйпольском направлении у ВСУ назревает катастрофа
10:28ВСУшники требуют выкуп за наёмников из ЕС и Колумбии
10:24"Заглянуть в завтра": Кличко предложил снизить возраст мобилизации на Украине
10:24Коррупционный скандал в сфере энергетики. Галущенко отстранен от должности министра юстиции Украины
10:15Военнопленные ВСУшники рассказали о безысходности сопротивления в Купянске и преступном приказе
10:00Скандальное отстранение Галущенко, провалы ВСУ, нехватка бойцов. Хроника событий на утро 12 ноября
09:53Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 ноября
09:50"Война между Европой и Россией становится все более очевидной" - президент Сербии
09:30ФСБ России опубликовала видео по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского
09:23Войска беспилотных систем созданы в Вооруженных силах России
09:07В Москве и регионах прошли обыски по делу о покушении на митрополита Тихона - ФСБ
09:02ВС РФ выбили ВСУ близ Северска и зашли в Новоподгорное
08:38ВСУ подвергли Горловку массированной атаке БПЛА
08:26Сумское направление: обстановка накаляется
08:10Кремль заметил приветствие Токаева Трампу, в Турции сообщили о крушении С-130. Главное к этому часу
Лента новостейМолния