ФСБ раскрыла, зачем Киев планировал убить митрополита Тихона

Киевский режим пытался убить митрополита Тихона (Шевкунова), чтобы сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила 12 ноября Федеральная служба безопасности РФ

2025-11-12T11:10

2025-11-12T11:10

2025-11-12T11:43

"При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров", - добавили в службе безопасности. Там отметили, что продолжат расследование дела о подготовке покушения на митрополита.В феврале этого года ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram.Через тайник им передали самодельное взрывное устройство.Преступление планировали совершить во время нахождения митрополита в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта.Ранее ФСБ России опубликовала видео по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

