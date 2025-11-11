Сбор "чёрной кассы" для "вора в законе" пресекли в ИК Черкасской области - 11.11.2025 Украина.ру
Сбор "чёрной кассы" для "вора в законе" пресекли в ИК Черкасской области
Сбор "чёрной кассы" для "вора в законе" пресекли в ИК Черкасской области
Сбор "чёрной кассы" для "вора в законе" пресекли в ИК Черкасской области
Уголовные авторитеты на Украине сталкиваются с временными трудностями и неурядицами. Об этом 11 ноября проинформировал офис украинского генпрокурора.
2025-11-11T12:37
2025-11-11T12:37
"Разоблачена схема сбора "черной кассы" для "вора в законе" в исправительной колонии Черкасской области", - заявили в Офисе генерального прокурора Украины.Там проинформировали, что в августе 2024 года заключенный, выполнявший роль "смотрящего", организовал систематический сбор средств от заключенных — в том числе от незаконного оборота наркотических средств."Часть денег через доверенное лицо выводили за пределы колонии и передавали "вору в законе". Задокументированная сумма – более 1 млн грн, - рассказали прокуроры. - Проведено 17 санкционированных обысков в Киеве, Киевской и Черкасской областях". Проводится расследование по нескольким статьям УК Украины.Устанавливаются другие каналы финансирования криминальной иерархии.Тем временем в Киеве разгорается коррупционный скандал с фигурантами из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Сбор "чёрной кассы" для "вора в законе" пресекли в ИК Черкасской области

12:37 11.11.2025
 
Уголовные авторитеты на Украине сталкиваются с временными трудностями и неурядицами. Об этом 11 ноября проинформировал офис украинского генпрокурора.
"Разоблачена схема сбора "черной кассы" для "вора в законе" в исправительной колонии Черкасской области", - заявили в Офисе генерального прокурора Украины.
Там проинформировали, что в августе 2024 года заключенный, выполнявший роль "смотрящего", организовал систематический сбор средств от заключенных — в том числе от незаконного оборота наркотических средств.
"Часть денег через доверенное лицо выводили за пределы колонии и передавали "вору в законе". Задокументированная сумма – более 1 млн грн, - рассказали прокуроры. - Проведено 17 санкционированных обысков в Киеве, Киевской и Черкасской областях".
Проводится расследование по нескольким статьям УК Украины.Устанавливаются другие каналы финансирования криминальной иерархии.
Тем временем в Киеве разгорается коррупционный скандал с фигурантами из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
