Сбор "чёрной кассы" для "вора в законе" пресекли в ИК Черкасской области

Уголовные авторитеты на Украине сталкиваются с временными трудностями и неурядицами. Об этом 11 ноября проинформировал офис украинского генпрокурора.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071425623_0:241:553:552_1920x0_80_0_0_e3e9fa95d75caea77050623a426d58fb.jpg

"Разоблачена схема сбора "черной кассы" для "вора в законе" в исправительной колонии Черкасской области", - заявили в Офисе генерального прокурора Украины.Там проинформировали, что в августе 2024 года заключенный, выполнявший роль "смотрящего", организовал систематический сбор средств от заключенных — в том числе от незаконного оборота наркотических средств."Часть денег через доверенное лицо выводили за пределы колонии и передавали "вору в законе". Задокументированная сумма – более 1 млн грн, - рассказали прокуроры. - Проведено 17 санкционированных обысков в Киеве, Киевской и Черкасской областях". Проводится расследование по нескольким статьям УК Украины.Устанавливаются другие каналы финансирования криминальной иерархии.Тем временем в Киеве разгорается коррупционный скандал с фигурантами из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

