Премьер-министр Словакии оценил продолжительность войны на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предоставление кредита киевскому режиму за счёт замороженных активов РФ затянет конфликт на Украине ещё как минимум на два года. Об этом сообщает The European Conservative

2025-11-11T03:11

2025-11-11T03:11

2025-11-11T03:13

новости

украина.ру

роберт фицо

словакия

украина

ес

россия

сергей лавров

замороженные активы

война на украине

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071178583_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_07faa0a041ea420642b60ea2eedf6c29.jpg

"Хотим ли мы закончить войну или разжигаем ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что же это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года", — сказал премьер-министр Словакии.По его словам, Братислава "не будет принимать участие ни в какой юридической или финансовой программе", направленной на использование замороженных российских активов для финансирования украинских военных расходов.9 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки конфискации замороженных российских активов являются незаконными и получат адекватный ответ.После начала СВО США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear.МИД России неоднократно называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

словакия

украина

россия

сша

2025

Новости

