Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков

Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру проанализировал заявления мировых лидеров о потенциальных... Украина.ру, 11.11.2025

Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру проанализировал заявления мировых лидеров о потенциальных испытаниях ядерного оружия, а также оценил эффективность ударов ВС России по энергетическим объектам и подвижным составам Украины: 00:32 – О проведении ядерных испытаний в России; 03:17 – Сработает ли память при испытании оружия сдерживания? 05:03 – О размещении ядерного оружия Франции в Польше; 06:18 – Какой должна быть реакция Запада после испытаний? 09:09 – О ядерном нацеливании Москвы и эффективности войны действующими методами; 15:35 – Об ударах по энергетике и подвижным составам Украины; 18:51 – О политическом ущербе от разгрома ВСУ в Покровске (Красноармейске). ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff

