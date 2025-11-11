Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков - 11.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251111/kak-yadernyy-vzryv-na-novoy-zemle-mozhet-ostanovit-beskonechnyy-uzhas-na-ukraine--kochetkov-1071436428.html
Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков
Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков - 11.11.2025 Украина.ру
Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков
Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру проанализировал заявления мировых лидеров о потенциальных... Украина.ру, 11.11.2025
2025-11-11T16:00
2025-11-11T16:01
видео
украина
россия
франция
алексей кочетков
координационный совет
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071436287_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d1eedfb1a2753c25347e7216719704e.png
Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру проанализировал заявления мировых лидеров о потенциальных испытаниях ядерного оружия, а также оценил эффективность ударов ВС России по энергетическим объектам и подвижным составам Украины: 00:32 – О проведении ядерных испытаний в России; 03:17 – Сработает ли память при испытании оружия сдерживания? 05:03 – О размещении ядерного оружия Франции в Польше; 06:18 – Какой должна быть реакция Запада после испытаний? 09:09 – О ядерном нацеливании Москвы и эффективности войны действующими методами; 15:35 – Об ударах по энергетике и подвижным составам Украины; 18:51 – О политическом ущербе от разгрома ВСУ в Покровске (Красноармейске). ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff
украина
россия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071436287_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_989a0582cf9daaae7270c234e90c60b8.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, франция, алексей кочетков, координационный совет, украина.ру, вооруженные силы украины, видео
Видео, Украина, Россия, Франция, Алексей Кочетков, Координационный совет, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков

16:00 11.11.2025 (обновлено: 16:01 11.11.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру проанализировал заявления мировых лидеров о потенциальных испытаниях ядерного оружия, а также оценил эффективность ударов ВС России по энергетическим объектам и подвижным составам Украины:
00:32 – О проведении ядерных испытаний в России;
03:17 – Сработает ли память при испытании оружия сдерживания?
05:03 – О размещении ядерного оружия Франции в Польше;
06:18 – Какой должна быть реакция Запада после испытаний?
09:09 – О ядерном нацеливании Москвы и эффективности войны действующими методами;
15:35 – Об ударах по энергетике и подвижным составам Украины;
18:51 – О политическом ущербе от разгрома ВСУ в Покровске (Красноармейске).
ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияФранцияАлексей КочетковКоординационный советУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Москва концентрирует войска и новые беспилотники вокруг Покровска – Foreign Affairs
17:07Крах системы призыва: сотрудники ТЦК сводят счеты с жизнью на фоне провала мобилизации на Украине
17:03Зарплата украинских учителей не вырастет — глава комитета ВРУ
16:40В Грузии потерпел крушение тяжелый военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции: видео
16:36Российские войска сжимают кольцо вокруг Северска: ВСУ теряют ключевые позиции
16:27Зеленский своими действиями показывает, что он нацист - Лавров
16:18Ксенофобия как норма: на Западной Украине призывают к травле мигрантов
16:10ВСУ признаёт отход с позиций возле пяти населенных пунктов на Запорожском направлении
16:02Удары дронов по Рени в Одесской области пришлись на энергетические и транспортные объекты
16:00Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков
15:59Марко Войнович: от Далмации до Новороссии через Балтику и Каспий
15:56"Дом разбомбили укропы": Доксон о бабушке, которая шла в больницу пешком 30 километров
15:56США добиваются исключения из резолюции ООН формулировок о "территориальной целостности" Украины
15:48Коррупционная пустышка с громким звуком. Зеленского никто не тронет, пока он воюет с Россией
15:46Миндич официально объявлен подозреваемым по делу о коррупции и объявлен в розыск
15:42Зеленский дает понять, что Херсону недолго осталось
15:09Спецзадание для Брнабич. Что на самом деле стоит за визитом председателя парламента Сербии на Украину
15:02"Командир взвода приказывал расстреливать мирных женщин" - пленные из 116 омбр ВСУ
14:55Успехи ВС РФ на Константиновском направлении
14:40Украина на грани развала фронта: Красноармейск могут сдать из-за катастрофической нехватки солдат
Лента новостейМолния