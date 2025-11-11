https://ukraina.ru/20251111/kak-yadernyy-vzryv-na-novoy-zemle-mozhet-ostanovit-beskonechnyy-uzhas-na-ukraine--kochetkov-1071436428.html
Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков
Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков - 11.11.2025 Украина.ру
Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков
Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру проанализировал заявления мировых лидеров о потенциальных... Украина.ру, 11.11.2025
2025-11-11T16:00
2025-11-11T16:00
2025-11-11T16:01
Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру проанализировал заявления мировых лидеров о потенциальных испытаниях ядерного оружия, а также оценил эффективность ударов ВС России по энергетическим объектам и подвижным составам Украины: 00:32 – О проведении ядерных испытаний в России; 03:17 – Сработает ли память при испытании оружия сдерживания? 05:03 – О размещении ядерного оружия Франции в Польше; 06:18 – Какой должна быть реакция Запада после испытаний? 09:09 – О ядерном нацеливании Москвы и эффективности войны действующими методами; 15:35 – Об ударах по энергетике и подвижным составам Украины; 18:51 – О политическом ущербе от разгрома ВСУ в Покровске (Красноармейске). ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff
Как ядерный взрыв на Новой Земле может остановить бесконечный ужас на Украине — Кочетков
16:00 11.11.2025 (обновлено: 16:01 11.11.2025)
Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру проанализировал заявления мировых лидеров о потенциальных испытаниях ядерного оружия, а также оценил эффективность ударов ВС России по энергетическим объектам и подвижным составам Украины:
00:32 – О проведении ядерных испытаний в России;
03:17 – Сработает ли память при испытании оружия сдерживания?
05:03 – О размещении ядерного оружия Франции в Польше;
06:18 – Какой должна быть реакция Запада после испытаний?
09:09 – О ядерном нацеливании Москвы и эффективности войны действующими методами;
15:35 – Об ударах по энергетике и подвижным составам Украины;
18:51 – О политическом ущербе от разгрома ВСУ в Покровске (Красноармейске).