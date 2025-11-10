https://ukraina.ru/20251110/strannaya-igra-trampa-dmitriy-babich-obyasnil-komu-vygoden-razval-dogovora-o-yadernykh-ispytaniyakh-1071339088.html

"Странная игра Трампа": Дмитрий Бабич объяснил, кому выгоден развал договора о ядерных испытаниях

Заявления Дональда Трампа о ядерных испытаниях могут быть частью сложной политической игры, конечной целью которой является укрепление позиций США и перенос внимания мира с украинского конфликта на ядерную угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич

Заявления американской стороны о ядерных испытаниях могут иметь скрытые цели, считает эксперт. "Все выглядит довольно странно. Возможно, что это скрытая игра Трампа, потому что развал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) развязал бы руки прежде всего Китаю", — отметил Бабич.Он обратил внимание на диспропорцию в арсеналах. "За весь ядерный век американцы провели 1054 ядерных испытания, а Китай всего 50. Теперь Китай получает и техническое, и моральное право проводить такие испытания, тем более что у США, да и у России, ядерного оружия в десятки раз больше, чем у Пекина", — констатировал эксперт.По его словам, Китаю необходимо ядерное оружие для противовеса потенциалу США. "А Китаю ядерное оружие необходимо, что был хоть какой-то противовес американскому ядерному потенциалу", — подчеркнул Бабич.При этом Россия демонстрирует сдержанность, не делая резких заявлений в адрес лично Трампа, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.

