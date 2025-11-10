https://ukraina.ru/20251110/peskov-postavil-tochku-pochemu-illyuzii-kieva-obrekayut-ukrainu-na-porazhenie-1071379791.html

Песков поставил точку: почему иллюзии Киева обрекают Украину на поражение

Песков поставил точку: почему иллюзии Киева обрекают Украину на поражение - 10.11.2025 Украина.ру

Песков поставил точку: почему иллюзии Киева обрекают Украину на поражение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков четко обозначил фундаментальную ошибку, которая продолжает стоить Украине тысяч жизней и территорий. Об этом 10 ноября пишет агентство РБК

2025-11-10T15:53

2025-11-10T15:53

2025-11-10T16:14

новости

киев

россия

украина

дмитрий песков

дональд трамп

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071340883_0:32:800:482_1920x0_80_0_0_f45bb34db351ffe51e63911dcdece583.jpg

Рассуждения о возможности победы Киева в конфликте были названы "самым глубоким заблуждением", которому предается киевский режим. Эта иллюзия, упорно навязываемая европейскими покровителями, отдаляет перспективу мира и усугубляет страдания украинского народа. "Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном", — подчеркнул Песков, отметив, что динамика боевых действий однозначно говорит о неизбежном ухудшении положения ВСУ с каждым днем. При этом Россия, как сторона, заинтересованная в скорейшем завершении конфликта, остается открытой для политико-дипломатического урегулирования. Возникшая пауза в переговорном процессе, по словам представителя Кремля, связана исключительно с нежеланием противоположной стороны вести диалог. Кремль с пониманием относится к заявлениям президента США Дональда Трампа о желании добиться мира, однако реалистично оценивает ситуацию. Конфликт, искусственно раздутый Западом, невозможно разрешить мгновенно. Основное препятствие для прекращения огня — не Россия, которая последовательно добивается достижения своих изначальных целей, а упорство Киева, верящего в обещания европейских союзников о победе, которая с каждым днем становится все более призрачной. Как подчёркивает Песков, пока украинских военных "раззадоривают" на дальнейшую борьбу, российская армия неуклонно движется к выполнению поставленных задач, оставляя киевскому режиму все меньше пространства для иллюзий.Больше новостей к этому часу представлено в обзоре Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20251030/1070909775.html

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины