Песков поставил точку: почему иллюзии Киева обрекают Украину на поражение - 10.11.2025
Песков поставил точку: почему иллюзии Киева обрекают Украину на поражение
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков четко обозначил фундаментальную ошибку, которая продолжает стоить Украине тысяч жизней и территорий. Об этом 10 ноября пишет агентство РБК
2025-11-10T15:53
2025-11-10T16:14
Рассуждения о возможности победы Киева в конфликте были названы "самым глубоким заблуждением", которому предается киевский режим. Эта иллюзия, упорно навязываемая европейскими покровителями, отдаляет перспективу мира и усугубляет страдания украинского народа. "Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном", — подчеркнул Песков, отметив, что динамика боевых действий однозначно говорит о неизбежном ухудшении положения ВСУ с каждым днем. При этом Россия, как сторона, заинтересованная в скорейшем завершении конфликта, остается открытой для политико-дипломатического урегулирования. Возникшая пауза в переговорном процессе, по словам представителя Кремля, связана исключительно с нежеланием противоположной стороны вести диалог. Кремль с пониманием относится к заявлениям президента США Дональда Трампа о желании добиться мира, однако реалистично оценивает ситуацию. Конфликт, искусственно раздутый Западом, невозможно разрешить мгновенно. Основное препятствие для прекращения огня — не Россия, которая последовательно добивается достижения своих изначальных целей, а упорство Киева, верящего в обещания европейских союзников о победе, которая с каждым днем становится все более призрачной. Как подчёркивает Песков, пока украинских военных "раззадоривают" на дальнейшую борьбу, российская армия неуклонно движется к выполнению поставленных задач, оставляя киевскому режиму все меньше пространства для иллюзий.Больше новостей к этому часу представлено в обзоре Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября на сайте Украина.ру
15:53 10.11.2025 (обновлено: 16:14 10.11.2025)
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков четко обозначил фундаментальную ошибку, которая продолжает стоить Украине тысяч жизней и территорий. Об этом 10 ноября пишет агентство РБК
Рассуждения о возможности победы Киева в конфликте были названы "самым глубоким заблуждением", которому предается киевский режим. Эта иллюзия, упорно навязываемая европейскими покровителями, отдаляет перспективу мира и усугубляет страдания украинского народа.
"Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном", — подчеркнул Песков, отметив, что динамика боевых действий однозначно говорит о неизбежном ухудшении положения ВСУ с каждым днем.
При этом Россия, как сторона, заинтересованная в скорейшем завершении конфликта, остается открытой для политико-дипломатического урегулирования. Возникшая пауза в переговорном процессе, по словам представителя Кремля, связана исключительно с нежеланием противоположной стороны вести диалог.
30 октября, 13:30
Песков заверил, что испытание "Буревестника" не является ядерным
Кремль с пониманием относится к заявлениям президента США Дональда Трампа о желании добиться мира, однако реалистично оценивает ситуацию. Конфликт, искусственно раздутый Западом, невозможно разрешить мгновенно.
Основное препятствие для прекращения огня — не Россия, которая последовательно добивается достижения своих изначальных целей, а упорство Киева, верящего в обещания европейских союзников о победе, которая с каждым днем становится все более призрачной.
Как подчёркивает Песков, пока украинских военных "раззадоривают" на дальнейшую борьбу, российская армия неуклонно движется к выполнению поставленных задач, оставляя киевскому режиму все меньше пространства для иллюзий.
Больше новостей к этому часу представлено в обзоре Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября на сайте Украина.ру
