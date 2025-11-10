https://ukraina.ru/20251110/peskov-postavil-tochku-pochemu-illyuzii-kieva-obrekayut-ukrainu-na-porazhenie-1071379791.html
Песков поставил точку: почему иллюзии Киева обрекают Украину на поражение
15:53 10.11.2025 (обновлено: 16:14 10.11.2025)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков четко обозначил фундаментальную ошибку, которая продолжает стоить Украине тысяч жизней и территорий. Об этом 10 ноября пишет агентство РБК
Рассуждения о возможности победы Киева в конфликте были названы "самым глубоким заблуждением", которому предается киевский режим. Эта иллюзия, упорно навязываемая европейскими покровителями, отдаляет перспективу мира и усугубляет страдания украинского народа.
"Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном", — подчеркнул Песков, отметив, что динамика боевых действий однозначно говорит о неизбежном ухудшении положения ВСУ с каждым днем.
При этом Россия, как сторона, заинтересованная в скорейшем завершении конфликта, остается открытой для политико-дипломатического урегулирования. Возникшая пауза в переговорном процессе, по словам представителя Кремля, связана исключительно с нежеланием противоположной стороны вести диалог.
Кремль с пониманием относится к заявлениям президента США Дональда Трампа о желании добиться мира, однако реалистично оценивает ситуацию. Конфликт, искусственно раздутый Западом, невозможно разрешить мгновенно.
Основное препятствие для прекращения огня — не Россия, которая последовательно добивается достижения своих изначальных целей, а упорство Киева, верящего в обещания европейских союзников о победе, которая с каждым днем становится все более призрачной.
Как подчёркивает Песков, пока украинских военных "раззадоривают" на дальнейшую борьбу, российская армия неуклонно движется к выполнению поставленных задач, оставляя киевскому режиму все меньше пространства для иллюзий.