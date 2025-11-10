"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского - 10.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251110/nikakoy-nadezhdy-v-ssha-raskritikovali-lozh-zelenskogo-1071350947.html
"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского
"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского - 10.11.2025 Украина.ру
"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского
Владимир Зеленский лжёт о ситуации в зоне СВО. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
2025-11-10T10:13
2025-11-10T10:25
новости
сша
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
пол дэвис (баскетболист)
вооруженные силы украины
украина
запорожье
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071352893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cfa31d5b6ac32d7ff390e518fe01c48.jpg
По мнению Дэвиса, подразделения украинской армии оказались в окружении на территории агломерации Покровск-Мирноград. "Никакой надежды выбраться нет", - констатировал отставной американский военный, описывая положение ВСУ.Украинские солдаты несут неоправданные потери, заявил Дэвис, уточняя, что "у них просто нет сил, чтобы заткнуть дыры, поэтому русские продолжают наступать, а украинцы продолжат гибнуть".Девис отметил, что украинское командование упустило шанс вызволить своих солдат из окружения и они вынуждены сражаться без пополнения боеприпасов и подкреплений "до тех пор, пока не умрут" или не сдадутся в плен. Также плохая ситуация для ВСУ сложилась в Запорожье "и, фактически, по всей линии фронта", добавил американский отставник.В это же время, заметил он, Зеленский раздаёт интервью, через которые дезинформирует общественность. Дэвис назвал такое поведение украинского политика "безнравственным не только потому что это провальная политика, но и потому, что Зеленский забыл, где находится". "Я имею в виду, он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть", — уточнил Дэвис.По мнению подполковника, Зеленский не только дезинформирует общественность, но и прибегает к дешёвым постановкам - как это было во время интервью Guardian в Мариинском дворце."Ему важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк", — отметил Дэвис.Зеленскому следует искать мира в ситуации, когда украинские мужчины гибнут, когда города рушатся, а вместо этого на Западе выпрашиваются новые пакеты военной помощи и антироссийские санкции, которые не работают, заявил отставной подполковник. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
киев
украина
запорожье
купянск
купянское направление
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071352893_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_f130405ca0929d0fe2c3a736c5c6ad07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, пол дэвис (баскетболист), вооруженные силы украины, украина, запорожье, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, разгром всу, окружение всу, купянск, купянское направление, покровск/красноармейск
Новости, США, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Пол Дэвис (баскетболист), Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожье, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, завершение СВО, когда закончится СВО: прогнозы, разгром ВСУ, окружение ВСУ, Купянск, Купянское направление, Покровск/Красноармейск

"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского

10:13 10.11.2025 (обновлено: 10:25 10.11.2025)
 
© Фото : скриншот видео George Galloway / YouTube
- РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : скриншот видео George Galloway / YouTube
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский лжёт о ситуации в зоне СВО. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
По мнению Дэвиса, подразделения украинской армии оказались в окружении на территории агломерации Покровск-Мирноград.
"Никакой надежды выбраться нет", - констатировал отставной американский военный, описывая положение ВСУ.
Украинские солдаты несут неоправданные потери, заявил Дэвис, уточняя, что "у них просто нет сил, чтобы заткнуть дыры, поэтому русские продолжают наступать, а украинцы продолжат гибнуть".
Девис отметил, что украинское командование упустило шанс вызволить своих солдат из окружения и они вынуждены сражаться без пополнения боеприпасов и подкреплений "до тех пор, пока не умрут" или не сдадутся в плен. Также плохая ситуация для ВСУ сложилась в Запорожье "и, фактически, по всей линии фронта", добавил американский отставник.
В это же время, заметил он, Зеленский раздаёт интервью, через которые дезинформирует общественность. Дэвис назвал такое поведение украинского политика "безнравственным не только потому что это провальная политика, но и потому, что Зеленский забыл, где находится".
"Я имею в виду, он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть", — уточнил Дэвис.
По мнению подполковника, Зеленский не только дезинформирует общественность, но и прибегает к дешёвым постановкам - как это было во время интервью Guardian в Мариинском дворце.
"Ему важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк", — отметил Дэвис.
Зеленскому следует искать мира в ситуации, когда украинские мужчины гибнут, когда города рушатся, а вместо этого на Западе выпрашиваются новые пакеты военной помощи и антироссийские санкции, которые не работают, заявил отставной подполковник.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКиевВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийПол Дэвис (баскетболист)Вооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожьеУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОзавершение СВОкогда закончится СВО: прогнозыразгром ВСУокружение ВСУКупянскКупянское направлениеПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Залужный высказался о капитуляции Киева
10:58"Это еще не все": НАБУ утром обыскало министра юстиции Украины
10:55ВС РФ продвигаются на Лиманском направлении
10:43НАБУ обыскала "кошелёк Зеленского", Польша снижает лояльность к украинцам. Главное к этому часу
10:31В районе Туапсе уничтожили вражеские безэкипажные катера
10:19Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября
10:18Трактородром, инсулиновые помпы и другие новости из новых регионов России
10:13"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского
10:00Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября
09:28ВС РФ полностью освободили территорию комбината в Купянске
09:20Зеленский препятствует миру - украинский парламентарий
09:09Из-за аварии на двух ТЭС: свет на Украине будут отключать до 12 часов в сутки
08:48ВС РФ заблокировали ВСУ в ДНР, золото дорожает. Главное к этому часу
08:32Армия России прорвалась в Ровнополье, Новое и Новоуспеновское
08:25Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД
07:42ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
07:20Сенат США одобрил законопроекты для завершения шатдауна
06:45Мосты и переправы на войне. Ключевой элемент маневренности войск, логистики и эвакуации в зоне СВО
06:30Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно
06:15За что Зеленскому будет расплата и почему заговорили об эвакуации Киева? Эксперты о ситуации на Украине
Лента новостейМолния