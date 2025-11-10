https://ukraina.ru/20251110/nikakoy-nadezhdy-v-ssha-raskritikovali-lozh-zelenskogo-1071350947.html

"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского

"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского - 10.11.2025

"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского

Владимир Зеленский лжёт о ситуации в зоне СВО. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис

2025-11-10T10:13

2025-11-10T10:13

2025-11-10T10:25

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071352893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cfa31d5b6ac32d7ff390e518fe01c48.jpg

По мнению Дэвиса, подразделения украинской армии оказались в окружении на территории агломерации Покровск-Мирноград. "Никакой надежды выбраться нет", - констатировал отставной американский военный, описывая положение ВСУ.Украинские солдаты несут неоправданные потери, заявил Дэвис, уточняя, что "у них просто нет сил, чтобы заткнуть дыры, поэтому русские продолжают наступать, а украинцы продолжат гибнуть".Девис отметил, что украинское командование упустило шанс вызволить своих солдат из окружения и они вынуждены сражаться без пополнения боеприпасов и подкреплений "до тех пор, пока не умрут" или не сдадутся в плен. Также плохая ситуация для ВСУ сложилась в Запорожье "и, фактически, по всей линии фронта", добавил американский отставник.В это же время, заметил он, Зеленский раздаёт интервью, через которые дезинформирует общественность. Дэвис назвал такое поведение украинского политика "безнравственным не только потому что это провальная политика, но и потому, что Зеленский забыл, где находится". "Я имею в виду, он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть", — уточнил Дэвис.По мнению подполковника, Зеленский не только дезинформирует общественность, но и прибегает к дешёвым постановкам - как это было во время интервью Guardian в Мариинском дворце."Ему важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк", — отметил Дэвис.Зеленскому следует искать мира в ситуации, когда украинские мужчины гибнут, когда города рушатся, а вместо этого на Западе выпрашиваются новые пакеты военной помощи и антироссийские санкции, которые не работают, заявил отставной подполковник. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

