Хотели разрушить связи РФ и Германии. ФРГ выдала ордер на арест по делу о "Северных потоках"
Германия выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов по делу о взрывах на "Северных потоках", 10 ноября сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники
2025-11-10T12:22
2025-11-10T12:58
Отмечается, что расследование вела команда детективов, собиравшихся в штаб-квартире федеральной полиции Германии в Потсдаме (недалеко от Берлина).По словам источников, целью устроивших подрыв трубопроводов было сокращение доходов России от продажи нефти и разрыв ее экономических связей с Германией.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили летом 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заверяли, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в то же время указывал, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".Подробнее о диверсии - в материале Будапешт и Варшава обменялись обвинениями из-за дела о диверсии на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
Хотели разрушить связи РФ и Германии. ФРГ выдала ордер на арест по делу о "Северных потоках"

12:22 10.11.2025 (обновлено: 12:58 10.11.2025)
 
Германия выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов по делу о взрывах на "Северных потоках", 10 ноября сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники
Отмечается, что расследование вела команда детективов, собиравшихся в штаб-квартире федеральной полиции Германии в Потсдаме (недалеко от Берлина).
"Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трёх военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырёх ветеранов-глубоководников", - говорится в материале.
По словам источников, целью устроивших подрыв трубопроводов было сокращение доходов России от продажи нефти и разрыв ее экономических связей с Германией.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили летом 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заверяли, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в то же время указывал, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Подробнее о диверсии - в материале Будапешт и Варшава обменялись обвинениями из-за дела о диверсии на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
