https://ukraina.ru/20251110/khoteli-razrushit-svyazi-rf-i-germanii-frg-vydala-order-na-arest-po-delu-o-severnykh-potokakh-1071364363.html

Хотели разрушить связи РФ и Германии. ФРГ выдала ордер на арест по делу о "Северных потоках"

Хотели разрушить связи РФ и Германии. ФРГ выдала ордер на арест по делу о "Северных потоках" - 10.11.2025 Украина.ру

Хотели разрушить связи РФ и Германии. ФРГ выдала ордер на арест по делу о "Северных потоках"

Германия выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов по делу о взрывах на "Северных потоках", 10 ноября сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники

2025-11-10T12:22

2025-11-10T12:22

2025-11-10T12:58

новости

россия

германия

сша

джо байден

василий небензя

генпрокуратура

пентагон

оон

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg

Отмечается, что расследование вела команда детективов, собиравшихся в штаб-квартире федеральной полиции Германии в Потсдаме (недалеко от Берлина).По словам источников, целью устроивших подрыв трубопроводов было сокращение доходов России от продажи нефти и разрыв ее экономических связей с Германией.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили летом 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заверяли, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в то же время указывал, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".Подробнее о диверсии - в материале Будапешт и Варшава обменялись обвинениями из-за дела о диверсии на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.

россия

германия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, сша, джо байден, василий небензя, генпрокуратура, пентагон, оон, северный поток, северный поток-2