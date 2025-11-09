https://ukraina.ru/20251109/zvonok-zelenskogo-iz-bunkera-otnosheniya-rossii-i-ssha-khroniki-sobytiy-na-utro-9-noyabrya-1071320287.html

Звонок Зеленского из бункера, отношения России и США. Хроники событий на утро 9 ноября

Звонок Зеленского из бункера, отношения России и США. Хроники событий на утро 9 ноября - 09.11.2025 Украина.ру

Звонок Зеленского из бункера, отношения России и США. Хроники событий на утро 9 ноября

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что просил Владимир Зеленский, когда звонил в феврале 2022 года из своего бункера. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о динамике российско-американских отношений

2025-11-09T10:25

2025-11-09T10:25

2025-11-09T10:32

эксклюзив

хроники

сергей лавров

рютте

нато

the times

совбез

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070334940_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_1a76b025e294cbe82ab791047af3da80.jpg.webp

Владимир Зеленский в феврале 2022 года звонил из бункера в Киеве с просьбой создать над Украиной бесполетную зону, однако получил отказ, рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Times."Он (Зеленский. — Ред.) позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: "Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство"", — вспомнил Столтенберг.По его словам, Зеленский пытался апеллировать к опыту закрытия воздушного пространства в небе над Боснией и Герцеговиной силами НАТО во время конфликта в Югославии.Столтенберг признал, что отказал Зеленскому."Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что, если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины , первым делом нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО. А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, нам придется его сбить, и тогда мы окажемся в ситуации настоящей войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не намерены", — процитировал Столтенберг свой ответ Зеленскому.В сентябре зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что создание бесполётной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские БПЛА "будут означать только одно – войну НАТО с Россией".Тем временем нынешнее руководство НАТО Марк Рютте уже заявил о том, что Альянс в будущем намерен сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. Об этом Рютте заявил в интервью газете Welt am Sonntag."Важно, чтобы мы больше говорили с нашими обществами о ядерном сдерживании, чтобы они понимали, как оно способствует нашей общей безопасности", — указал Рютте.По мнению генсека альянса, Россия якобы использует "опасную и безрассудную ядерную риторику". И в этой связи жители Запада "должны знать, что нет причин для паники, потому что НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом, который служит сохранению мира".На заявление Рютте уже отреагировали в России."В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем. Он уже перебрался в класс "небожителей". После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев. Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними", — отметил сенатор Алексей Пушков.Недовольны Рютте и на Западе. Так, член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине во избежание ядерной войны."Рютте должен прекратить отправлять оружие на Украину, если он действительно обеспокоен ядерной войной. НАТО должна прекратить расширение на Украину, если мы не хотим оказаться в ядерной войне", - написал политик в соцсети Х.Он также указал на то, что Рютте, несмотря на свою якобы обеспокоенность ядерной риторикой, "забыл сделать выговор" главе Минобороны Бельгии Тео Франкену за его угрозы "стереть Москву с лица земли".Отношения России и СШАУтром 9 ноября появились РИА Новости опубликовало отрывки из интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что в настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям.Министр отметил, что Россия считает важным в рамках диалога с США по так называемым двусторонним раздражителям не ограничиваться только вопросами работы посольств, но и заниматься такими проблемами, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности."Пока ждём. Американской стороне переданы наши предложения и по дипнедвижимости и по авиасообщению. Сейчас идут рабочие контакты насчет возможности продолжения диалога", — отметил Лавров.Он также сообщил, что пока в отношениях хватает раздражителей."Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с её стороны возобновить диалог. Он идёт, но не так быстро, как хотелось бы", — отметил Лавров.Он напомнил, что весной прошли два раунда консультаций, в ходе которых был достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств."Со своей стороны, в рамках этого диалога считаем важным не ограничиваться только проблемами дипмиссий. Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас (экс-президентом США) Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Дональда Трампа", — заявил министр.Также Лавров прокомментировал и украинскую проблематику."…Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин", — заявил Лавров агентству.Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт."Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией", — отметил Лавров.При этом он ответил на вопрос агентства, сообщала ли администрация США о своей готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана по Украине"По понятным причинам мы не раскрываем все детали обсуждений с американской стороной по украинскому вопросу, хотя, когда в СМИ вбрасывают откровенные фейки, мы естественно делаем соответствующие комментарии", — отметил Лавров.Коснулся он и вопросов конфискации замороженных активов РФ. По его словам, это не спасет Украину, она не сможет вернуть никакие долги."Конфискация наших ЗВР (золотовалютных резервов - Ред.) не спасет киевских протеже "единой Европы"... Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится", — заявил министр.Не все в Евросоюзе, видя это, готовы слепо идти на шаги, чреватые серьезными репутационными рисками для еврозоны как территории экономической деятельности, подытожил он.О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева "Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины".

https://ukraina.ru/20251108/tikho-vyyti-iz-pod-sanktsiy-tes-ostanovleny-generatsiya-otsutstvuet-itogi-8-noyabrya-1071312177.html

https://ukraina.ru/20251108/usloviya-vorovstva-u-rossii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-8-noyabrya-1071299290.html

https://ukraina.ru/20251108/voyna-zakonchitsya-ne-v-stol-otdalnnom-buduschem-khroniki-sobytiy-na-utro-8-noyabrya-1071296418.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, сергей лавров, рютте, нато, the times, совбез, сша, украина, россия