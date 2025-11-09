https://ukraina.ru/20251109/nasha-triada-nagotove-litovkin-o-voyne-rossii-s-nato-i-vyzhidanii-yadernogo-shaga-ot-ssha-1071332338.html
Наша триада наготове! Литовкин о войне России с НАТО и выжидании ядерного шага от США
Наша триада наготове! Литовкин о войне России с НАТО и выжидании ядерного шага от США
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, в каком положении находятся боевики ВСУ, окружённые в Покровске, Купянске и Волчанске и почему украинские власти не пускают иностранных журналистов в зону окружения: 00:23 - Ситуация с окружёнными боевиками ВСУ; 01:46 - Иностранные СМИ в зоне окружения ВСУ; 04:56 - Интервью пленных и донесение правды; 06:04 - Провокации и расправа над украинскими журналистами; 07:04 - Вероятность возобновления ядерных испытаний; 11:55 - Реакция американцев на ядерные испытания; 14:09 - НАТО и долгосрочная конфронтация с Россией.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, в каком положении находятся боевики ВСУ, окружённые в Покровске, Купянске и Волчанске и почему украинские власти не пускают иностранных журналистов в зону окружения:
00:23 - Ситуация с окружёнными боевиками ВСУ;
01:46 - Иностранные СМИ в зоне окружения ВСУ;
04:56 - Интервью пленных и донесение правды;
06:04 - Провокации и расправа над украинскими журналистами;
07:04 - Вероятность возобновления ядерных испытаний;
11:55 - Реакция американцев на ядерные испытания;
14:09 - НАТО и долгосрочная конфронтация с Россией.
