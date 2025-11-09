https://ukraina.ru/20251109/nasha-triada-nagotove-litovkin-o-voyne-rossii-s-nato-i-vyzhidanii-yadernogo-shaga-ot-ssha-1071332338.html

Наша триада наготове! Литовкин о войне России с НАТО и выжидании ядерного шага от США

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, в каком положении находятся боевики ВСУ, окружённые в Покровске,... 09.11.2025

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, в каком положении находятся боевики ВСУ, окружённые в Покровске, Купянске и Волчанске и почему украинские власти не пускают иностранных журналистов в зону окружения: 00:23 - Ситуация с окружёнными боевиками ВСУ; 01:46 - Иностранные СМИ в зоне окружения ВСУ; 04:56 - Интервью пленных и донесение правды; 06:04 - Провокации и расправа над украинскими журналистами; 07:04 - Вероятность возобновления ядерных испытаний; 11:55 - Реакция американцев на ядерные испытания; 14:09 - НАТО и долгосрочная конфронтация с Россией.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

