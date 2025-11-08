https://ukraina.ru/20251108/zagadka-lenina-stoyakin-o-tom-pochemu-serial-o-revolyutsii-1917-goda-ne-otvechaet-na-glavnyy-vopros-1071309788.html
Загадка Ленина: Стоякин о том, почему сериал о революции 1917 года не отвечает на главный вопрос
Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал, почему современное кино не показывает революцию достоверно, и сформулировал ключевой вопрос о... 08.11.2025
Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал, почему современное кино не показывает революцию достоверно, и сформулировал ключевой вопрос о событиях 1917 года, на который, кажется, невозможно найти ответ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
