https://ukraina.ru/20251108/sidet-v-kholodnoy-kvartire-bez-sveta--eto-privedet-v-chuvstvo-dazhe-otpetogo-natsionalista--ekspert-1071196748.html

"Сидеть в холодной квартире без света — это приведет в чувство даже отпетого националиста" — эксперт

"Сидеть в холодной квартире без света — это приведет в чувство даже отпетого националиста" — эксперт - 08.11.2025 Украина.ру

"Сидеть в холодной квартире без света — это приведет в чувство даже отпетого националиста" — эксперт

Еще в 2023-2024 годах Украине выделили колоссальные деньги на прикрытие ключевых энергетических объектов. Видимо, эти деньги были разворованы, и теперь они уничтожаются дронами. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров

2025-11-08T05:20

2025-11-08T05:20

2025-11-08T05:20

новости

украина

россия

киев

спиридон килинкаров

алексей самойлов

украина.ру

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101557/93/1015579382_0:214:2847:1815_1920x0_80_0_0_703c344d7c1e70d50fa8c6fb26917555.jpg

По словам эксперта, то, что происходит в украинском тылу, когда из-за ударов по энергетике нет света, воды и отопления – это серьезный вызов для киевского режима. Килинкаров отметил, что из-за потерь на фронте ужесточилась мобилизация, отсутствует тепло во многих регионах, в том числе в Киеве. По словам Килинкарова, все три года СВО армия России в основном наносила удары по линии транспортировки электроэнергии, а сейчас удары приходятся по самой генерации. "Уничтоженный машинный зал требует серьезных финансово-технических ресурсов и долгого времени, чтобы его восстановить", — заявил эксперт, отметив, что западные союзники Украины предполагали такой исход. "Еще в 2023-2024 годах они выделили колоссальные финансовые ресурсы на прикрытие ключевых энергетических объектов. Видимо, эти деньги были разворованы, и теперь они спокойно уничтожаются дронами. На них не надо тратить баллистику и какие-то сверхмощные ракеты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251031/1070947545.html

украина

россия

киев

киев: последние новости

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, спиридон килинкаров, алексей самойлов, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво, энергетический кризис, энергетика, спецоперация, война на украине, ракетные удары по украине, киев: последние новости