"Сидеть в холодной квартире без света — это приведет в чувство даже отпетого националиста" — эксперт
Еще в 2023-2024 годах Украине выделили колоссальные деньги на прикрытие ключевых энергетических объектов. Видимо, эти деньги были разворованы, и теперь они уничтожаются дронами. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
По словам эксперта, то, что происходит в украинском тылу, когда из-за ударов по энергетике нет света, воды и отопления – это серьезный вызов для киевского режима. Килинкаров отметил, что из-за потерь на фронте ужесточилась мобилизация, отсутствует тепло во многих регионах, в том числе в Киеве.
"И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Киевскому режиму надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают", — констатировал политик.
По словам Килинкарова, все три года СВО армия России в основном наносила удары по линии транспортировки электроэнергии, а сейчас удары приходятся по самой генерации.
"Уничтоженный машинный зал требует серьезных финансово-технических ресурсов и долгого времени, чтобы его восстановить", — заявил эксперт, отметив, что западные союзники Украины предполагали такой исход.
"Еще в 2023-2024 годах они выделили колоссальные финансовые ресурсы на прикрытие ключевых энергетических объектов. Видимо, эти деньги были разворованы, и теперь они спокойно уничтожаются дронами. На них не надо тратить баллистику и какие-то сверхмощные ракеты", — заключил собеседник издания.
31 октября, 01:08Бывший министр энергетики Украины дал дельный совет жителям крупных городовЖителям крупных городов Украины стоит подумать о выезде в райцентры или сёла. Туда, где есть традиционное отопление, заявил бывший министр энергетики и топлива страны Иван Плачков. Об этом в ночь на 31 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
