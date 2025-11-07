ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/vs-rf-osvobodili-krupneyshiy-uzel-oborony-vsu-na-levoberezhe-reki-yanchur-1071242721.html
ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур
ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур - 07.11.2025 Украина.ру
ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур
Бойцы 218 гвардейского танкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" завершили битву за освобождение Успеновки в Запорожской области, передает 7 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-07T12:33
2025-11-07T12:42
россия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
александр сырский
украина.ру
новости
новости украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_832f4bbb0549a7e07ec220d88d2e55a3.jpg
Населенный пункт был самым крупным укрепленным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левобережье реки Янчур.Успеновка — второй по размерам населенный пункт в Гуляйпольском районе и самый крупный на Успеновском плацдарме, протяженностью вдоль реки более 5,3 километра и шириной до 1,5 километра. Российские войска успешно продвигаются в этой местности, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов.Телеграм-канал Воин DV отметил, что в гибели десятков бойцов ВСУ в селе виноваты главком украинской армии Александр Сырский, командующий 20-го армейского корпуса Виктор Николюк и 110 отдельной механизированной бригады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251107/1071234805.html
россия
украина
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c245d46a7c1d421cb3d88f8e17ebf5cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, александр сырский, украина.ру, новости, новости украины, сво, спецоперация
Россия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Украина.ру, Новости, Новости Украины, СВО, Спецоперация

ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур

12:33 07.11.2025 (обновлено: 12:42 07.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бойцы 218 гвардейского танкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" завершили битву за освобождение Успеновки в Запорожской области, передает 7 ноября телеграм-канал Украина.ру
Населенный пункт был самым крупным укрепленным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левобережье реки Янчур.
"В результате тяжелых боев под контроль Приморцев перешло свыше семи квадратных километров. Зачищено более 1110 строений, уничтожено до двух рот живой силы ВСУ из состава 110 отдельной механизированной бригады, семь боевых бронированных машин и 42 единицы автомобильной техники", - говориться в посте.
Успеновка — второй по размерам населенный пункт в Гуляйпольском районе и самый крупный на Успеновском плацдарме, протяженностью вдоль реки более 5,3 километра и шириной до 1,5 километра.
Российские войска успешно продвигаются в этой местности, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов.
Телеграм-канал Воин DV отметил, что в гибели десятков бойцов ВСУ в селе виноваты главком украинской армии Александр Сырский, командующий 20-го армейского корпуса Виктор Николюк и 110 отдельной механизированной бригады.
БПЛА дроны удары - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
10:42
Контрнаступления ВСУ не выявлено, ВС РФ нанесли удары по Украине. Главное к этому часуНемецкий журналист Юлиан Рёпке не обнаружил признаков украинского контрнаступления в районе Красноармейска. Об этом 7 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийУкраина.руНовостиНовости УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября
12:55О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку
12:50Алаудинов заявил о победе в спецоперации
12:47Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" - внеисторический контекст и тайное послание власти
12:44Армия России освободила Успеновку и зачищает ещё три населённых пункта - МО РФ
12:41"Ночные ведьмы" и Донбасс: в Москве показали фронтовые артефакты и кадры новой эпохи
12:33ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур
12:31Многоходовая информационная спецоперация Зеленского. Зачем депутат Рады Безуглая обвиняет его во лжи
12:30Незадачливому террористу из Севастополя дали 10 лет
11:58ЕС ужесточает визовый режим с РФ, украинцы уклоняются от налогов. Главное к 12.00
11:35ВС РФ освободили почти весь Купянск, противник бежит
11:29Агент украинских спецслужб попался на приготовлении к теракту в Подмосковье
11:13Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ
10:42Контрнаступления ВСУ не выявлено, ВС РФ нанесли удары по Украине. Главное к этому часу
10:26Российские военные продвигаются на Запорожском направлении
10:22"Вышел на украинских журналистов": ФСБ задержала жителя Тамбовской области
10:21Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября
10:12Зачистка Купянска от ВСУ выполняется уверенно, спокойно - командир штурмовиков ВС РФ
10:00Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноября
09:47Посольство Украины в США заявило о возможности поставок Tomahawk
Лента новостейМолния