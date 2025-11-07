https://ukraina.ru/20251107/vs-rf-osvobodili-krupneyshiy-uzel-oborony-vsu-na-levoberezhe-reki-yanchur-1071242721.html

ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур

Бойцы 218 гвардейского танкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" завершили битву за освобождение Успеновки в Запорожской области, передает 7 ноября телеграм-канал Украина.ру

Населенный пункт был самым крупным укрепленным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левобережье реки Янчур.Успеновка — второй по размерам населенный пункт в Гуляйпольском районе и самый крупный на Успеновском плацдарме, протяженностью вдоль реки более 5,3 километра и шириной до 1,5 километра. Российские войска успешно продвигаются в этой местности, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов.Телеграм-канал Воин DV отметил, что в гибели десятков бойцов ВСУ в селе виноваты главком украинской армии Александр Сырский, командующий 20-го армейского корпуса Виктор Николюк и 110 отдельной механизированной бригады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

