ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур
ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур
Бойцы 218 гвардейского танкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" завершили битву за освобождение Успеновки в Запорожской области, передает 7 ноября телеграм-канал Украина.ру
Населенный пункт был самым крупным укрепленным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левобережье реки Янчур.Успеновка — второй по размерам населенный пункт в Гуляйпольском районе и самый крупный на Успеновском плацдарме, протяженностью вдоль реки более 5,3 километра и шириной до 1,5 километра. Российские войска успешно продвигаются в этой местности, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов.Телеграм-канал Воин DV отметил, что в гибели десятков бойцов ВСУ в селе виноваты главком украинской армии Александр Сырский, командующий 20-го армейского корпуса Виктор Николюк и 110 отдельной механизированной бригады.
12:33 07.11.2025 (обновлено: 12:42 07.11.2025)
Населенный пункт был самым крупным укрепленным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левобережье реки Янчур.
"В результате тяжелых боев под контроль Приморцев перешло свыше семи квадратных километров. Зачищено более 1110 строений, уничтожено до двух рот живой силы ВСУ из состава 110 отдельной механизированной бригады, семь боевых бронированных машин и 42 единицы автомобильной техники", - говориться в посте.
Успеновка — второй по размерам населенный пункт в Гуляйпольском районе и самый крупный на Успеновском плацдарме, протяженностью вдоль реки более 5,3 километра и шириной до 1,5 километра.
Российские войска успешно продвигаются в этой местности, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов.
Телеграм-канал Воин DV отметил, что в гибели десятков бойцов ВСУ в селе виноваты главком украинской армии Александр Сырский, командующий 20-го армейского корпуса Виктор Николюк и 110 отдельной механизированной бригады.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.