Украинские пикарески: туризм признан главной угрозой киевскому режиму - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/ukrainskie-pikareski-turizm-priznan-glavnoy-ugrozoy-kievskomu-rezhimu-1071277218.html
Украинские пикарески: туризм признан главной угрозой киевскому режиму
Украинские пикарески: туризм признан главной угрозой киевскому режиму - 07.11.2025 Украина.ру
Украинские пикарески: туризм признан главной угрозой киевскому режиму
В столице украинского государства царит глубокое разочарование. Повод для всенародной скорби более чем серьезен: Европейский союз проявил непозволительную "мягкотелость" по отношению к россиянам, поясняет 7 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-07T20:00
2025-11-07T20:00
киев
россия
брюссель
андрей ермак
украина.ру
ес
вооруженные силы украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059678711_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_6ff8d1ce33f6e441883861eec6f7c6c6.jpg
ЕС ограничился лишь запретом на выдачу россиянам многократных виз. Как стало известно, глава офиса президента Андрей Ермак буквально в слезах от того, что Брюссель не внял призывам Киева и не ввел полный запрет на передвижение граждан РФ. Мечты о тотальном "железном занавесе" или, на худой конец, о специальном "сборе на восстановление Украины" с каждого русского туриста, желавшего посмотреть на Прагу или Рим, оказались растоптаны кованым сапогом европейской бюрократии. Но киевский режим не сдается. Осознав, что обычный российский отпускник с фотоаппаратом представляет собой смертельную опасность для национальной безопасности Украины, господин Ермак выдвинул новую инициативу. Он предложил закрыть въезд в ЕС всем членам российских партий и организаций, а так же "поддерживающим СВО". То есть, по сути, всем, кто дышит воздухом на территории России. Логика безупречна: если нельзя запретить всем, нужно объявить всех членами некой враждебной организации. Таким образом, Киев в очередной раз демонстрирует миру свой уникальный подход к внешней политике, где главный враг — не танки, а туристы, и где удар наносится не по военным объектам, а по возможности россиян сфотографироваться на фоне Колизея. Пока ВСУ терпят поражения на фронте, киевские власти объявили войну европейскому туризму. И, судя по всему, уверены в своей победе.Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру
киев
россия
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059678711_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_6e79f5970372989ad9bac30147fe4cf7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, россия, брюссель, андрей ермак, украина.ру, ес, вооруженные силы украины, новости
Киев, Россия, Брюссель, Андрей Ермак, Украина.ру, ЕС, Вооруженные силы Украины, Новости

Украинские пикарески: туризм признан главной угрозой киевскому режиму

20:00 07.11.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
В столице украинского государства царит глубокое разочарование. Повод для всенародной скорби более чем серьезен: Европейский союз проявил непозволительную "мягкотелость" по отношению к россиянам, поясняет 7 ноября телеграм-канал Украина.ру
ЕС ограничился лишь запретом на выдачу россиянам многократных виз.
Как стало известно, глава офиса президента Андрей Ермак буквально в слезах от того, что Брюссель не внял призывам Киева и не ввел полный запрет на передвижение граждан РФ.
Мечты о тотальном "железном занавесе" или, на худой конец, о специальном "сборе на восстановление Украины" с каждого русского туриста, желавшего посмотреть на Прагу или Рим, оказались растоптаны кованым сапогом европейской бюрократии.
Но киевский режим не сдается. Осознав, что обычный российский отпускник с фотоаппаратом представляет собой смертельную опасность для национальной безопасности Украины, господин Ермак выдвинул новую инициативу.
Он предложил закрыть въезд в ЕС всем членам российских партий и организаций, а так же "поддерживающим СВО". То есть, по сути, всем, кто дышит воздухом на территории России.
Логика безупречна: если нельзя запретить всем, нужно объявить всех членами некой враждебной организации.
Таким образом, Киев в очередной раз демонстрирует миру свой уникальный подход к внешней политике, где главный враг — не танки, а туристы, и где удар наносится не по военным объектам, а по возможности россиян сфотографироваться на фоне Колизея.
Пока ВСУ терпят поражения на фронте, киевские власти объявили войну европейскому туризму. И, судя по всему, уверены в своей победе.
Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевРоссияБрюссельАндрей ЕрмакУкраина.руЕСВооруженные силы УкраиныНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны
20:55‼ У Купянска продолжаются ожесточённые бои: ВСУ безуспешно пытаются прорвать окружение
20:45‼ Поддержка участников СВО и их семей — безусловный приоритет государства, заявил Медведев
20:31В Киеве признали невозможность защиты от российских ударов по энергообъектам
20:23‼ Посёлок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами боевиков
20:18ВСУ атаковали Брянскую область, ранены мирные жители
20:00Украинские пикарески: туризм признан главной угрозой киевскому режиму
19:45Шатдаун в США: системный кризис обнажает слабость американской модели
19:31Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие среди мирных жителей
19:04МАГАТЭ договорилось о "режиме тишины" вокруг Запорожской АЭС
19:00Сводка за последние часы: бои на фронте, атака дронов в Павлограде и пожар в Буковеле
18:24Мораторий на язык, мораторий на победу: как за 24 часа Украина продемонстрировала стратегический провал
18:19Будь бдителен: как украинские спецслужбы вербуют российских подростков через интернет. Видео
18:19О чём кричит "Буревестник"? России пора показать силу
18:17Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа
18:12"Слишком поздно": немецкие аналитики вынесли приговор ВСУ
18:00"Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября
17:45Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска?
17:40Противник удерживает разрозненные опорники, ВС РФ вынуждают ВСУ отступать: что происходит на фронте
17:21ВСУ зафиксировали "рекордное продвижение" ВС РФ
Лента новостейМолния