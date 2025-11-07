https://ukraina.ru/20251107/ukrainskie-pikareski-turizm-priznan-glavnoy-ugrozoy-kievskomu-rezhimu-1071277218.html

Украинские пикарески: туризм признан главной угрозой киевскому режиму

В столице украинского государства царит глубокое разочарование. Повод для всенародной скорби более чем серьезен: Европейский союз проявил непозволительную "мягкотелость" по отношению к россиянам, поясняет 7 ноября телеграм-канал Украина.ру

ЕС ограничился лишь запретом на выдачу россиянам многократных виз. Как стало известно, глава офиса президента Андрей Ермак буквально в слезах от того, что Брюссель не внял призывам Киева и не ввел полный запрет на передвижение граждан РФ. Мечты о тотальном "железном занавесе" или, на худой конец, о специальном "сборе на восстановление Украины" с каждого русского туриста, желавшего посмотреть на Прагу или Рим, оказались растоптаны кованым сапогом европейской бюрократии. Но киевский режим не сдается. Осознав, что обычный российский отпускник с фотоаппаратом представляет собой смертельную опасность для национальной безопасности Украины, господин Ермак выдвинул новую инициативу. Он предложил закрыть въезд в ЕС всем членам российских партий и организаций, а так же "поддерживающим СВО". То есть, по сути, всем, кто дышит воздухом на территории России. Логика безупречна: если нельзя запретить всем, нужно объявить всех членами некой враждебной организации. Таким образом, Киев в очередной раз демонстрирует миру свой уникальный подход к внешней политике, где главный враг — не танки, а туристы, и где удар наносится не по военным объектам, а по возможности россиян сфотографироваться на фоне Колизея. Пока ВСУ терпят поражения на фронте, киевские власти объявили войну европейскому туризму. И, судя по всему, уверены в своей победе.Итоги дня в материале "Котлы", измены и тысячи дезертиров: как киевский режим сыпется на фоне авантюр НАТО. Итоги 7 ноября на сайте Украина.ру

