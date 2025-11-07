https://ukraina.ru/20251107/es-uzhestochaet-vizovyy--rezhim-s-rf-ukraintsy-uklonyayutsya-ot-nalogov-glavnoe-k-1200-1071238737.html

ЕС ужесточает визовый режим с РФ, украинцы уклоняются от налогов. Главное к 12.00

Украинские налогоплательщики не желают пополнять бюджет с доходов от контента 18+. Об этом 7 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-07T11:58

2025-11-07T11:58

2025-11-07T12:12

Важные новости к этому часу: 🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено; 🟥 Опасность атаки БПЛА объявлена в Орловской области, — РСЧС; 🟥 Командиры ВСУ жестоко избивают подчиненных за проявления недовольства. "Избивали не только за критику — могли просто, если человек не хочет идти на задачу, потому что не понимает, куда ему идти, что делать. Там можно было и просто так получить", - рассказал РИА Новости боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик", ранее служивший в рядах ВСУ; 🟥 Командование ВСУ приказывало допрашивать гражданских и стрелять по ним при попытке приблизиться к солдатам на красноармейском направлении, сообщил украинский военнопленный; 🟥 ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Харьковской и Сумской областях;🟦 Все больше украинцев из ЕС выбирают Россию и Белоруссию из-за безопасности, заявил беглый депутат Верховной рады Украины Дмитрук. "Почему? Потому что считают это безопасным. Во-первых, там не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее - и в бытовом смысле, и в человеческом", – написал он в своем телеграм-канале; 🟦 Заработавшие на OnlyFans украинцы задолжали бюджету $9 млн. Согласно данным главы налогового комитета Даниила Гетманцева, 7 914 украинцев за год заработали на платформе для взрослых более $120 млн;🟦 Евросоюз решил ужесточить выдачу многократных виз для россиян. Новые правила будут обнародованы уже в пятницу, сообщает Yle со ссылкой на МИД Финляндии. Подробности решения неизвестны. Указывается, что новые правила предполагают ряд исключений. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

