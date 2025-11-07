О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/o-chm-krichit-burevestnik-novye-rossiyskie-yadernye-tekhnologii-menyayut-mirovuyu-povestku-1071245234.html
О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку
О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку - 07.11.2025 Украина.ру
О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку
Участники: Украина.ру, 07.11.2025
2025-11-07T12:55
2025-11-07T12:55
видео
украинское досье
ростислав ищенко
александр михайлов
богдан безпалько
искандер хисамов
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071244773_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9f817e3f3cc79ec18426fb42eaad740f.jpg
Участники: - политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО; - колумнист и обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ; - руководитель Бюро военно-политического анализа Александр МИХАЙЛОВ; - политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО; - политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ. Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071244773_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_673ca919da6661a80f984c507940470c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украинское досье, ростислав ищенко, александр михайлов, богдан безпалько, искандер хисамов, украина.ру, видео
Видео, Украинское Досье, Ростислав Ищенко, Александр Михайлов, Богдан Безпалько, Искандер Хисамов, Украина.ру

О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку

12:55 07.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Участники:
- политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;
- колумнист и обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- руководитель Бюро военно-политического анализа Александр МИХАЙЛОВ;
- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинское ДосьеРостислав ИщенкоАлександр МихайловБогдан БезпалькоИскандер ХисамовУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября
12:55О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку
12:50Алаудинов заявил о победе в спецоперации
12:47Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" - внеисторический контекст и тайное послание власти
12:44Армия России освободила Успеновку и зачищает ещё три населённых пункта - МО РФ
12:41"Ночные ведьмы" и Донбасс: в Москве показали фронтовые артефакты и кадры новой эпохи
12:33ВС РФ освободили крупнейший узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур
12:31Многоходовая информационная спецоперация Зеленского. Зачем депутат Рады Безуглая обвиняет его во лжи
12:30Незадачливому террористу из Севастополя дали 10 лет
11:58ЕС ужесточает визовый режим с РФ, украинцы уклоняются от налогов. Главное к 12.00
11:35ВС РФ освободили почти весь Купянск, противник бежит
11:29Агент украинских спецслужб попался на приготовлении к теракту в Подмосковье
11:13Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ
10:42Контрнаступления ВСУ не выявлено, ВС РФ нанесли удары по Украине. Главное к этому часу
10:26Российские военные продвигаются на Запорожском направлении
10:22"Вышел на украинских журналистов": ФСБ задержала жителя Тамбовской области
10:21Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября
10:12Зачистка Купянска от ВСУ выполняется уверенно, спокойно - командир штурмовиков ВС РФ
10:00Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноября
09:47Посольство Украины в США заявило о возможности поставок Tomahawk
Лента новостейМолния