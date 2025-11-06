https://ukraina.ru/20251106/zakhvatchik-v-shkure-mirotvortsa-pochemu-tramp-vsem-ugrozhaet-1071167795.html

Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает

Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает

"Всё может быть, могу многое представить", — главный лейтмотив внешнеполитических заявлений Дональда Трампа на минувшей неделе. Трамп допустил удары по Нигерии, чьи власти не способны защитить местных христиан от исламистов, Трамп грозит Венесуэле, бряцает оружием у её границ и топит венесуэльские лодки.

Поддают жару и подчинённые американского президента, которые, будто переняв свойственную ему манеру речи, делают максимально неопределённые заявления. Попробуем разобраться к чему этот поток заявлений.Трамп всегда был любителем ярких и крайне неопределённых заявлений. Примеров тому хватает.Трамп грозился присоединить к США Гренландию и Канаду, но, столкнувшись с противодействием, от идеи отказался. Трамп принуждал Панаму и китайский бизнес к продаже акций двух портов Панамского канала американским компаниям, но сделка по продаже 90% гонконгской компанией Hutchison американскому инвестфонду BlackRock так и не финализирована.Исчерпав тему с расширением США, Трамп переключил внимание на другие направления.Во-первых, развязал торговую войну со всем миром, введя скопом пошлины против всех стран и, столкнувшись с распродажей долговых обязательств США Японией, отложил их введение. Затем Трамп выкручивал руки европейцам, добившись от них декларативных уступок в виде обязательств закупать энергоносители и оружие, а также вложить средства в американскую экономику.Во-вторых, испортил отношения с Китаем и добился симметричного ответа, введения экспортного контроля за редкоземельными металлами и технологиями их добычи, а также потерей китайского рынка для американской сои, чтобы — осознав масштаб проблем — заключить с Пекином торговое перемирие на год. Заодно Трамп обнулил десятилетия труда американских дипломатов по выстраиванию отношений с Индией, введя против неё санкции за закупки российской нефти, а также разрушил отношения с Бразилией.Единственное, что удалось Трампу, так это гасить вооружённые конфликты между странами, которые и так погасли бы по естественным причинам — Индия против Пакистана, Камбоджа против Таиланда.Решить более серьёзные конфликты Трампу не удалосьОн не смог помирить Украину с Россией ни за сутки (позднее признал своё предвыборное обещание шуткой), ни за сто дней. Трамп оказался неспособен принять условия России, надавить на Киев и предпочёл просто прекратить предоставлять Украине прямую материальную помощь, продолжая ее обьеспечивать вооружениями через европейских посредников.Ценой невероятного давления ему удалось снизить накал противостояния Израиля и ХАМАСа, а также Израиля и Ирана и то после демонстративного обмена ударами, после чего каждая из сторон объявила себя победителем.Всякий раз — за исключением России — Трамп заявлял о своей победе: заключении выдающейся сделки, экономической победе или политическом достижении. И каждый раз эта победа оказывалась дутой. Но это не останавливало Трампа в его заявлениях, естественно он не забывал на этом зарабатывать.Собственно, внешнеполитических успехов у Трампа с начала его президентства нет.Теперь мы — сторонние наблюдатели — заходим на новый круг инициатив Трампа в виде угроз интервенций. Образ миротворца заслуженного признания не принёс и, по всей видимости, себя исчерпал.Теперь Трамп пробует себя в образе воина.Во-первых, он ускорил курс на демонтаж механизмом ядерного сдерживания вплоть до возобновления полноценных ядерных испытаний, а также вернул старое название Пентагону, акцентировав его новую роль как министерства войны.Одновременно он выводит часть американского военного контингента из Румынии и, по слухам, готовится вывести часть войск из Польши, сделав шаг по деэскалации отношений с Россией. Заодно США дополнительно переложат бремя обороны Европы на саму Европу.Во-вторых, он готовится к военной операции против Венесуэлы: США восстанавливают военные базы, формируют морскую группировку, нагнетают обстановку и топят отдельные маломерные морские суда.В-третьих, Трамп грозит и другим странам, например Нигерии, чьё правительство не в состоянии сдержать исламистов.Что получится из медийного шума вокруг Венесуэлы — не ясно. История может сойти на нет, а может вылиться в военную кампанию с непредсказуемыми последствиями. А вот Нигерии пока ничего не угрожает — США не сколачивают военную группировку вблизи её границ.Тем не менее, если Трамп откажется от амплуа миротворца в пользу воина, для России ничего принципиально нового не произойдёт.Отношения с США не станут хуже — они и так на нуле, а нанести дополнительный ущерб Трамп вряд ли сможет. Вывод войск из Европы приведёт к их последующей переброске в Азию, то есть усилит вовлечение Китая в противостояние, ознаменовав начало процесса ускоренного снижения вовлечения США в европейские дела. Проще говоря, России будет чуть проще, Китаю будет сложнее, а поводом для дружбы России и Китая против США будет становиться больше.Кроме того, любые военные операции Трампа приведут к ускоренному демонтажу мира, основанного на правилах. Никаким военным вмешательством в страну, которой управляет немощное правительство, невозможно защитить христиан от исламистов. Никакие военные удары не уничтожат наркотрафик в США из Латинской Америки просто потому, что спрос порождает предложение. А ничего спросу на наркотики в США не угрожает — разрыв в уровне жизни между США и соседними странами колоссальный.Впрочем, в эпоху доминирования формы над содержанием и примата лёгких и простых способов решения сложнейших вопросов риск эскалации высок как никогда. Но, прежде чем пытаться объяснить глупость и внушаемость через хитрый план по захвату нефти или укреплению ускользающего мирового господства, необходимо каждый раз вспоминать о методологическом принципе бритвы Оккама. А лучше всего он звучит в изложении Пелевина: миром правит не тайная ложа, а явная лажа.В нашем случае эта лажа вполне персонифицирована и крайне непредсказуема. И чтобы не предпринял Дональд Трамп на внешнеполитическом поприще, внутренние проблемы США от этого меньше не станут. А именно они представляют для Трампа наибольшую опасность.О том, как проявляются интересы США к углеводородам - в статье Владимира Скачко "В чем настоящая цель США и почему Трамп, придерживая Украину, грозит Венесуэле и Нигерии"

