Украинский дезертир зарабатывал на переправке дезертиров в ЕС
Украинский дезертир зарабатывал на переправке дезертиров в ЕС
12:21 06.11.2025
 
© Фото : ГБР Украины
© Фото : ГБР Украины
Украинские силовики разоблачили дерертира, который помогал согражданам сбежать в Евросоюз за вознаграждение в долларах США. Об этом 6 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили военнослужащего, который самовольно покинул часть и организовал канал переправки других военнослужащих за границу.
Скрываться дезертиру помогало удостоверение ветерана боевых действий, полученное до СВО. С таким документом он несколько месяцев свободно перемещался по Украине.
"Дезертир решил зарабатывать на желании других уклониться от службы и сбежать за кордон. В противоправную деятельность он вовлек свою девушку", - рассказали в ГБР.
В Запорожье эта пара обнаружила очередного клиента. Обслужить его она решила не за гривны.
"За 6 тысяч долларов США они предлагали так называемый "базовый пакет" для дезертирства: сопровождение от части на собственном автомобиле до приграничной территории в место, где можно незаконно пересечь границу с Румынией. "Бонусом" предлагался маршрут, якобы позволявший избежать переплыва через реку Тиса. За дополнительные 500 долларов обеспечивалось "европейское сопровождение" — помощь с дальнейшей логистикой вплоть до Германии", - поведали в ГБР.
От беглеца фигурант получил задаток, а в дороге взял ещё половину суммы — $3 тыс. Однако завершить сделку не успел - его задержали силовики на территории соседней области.
Тем временем стало известно, что Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты
Также на эту тему: Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
