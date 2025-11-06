https://ukraina.ru/20251106/ukrainskiy-dezertir-zarabatyval-na-perepravke-dezertirov-v-es-1071183138.html

Украинский дезертир зарабатывал на переправке дезертиров в ЕС

Украинский дезертир зарабатывал на переправке дезертиров в ЕС - 06.11.2025 Украина.ру

Украинский дезертир зарабатывал на переправке дезертиров в ЕС

Украинские силовики разоблачили дерертира, который помогал согражданам сбежать в Евросоюз за вознаграждение в долларах США. Об этом 6 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2025-11-06T12:21

2025-11-06T12:21

2025-11-06T12:21

новости

украина

сша

запорожье

ес

гбр

сбу

мобилизация на украине

мобилизация 2025

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071181118_0:195:960:735_1920x0_80_0_0_07b6964309a61bd089ec0b4024816bf2.jpg

Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили военнослужащего, который самовольно покинул часть и организовал канал переправки других военнослужащих за границу. Скрываться дезертиру помогало удостоверение ветерана боевых действий, полученное до СВО. С таким документом он несколько месяцев свободно перемещался по Украине."Дезертир решил зарабатывать на желании других уклониться от службы и сбежать за кордон. В противоправную деятельность он вовлек свою девушку", - рассказали в ГБР.В Запорожье эта пара обнаружила очередного клиента. Обслужить его она решила не за гривны. "За 6 тысяч долларов США они предлагали так называемый "базовый пакет" для дезертирства: сопровождение от части на собственном автомобиле до приграничной территории в место, где можно незаконно пересечь границу с Румынией. "Бонусом" предлагался маршрут, якобы позволявший избежать переплыва через реку Тиса. За дополнительные 500 долларов обеспечивалось "европейское сопровождение" — помощь с дальнейшей логистикой вплоть до Германии", - поведали в ГБР.От беглеца фигурант получил задаток, а в дороге взял ещё половину суммы — $3 тыс. Однако завершить сделку не успел - его задержали силовики на территории соседней области. Тем временем стало известно, что Минобороны Украины поставило ВСУ непригодные импортные крупнокалиберные пулемёты Также на эту тему: Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

запорожье

румыния

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, запорожье, ес, гбр, сбу, мобилизация на украине, мобилизация 2025, сво, новости сво сейчас, всу, потери всу, крах всу, дезертирство , уклонисты, украина-ес, румыния, восточная европа, восточное партнерство, евроинтеграция, безвизовый режим, государственная граница, пересечение границы, ато