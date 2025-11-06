https://ukraina.ru/20251106/tebe-predstoit-eto-uladit-tramp-i-ukrainskiy-konflikt-1071197340.html

"Тебе предстоит это уладить". Трамп и украинский конфликт

Дональд Трамп не устаёт радовать нас труднопонимаемыми заявлениями. Вот и сейчас: "Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал – цитирую: "Мы уже десять лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить". Прям верим, что Путин такое ему сказал… Но, как ни странно, часть правды в славах Трампа есть

Скажем сразу – мы, конечно, не знаем, что именно сказал российский президент Трампу и уже тем более не знаем, как Трамп его понял. Но можем и то, и другое примерно смоделировать, благодаря оставленному Трампом маркеру – оговорке про десять лет.Действительно – война на Украине продолжается уже более десятилетия. Точкой отсчёта, безусловно, является государственный переворот февраля 2014 года (т.е., строго говоря, не десять, а больше одиннадцати с половиной лет назад… хотя для автора статьи это всё как вчера).Учитывая настрой пришедшей к власти "хунты", "небесная сотня" полегла во имя начала гражданской войны на Украине, в которую должна была быть втянута Россия.Гражданская война уже началась с нападений боевиков "Правого сектора"* на милицию, а первые решения новой власти (отмена весьма либерального языкового законодательства, более украинизаторского, чем закон о языках 1989 года) наглядно говорили о том, что ждать "поездов дружбы"** придётся недолго – они и последовали в виде террористических добробатов.Для втягивания в конфликт России повод бы нашли – никто бы не стал дожидаться 2017 года, когда истекал срок аренды Севастопольской военно-морской базы. Тогда были распространены конспирологические версии о формате готовящихся провокаций и роли в них военного летчика Юлия Мамчура (конспирологи, и крымские, и украинские, сходились в том, что депутатский мандат ему был пожалован не за "героическое сопротивление" "зелёным человечкам", а чтобы молчал относительно реальных планов на 2014-15 годы).Всё это время Россия пыталась конфликт прекратить.Началось ещё с Майдана, когда российские дипломаты участвовали в переговорном процессе между властью и оппозицией. И ведь удалось достичь компромисса (ну это когда Яценюк исполнял арию "если пулю в лоб – то пулю в лоб"). Однако, по итогам переговоров сидевший где-то в тени тогдашний аналог Бориса Джонсона решил, что нужно воевать и дал команду на штурм боевиками правительственного квартала (оппозиция т.н. "самооборону Майдана", не говоря о "Правом секторе"*, не контролировала). Соглашения о мирном урегулировании были сорваны.Позже Россия во имя политического урегулирования признала полномочия Петра Порошенко***, хотя президентские выборы на Украине были назначены в обход правовой процедуры и до 2015 года на Украине было два легитимных президента – по закону и по признанию… Логика в этом решении была – без признанной власти диалог был невозможен, а Порошенко*** шёл под лозунгом прекращения войны и собрал голоса не желающих войны избирателей.Потом Россия выступала главным двигателем заключения первых и вторых Минских соглашений, причём вторые Минские на протяжении семи лет были единственным реальным планом прекращения украинского конфликта, принятым на уровне Совета безопасности ООН. Россия продолжала продвигать этот план даже после того, как в 2015 году стало понятно, что Украина выполнять его не будет (не без влияния, а скорее – по прямому указанию западных спонсоров украинского конфликта, которые теперь воют про "российскую агрессию").Кстати, республики Донбасса Россия признала в 2022 году – до этого план урегулирования предполагал восстановление территориальной целостности Украины (разумеется – без Крыма). Однако, Украина, формально заявляя о том, что целью её политики является восстановление территориальной целостности, делала всё, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться в русофобский гадюшник, в который постепенно превращалась страна.К 2022 году лимит российского терпения оказался исчерпан: отказ Киева от выполнения Минских соглашений (причём не помогло избрание, опять же – под лозунгами мира и за счёт голосов не желающих войны избирателей, – нового, уже полностью легитимного, президента), постоянные провокации и диверсии, откровенно антироссийский курс во внутренней и внешней политике. Последней каплей стало заявление Зеленского о намерении обзавестись ядерным оружием...Специальная военная операция в том виде, в котором она начала осуществляться в 2022 году и была последней попыткой принудить Киев к миру. Однако ни Киев, ни его спонсоры мира не желают. Это видно по их отношению ко всем попыткам России решить конфликт политико-дипломатическим путём, начиная с весны 2022 года.Между тем, сейчас конфликт прекращается элементарно – Россия готова к переговорам и уже пошла на значительные уступки. Самой большой из них является не готовность признать разделение Запорожской и Херсонской областей, а в принципе вести переговоры с представителями нынешней киевской администрации – неадекватной и нелегитимной. Отказ от принципа восстановления территориальной целостности Украины является не следствием стремления России к территориальному расширению, а "платой" Киева за отказ от мирного урегулирования на значительно более выгодных для него условиях.В этом смысле сейчас мяч действительно на стороне США – или Трамп предпримет реальные шаги к мирному урегулированию, или же война будет продолжаться до ликвидации текущей украинской государственности (чего Россия, по ряду причин, совершенно не хочет).И у Трампа действительно есть все возможности урегулировать этот конфликт – добиться прекращения накачивания Украины оружием, дать надёжные гарантии безопасности России (в первую очередь – отказа от расширения НАТО), заставить украинское руководство пойти на избрание легитимной власти.Как видим – ничего такого, что было бы не по силам президенту США. Думаем, если российский президент что-то такое сказал Трампу, то именно в этом контексте.Насколько правильно понял сигнал российского президента Трамп и захочет ли он сделать то, что может – вопрос.По первому пункту не забываем – на Западе доминирует точка зрения, что война началась с "крымской весны", а государственного переворота и прихода к власти пронацистских сил в Киеве вроде бы и не было.По второму – Трамп до сих пор позволял себя переигрывать Зеленскому и своим европейским союзникам. Даже сейчас, после не слишком удачного визита Зеленского в Вашингтон, скорее наблюдается ничья. Трамп избежал расставленной ему ловушки с "Томагавками", но всё же ввёл санкции против России (впрочем, тут он скорее ведёт борьбу за контроль над рынками).В общем, мы испытываем относительно намерений Трампа осторожный скепсис. Тем более, на фоне Палестины и Южной Америки голубиные крылышки Трампа какие-то такие… с ястребиным отливом.* Запрещённая в России террористическая организация.** Так называлась попытка радикальных националистов в 1992 году поучить любви к Украине крымчан. Тогда правоохранительным органам провокацию удалось пресечь.*** Член сообщества, признанного в России экстремистским.Об итогах поездки Зеленского в Вашингтон в октябре этого года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Боевая ничья: что выиграл Зеленский в Вашингтоне"

