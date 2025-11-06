https://ukraina.ru/20251106/glavnoe-za-noch-6-noyabrya--1071170009.html

Главное за ночь 6 ноября

Телеграм-канал Украина.ру 6 ноября рассказал о важных событиях минувшей ночи

🟥 Бойцы РФ наступают на фронте в 15 километрах у Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 В аэропорту Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, передает Росавиация.🟥 Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе Константиновки ДНР, информировали в Минобороны РФ.🟦 Важно четко понимать намерения России, которая не начинает подготовку к ядерным испытаниям прямо сейчас, а разбирается, нужно ли ей это, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.🟦 Утечка жидкого аммиака произошла из-за взрыва на заводе производителя удобрений CF Industries в штате Миссисипи, данных о жертвах нет. Американский Красный Крест открыл центр помощи пострадавшим в связи с происшествием.О других новостях четверга - в материале Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область на сайте Украина.ру.

